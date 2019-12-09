Бухгалтеру на заметку: как поставить в расходы затраты на топливо

Добрый день, уважаемые коллеги.

Бухгалтеры часто спрашивают, как можно и как нельзя записывать затраты на топливо в расходы. Существуют ли какие-то нормативы? Как их определять? Я рассказываю эти вещи на семинаре, а сейчас на эту тему вышло письмо Минфина от 26 сентября 2019 г. № 03-03-07/74189 «Об учете в целях налога на прибыль затрат на приобретение топлива для служебного автомобиля». Какой вывод делает заместитель директора Департамента тарифно-таможенной политики Минфина, господин Смирнов, который имеет полное право трактовать налоговое законодательство: «При этом НК РФ не предусмотрено нормирование указанных расходов, а также не установлены правила определения обоснованности таких расходов». И он абсолютно прав, это вы должны решать сами. Но не наглейте и рассчитывайте на здравый смысл.

Дальше господин Смирнов пишет: «Вместе с тем при определении обоснованности произведенных затрат на приобретение топлива для служебного автомобиля налогоплательщик вправе учитывать Методические рекомендации „Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте“, введенные в действие Распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р».

Я не говорю о том, что необходимо подготовить соответствующий приказ, ориентироваться на техпаспорта, на технические замеры и нормы Минтранса — об этом я постоянно рассказываю на семинаре. Так же предусмотреть, чтобы НДС уменьшали, получали счета-фактуры. А если готовы судиться и выиграть Арбитраж, то можно НДС ставить к вычету даже по онлайн-чекам.

Я знаю, что онлайн-чеки не поименованы ст. 169 и 172 НК РФ, но судебная практика на вашей стороне. Потому что вы исполнили обязанность налогоплательщика по НДС, вашему поставщику топлива заплатили НДС, даже если вы его заплатили налом, вы получили онлайн-чек с выделенным НДС.

Основная идея, которую я хотел донести, заключается в том, что не существует каких-то жестких правил для мира бизнеса. И как говорит нам господин Смирнов, НК РФ не предусмотрено нормирование указанных расходов, вы это решаете и оформляете сами. Надеюсь, что информация пошла вам на пользу. Ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте эту информацию. Давайте поможем брату-бизнесмену чуть лучше жить в нашей стране.

Спасибо и удачи в делах!