Все россияне «на крючке» у ФНС

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сейчас мы проверим, насколько вы любите министра финансов и главу ФНС России. Я на каждом семинаре, в отличие от вас, хвалю господина Мишустина и господина Силуанова, подчеркиваю, что они профессионалы. Про Мишустина вообще говорю, что это Профессионал с большой буквы и замы у него в центральном аппарате хорошие. Вы меня ругаете за это: «Ж#пу им лижешь и так далее». А я просто констатирую факт, что перед вами профессионалы. И сейчас я это докажу. А если вы считаете своим противником главу ФНС России или главу Минфина, то своего противника нужно уважать, особенно если он профессионал.

Приведу в пример цитаты Силуанова и Мишустина из «Российской газеты».

«Уходить от уплаты налогов в России становится сложнее. Скоро налогоплательщики поймут, что пытаться утаивать налоги — бесполезно: все это будет видно, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на заседании Координационного совета руководителей налоговых служб государств — участников СНГ (КСРНС) в Москве».

Дальше еще интереснее: «Мы не увеличиваем налоговое бремя, но объемы налоговых поступлений растут темпами, превышающими инфляцию, — отметил Силуанов. — Секрет успеха в том, что мы начинаем видеть не только цепочки добавленной стоимости в НДС, мы уже анализируем наших налогоплательщиков в онлайн-режиме. Таким образом, уход от налогов становится сложнее».

Я предупреждал еще в начале этого года про онлайн-режим!

«По словам Силуанова, все налогоплательщики скоро будут находиться под контролем налоговой службы. „Это нормально. Наведение порядка в налоговом администрировании — значимый элемент конкуренции, который важен для нашей экономики“, — подчеркнул он... „Мы должны предоставлять налогоплательщикам комфортные сервисы“, — уточнил Силуанов».

И эти комфортные сервисы уже начали предоставлять. Но они будут означать тотальный контроль со стороны налоговых органов и государства.

А как же эти комфортные сервисы будут внедряться?

«Мы уже договорились, что будем создавать условия для распространения таких онлайн-конструкций сначала на малый бизнес, потом на более крупных предпринимателей, — сообщил первый вице-премьер. — Наша задача — продвигать современные практики, и налогообложения, и администрирования. От этого выигрывают, и налогоплательщики и государство».

В современной практике налогообложения это означает, что каждый вздох и каждый шаг уже под контролем. А дальше все будут платить налоги в так называемом онлайн-режиме.

Давайте посмотрим, что по этому поводу думает господин Мишустин:

«Планы расширить практику использования „бесконтактного налогового администрирования“ анонсировал глава Федеральной налоговой службы на пленарном заседании Сообщества цифровой трансформации налоговых органов в штаб-квартире ОЭСР в Париже.

Одной из основных задач налоговых органов в среднесрочной перспективе, по мнению Мишустина, должно стать повышение прозрачности и уровня доверия общества за счет внедрения механизмов автоматического соблюдения налогового законодательства. Это потребует развития автоматизированных систем искусственного интеллекта, интеграции с электронными площадками и сервисами, которыми пользуются налогоплательщики, и разработки для них персонализированных проактивных услуг.

В России элементы такого подхода уже внедряются. Пример — приложение, разработанное для самозанятых „Мой налог“. „Такое встроенное, незаметное налоговое администрирование можно впоследствии распространять и на другие категории налогоплательщиков, создавая единую виртуальную транзакционную среду“, — подчеркнул глава ФНС».

Но на самом деле об этой единой виртуальной транзакционный среде Михаил Владимирович Мишустин нас с вами предупредил еще в апреле 2019 года. Он заявил, что все уже готово и постепенно туда загонят всех бизнесменов.

Это будет единая платформа, где будут осуществляться все сделки между юрлицами и физлицами. И с каждой транзакции можно будут брать налог.

Вы же видите мою довольную физиономию. Я же поддерживаю ФНС России! Вот если бы ФНС России вместе с Минфином озаботились созданием щадящих (не удушающих) правил для ОСН. Если бы перед тем, как загнать нас всех в эти замечательные стойла под названием «Единая транзакционная среда», где будут проходить все сделки, взяли бы уменьшили страховые взносы раза в 2. Или перестали бы ставить над бизнесменами эксперименты, типа: «Мы налоги не увеличиваем. Мы просто утилизационный сбор подняли». Ну, это как бы тоже не налог, понимаете... Господа Силуанов и Мишустин — действительно профессионалы с большой буквы, но не с того бока начали.

«Налоговые администрации идеально подходят на роль операторов этой среды, но для этого еще многое предстоит поменять в кадровом и организационном плане, добавил Мишустин».

Я знаю, что мир бизнеса подобные меры Силуанова и Мишустина не поддерживает. Я знаю что у мира бизнеса, особенно у тех, кто работает на ОСН, подобные меры, кроме мата, ничего не вызывают. Но когда я говорю о том, что вы имеете дело с профессионалами, я имею в виду, что планы министра финансов Силуанова будут реализованы.

«По словам Силуанова, все налогоплательщики скоро будут находиться под контролем налоговой службы. „Это нормально. Наведение порядка в налоговом администрировании — значимый элемент конкуренции, который важен для нашей экономики“, — подчеркнул он».

Это будет реализовано, независимо от того, нравится вам это или нет. И лучше как-то подготовиться. Вы скажете: «Туров опять сейчас начнет продавать свои услуги». Да не буду продавать ничего. Кому надо, тот придет, и мы ему поможем. Потому что все-равно всех заставят легального работать. Тут вопрос в том, будете ли вы легально платить столько налогов?

Недавно у меня на консультации была директор одной из фирм: «Владимир Викторович, бизнесменов начала беспокоить субсидиарная ответственность». Твою мать! Не прошло и трех лет, как я это кукарекую! Стало наконец доходить. Ну, конечно, когда появились сотни случаев привлечения к субсидиарной ответственности директоров и бухгалтеров. Буквально последний случай, где на 97 млн бухгалтера «подтянули» по субсидиарке. Неужели нельзя было 2-3 года назад задуматься о безопасности активов?

Просто добрый совет: услышьте то, что вам сказали господа Мишустин и Силуанов. Даже если они вам не нравятся, они остаются профессионалами. Особенно в части, касающейся «сдирания шкурки».

До конца года осталось немного, можно успеть на последнюю подножку последнего поезда. Мой семинар состоится 24-25 декабря в Москве. Кому надо, приходите за решениями.

Спасибо и удачи в делах.