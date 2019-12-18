Любишь рыбачить, люби и сети маркировать

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня предлагаю восхититься степенью заботы нашего правительства о гражданах, и, может быть, даже поблагодарить правительство за ту степень заботы, которую оно проявляет. Наши чиновники во главе с Председателем Правительства Дмитрием Анатольевичем Медведевым дотянутся буквально до каждого гражданина со своей заботой. Их забота простирается не просто до каждого гражданина, а до каждого желудка, до каждой печени, чуть ли не до мозга костей.

Что же я имею в виду? Я говорю о Постановлении Правительства РФ от 21.11.2019 №1482 «Об утверждении Правил учета сетных орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов и ведения реестра сетных орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов и Правил обязательной поштучной маркировки сетных орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов». Речь идет о сетях, с помощью которых ловят рыбу.

«С 1 января 2020 года вступают в силу правила учета рыболовных сетей и их обязательной поштучной маркировки. Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского рыболовства в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока».

Малочисленные народы Крайнего Севера живут по старинке: ловят рыбку – кушают рыбку – заготавливают эту рыбку на зиму. Люди за счет этого тупо выживают, это их хлеб. Это какая-то микроскопическая копейка, которую они могут потратить, чтобы купить себе что-то, кроме рыбы. И я совершенно не понимаю, зачем их ставить в какие-то рамки. Зачем их заставлять каждую свою сплетенную сеть ставить на учет? Зачем отчитываться о ней и кому это надо? Они тысячелетиями эту рыбу ловили. Они ее не привозят в Москву, чтоб продавать. Я не видел в столице якутской рыбы.

Что же им теперь грозит?

Теперь каждый гражданин, который ловит рыбку для себя в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, обязан будет поставить свою сеть на учет.

«Учет осуществляют территориальные органы Росрыболовства путем внесения сведений о сетных орудиях в специальный реестр. Для учета владельцы сетного орудия представляют в территориальный орган, к ответственности которого относятся водные объекты, в которых владелец планирует осуществлять любительское рыболовство, соответствующее заявление на бумажном носителе или в форме электронного документа».

То есть ты должен еще понять, где будешь ловить своей сетью, в каком водоеме, кто этот водоем от имени Росрыболовства курирует, какова территориальная принадлежность. И ты не можешь потом своей сетью ловить рыбку в другом водоеме, если у него другая территориальная принадлежность. Ты должен будешь опять зарегистрировать эту сеть.

«Заявление подается в территориальный орган или в МФЦ лично, почтовым отправлением с описью вложения или через портал госуслуг.

Срок принятия решения о внесении в реестр сведений о сетных орудиях не должен превышать 20 рабочих дней со дня регистрации заявления». А пока идут 20 дней – извини, ты не можешь этой сетью ничего ловить.

«Каждому сетному орудию, данные о котором внесены в реестр, присваивается учетный номер, содержащий серию и номер учета, который наносится на сетные орудия владельцами самостоятельно. Маркировочный знак представляет собой изделие прямоугольной формы из любого материала размером не менее 15 сантиметров на 10 сантиметров, на котором размещается:

— фамилия, имя и отчество владельца;

— характеристики сетного орудия, в том числе: для жаберных сетей, неводов всех типов, бредней – длина, высота, размер (шаг) ячеи; для сетных ловушек любых типов и прочих сетных орудий лова – сведения об основных конструктивных характеристиках в снаряженном (расправленном) виде (длина, высота, ширина, размер (шаг) ячеи);

— учетный номер».

Я даже не знаю, как охарактеризовать эту заботу. Будьте добры, выскажитесь. Потому что, может быть, я опять придираюсь к нашему Правительству? Может быть, Правительство правильно делает.

Мне особенно интересно мнение людей, которые проживают в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. Выскажитесь, насколько оправданными вы считаете действия Правительства в данном случае.

Может быть, действительно коренные жители творят у вас там полнейший беспредел? Может быть, у каждого из них по 350 сетей, и они переловили уже всю рыбу? Может быть, они бесятся просто с жиру и не знают, куда деньги девать? Жду ваших комментариев.

Спасибо и удачи в делах!