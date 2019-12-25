Должен ли бухгалтер платить субсидиарку? Невеселая история про 97 млн

Добрый день, коллеги!

Поговорим о, мягко говоря, не очень приятной информации: Определение Верховного Суда от 27 ноября 2019 года № 305-ЭС19-21244. Гендиректор компании был связан с нехорошими конторами, в простонародье их называют обнальными. Эти конторы делали счета-фактуры, разумеется, липовые. Дальше эти счета-фактуры отправлялись в бухгалтерию, где их ставили к вычету НДС.

И все у компании было хорошо, пока не пришли налоговики. Инспекция доначислила больше 120 млн рублей налогов, директора осудили за уклонение от уплаты налогов, но у компании не было возможности заплатить 120 млн рублей в бюджет. И в результате суды всех инстанций привлекли к субсидиарной ответственности директора и главбуха на 97 млн рублей.

Я прекрасно знаю, как устроен Федеральный закон № 127-ФЗ, и скоро наизусть выучу ст. 61.10 и ст. 61.11, где написано, что главбух, в том числе, привлекается к субсидиарной ответственности если были приняты липовые бумаги. Если бухгалтер приняла НДС к вычету по липовым счетам-фактурам, то она несет субсидиарную ответственность согласно пп. 2 п. 2 ст. 61.11 ФЗ № 127. А если она вдруг эти документы потеряла, то она тем более несет субсидиарную ответственность.

Это вроде бы известные, банальные вещи. Но как вы считаете должен ли главбух, работающая за зарплату, ходить под несколькими статьями УК РФ? И нести субсидиарную ответственность всем личным имуществом, как в данном случае, на 97 млн рублей?

Я не знаю, сколько из этих 97 млн рублей заплатит главбух, а сколько гендиректор. Но директора осудили, главбуха — нет, и на двоих им припаяли огромную субсидиарку. По моему мнению, главбух — подневольный человек, он выполняет приказы директора.

И что ей остается делать, когда диктор говорит: «Переводим деньги в эту фирму и принимаем счета-фактуры от сомнительных контор». По моему мнению, бухгалтер, работающий за зарплату, не должна ходить под статьями УК РФ. Оно того не стоит. Нечестно, что бухгалтер, будучи подневольным человеком, выполняющим приказы директора, должна попадать под субсидиарную ответственность всем своим имуществом.

Я понимаю риски директоров. Как правило, директором является учредитель и соучредитель бизнеса, человек, который надеется, что он что-то заработает для себя в компании. Тут человек рискует осознанно. Не говоря уже о том, что очень часто, работая на ОСН, директор понимает: по-другому компания не выживет. И он рискует: свободой, деньгами, активами. Но он имеет больше, чем работающий за зарплату человек. А главбух на окладе, который ходит под несколькими уголовными статьями, еще и должен 97 млн рублей... Я считаю, что это по-человечески неправильно и надо вносить изменения в № 127-ФЗ. Бухгалтера, выскажитесь пожалуйста. А также меня интересует мнение директоров. Вы-то как считаете, правильно ли, что бухгалтер наравне с вами несет субсидиарную ответственность?

Для меня это тема больная, я считаю, что нельзя наших бухгалтеров заставлять отвечать по УК РФ и нести субсидиарную ответственность. Я понимаю, если бы, допустим следствие установило, что бухгалтер сама нашла обнальные конторы, сама связалась с обналом и сама рисовала эти счета-фактуры.

Была у меня на консультации одна потрясающая женщина, мать троих детей. Она сама на себя обнальные конторы регистрировала. Она сама организовала «преступную группировку» и вовлекла директора. Вот тут — да, придется отвечать по УК РФ и по субсидиарке. Но если директор говорит: «Либо ты принимаешь все документы, либо я тебя уволю», тут выбор небольшой. А если и город еще маленький, куда деваться? Где искать новую работу? Жду ваших комментариев.

По моей статистике: минимум в 80% случаев, компании на ОСН могут позволить себе работать легально, снижая налоги законными путями, без связи с обнальными конторами. Как мы это делаем, почему, на основании каких законов — обо всем об этом рассказываю на семинаре. Ближайший 24-25 декабря. Приходите послушать. Записаться на семинар по налогам.

Спасибо и удачи в делах.