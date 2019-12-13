Ночь. Выемка. Соседи

Они придут, когда вы их не ждете. Внезапно, нагло и без лишних церемоний. Они придут ночью, не из-за отвращения к солнечному свету, а потому что им так захотелось. Они и только они решают, когда и как высосать из вас недоимки, пени и штрафы. И неважно, что вы «проходили мимо», «ни при чем», и вообще «с какого перепуга вы приперлись ко мне, я белый и пушистый».

Вот, например, у вас есть «сосед» — взаимозависимое лицо? Если нет, выдохните... А если есть — будьте бдительны. Ведь когда проверка придет к нему, неожиданно могут нагрянуть и к вам в любое время дня и ночи. Забрать у вас все, что угодно, и не вернуть... Как и произошло в Постановлении АС Московского округа от 02.12.2019 года по делу №А40-58951/2019.

Версия налогоплательщика

Как-то июньской ночью сотрудники ИФНС пришли в офис одного налогоплательщика. Между прочим, налоговая проверка в отношении него не проводилась. Просто неудачное стечение обстоятельств... Проверили и доначислили одной компании, установили взаимозависимость с другой и пришли к этой «другой» за выемкой документов. Без предупреждения, без постановления, без согласия на проведение осмотра помещения. Без разъяснения присутствующим их прав и обязанностей...

Просто забрали (точнее изъяли) все, что им нужно и ушли. А именно, документы и жесткие диски. И на этих жестких дисках была информация, содержащая коммерческую, банковскую и налоговую тайну. В общем, упаковали, отвезли в свои владения, ознакомились и забыли вернуть в установленный срок. 8 месяцев прошло, а диски так и не отдали хозяину. Потому что, им (налоговикам) нужнее и важнее.

Это версия налогоплательщика: смахивает на что-то весьма беспредельное. Но так ли было на самом деле, и если так, то, быть может, инспекторы действовали строго по закону?

Версия ИФНС

Как-то июньским вечером сотрудники ИФНС пришли в офис одного налогоплательщика. И в соответствии со ст. 92 НК РФ провели осмотр помещения, и строго по подп. 3 п. 1 ст. 31, п. 14 ст. 89 НК РФ, ст. 94 НК РФ провели выемку документов и жестких дисков. Конечно же, в присутствии представителя налогоплательщика. Почему пришли именно к нему? Во-первых, потому что в отношении взаимозависимого с ним лица инспекторы провели выездную проверку и обнаружили схему с фирмами-однодневками. Это взаимозависимое лицо не предоставило документов, не проявило должной осмотрительности. Во-вторых, IP-адрес налогоплательщика совпадал с IP-адресом сомнительных фирм. Поэтому проверяющие решили, что документы хранятся у налогоплательщика. Как и положено, составили протокол осмотра и протокол выемки с описью изъятых документов и предметов. Жесткие диски поместили в черные полиэтиленовые пакеты, опечатали и подписали.

Уже на следующий день у себя в инспекции проверяющие изучили документы и посмотрели содержание жестких дисков. На эту процедуру они пригласили представителей третьего взаимозависимого лица. Сотрудники ИФНС нашли много всего интересного: например, оттиски печатей фирм-однодневок, счета-фактуры и акты в форматах «Word» и «Excel» с контрагентами 3 звена, реестры платежей на карты руководителей, книги продаж, свободные подписи руководителей. Проверяющие окончательно убедились, что это схема с подконтрольными фирмами-однодневками через аффилированных лиц.

8 месяцев жесткие диски хранились в инспекции. И никто их и не думал возвращать... Думаете, это незаконно? Не-а, не угадали, проверяющим можно все. Тем более, когда речь идет об особо крупном размере.

Цитирую:

«Суд учитывает, что ст.94 НК РФ не предусматривает возврат подлинников документов в период проведения налоговой контроля. На момент рассмотрения дела мероприятия налогового контроля не завершены: составлен акт выездной налоговой проверки от 26.02.2019 г., но материалы проверки пока не рассмотрены; Инспекция указывает на возможность принятия по результатам его рассмотрения решения о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля в т.ч. назначения экспертизы изъятых документов. В связи с чем хранение оригиналов документов и электронных носителей в Инспекции в период проведения налогового контроля является правомерным.

Изъятые в ходе проведения выемки документы (предметы), в настоящий момент являются частью доказательственной базы Инспекции, подтверждающей совершение налогового правонарушения проверяемым налогоплательщиком в виде неуплаты налогов в особо крупном размере».

Кстати, про тайну. Налогоплательщик не смог внятно пояснить, какие сведения на жестких дисках составляли налоговую, банковскую и коммерческую тайну. И вообще, эта информация не может быть секретной. Какие могут быть тайны между взаимозависимыми лицами?

Поэтому где беспредел, какой беспредел? Закон на стороне налоговой инспекции...