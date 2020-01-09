«Мы «завоюем» Россию»: самозанятые штурмуют ИФНС

Добрый день, коллеги.

Эта информация давно не является новостью, я неоднократно писал статьи и снимал ролики о Федеральном законе от 15 декабря 2019 года №428-ФЗ.

Теперь НПД будут платить ИП и физлица, работающие в 23 регионах. К первым 4 субъектам, участвующем в эксперименте (Москва, Московская, Калужская области и республика Татарстан) добавились: Санкт-Петербург, Волгоградская, Воронежская, Ленинградская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Красноярский и Пермский край, Ханты-Мансийский, Ненецкий и Ямало-ненецкий автономный округ, а также Республика Башкортостан. А с учетом многочисленных разъяснений и писем ФНС России, по сути дела, его можно применять во всей стране.

Что для этого нужно:

Скачать программу «Мой налог»,

Иметь клиентов физических или юридических лиц из 23 регионов-участников эксперимента.

Вы тоже можете работать на НПД, независимо от того, прописаны вы и живете в том субъекте федерации, где этот налоговый режим не установлен. Поэтому я отношу это, к хорошей новости. Недавно в СМИ прошла информация, что благодаря НПД, даже в 4 регионах, в этом году государство получило более 42 млрд рублей дополнительных налогов. Конечно же, для государства это хорошо и поэтому решили НПД распространить на 23 региона, подтягивая все больше граждан легализовать свои доходы.

Обычно в комментариях на этот счет вы пишете, что «Надо было оставить этих граждан в покое. Они и так зарабатывают копейки и не хрен залезать к ним в карман и т. д.». Послушайте, налоги, которые предлагается платить НПД-шникам – это 4% от всего дохода, если деньги получены за обслуживание физлиц или 6% за обслуживание юрлиц. Если физик или ИП-шник на НПД, не хочет платить страховые взносы, по №425-ФЗ, он не будет платить страховые взносы, он заплатил 4% или 6 %, НДФЛ – ноль, страховые –ноль.

Я считаю, нехорошо и неправильно в данном случае кричать на весь белый свет, что государство – сволочи, заставляют физлиц, зарабатывающих деньги платить аж 4% или аж 6%. Нет, в данном случае я, Туров Владимир Викторович, на стороне государства. Потому что, компании на ОСН с фонда заработной платы платят НДФЛ, удерживая из зарплаты 13%, а со всего фонда зарплаты еще 30% страховых взносов. И плюс, когда зарплата выдается работодатели со всего объема зарплат еще 20% НДС платят, так как сотрудник в «обратку» не выдает счет-фактуру. Ну, если у нас такая колоссальная нагрузка в компаниях на ОСН, я вам перечислили налоги только зарплатного характера – на каждые 100 рублей чистыми человек в бюджет отдает 731 рубля налогов, то давайте иметь совесть. Потому что те, кто ведет свой какой-то микроскопический бизнес, с них никто не требует отдавать в бюджет 73% от доходов. Они получили свою зарплату в виде дохода и отдают только 4% или 6%.

Я в этом случае на стороне государства. Знаю, что заявив это, сейчас в комментариях получу «по полной программе». Потому что в нашей стране в 2019 году, да и в 2020 это продолжится, если ты, не дай бог, хотя бы за что-то похвалил власть, то ты уже враг народа.

А я так не считаю. Я считаю, если чиновники сделали что-то хорошее, мы должны это хорошее тоже замечать. Если бы вы меня спросили: «А как ты в целом относишься к нынешней власти?» Вот в целом аккуратно отвечу: «Лично я за 20 лет не голосовал ни разу и не собираюсь. У меня есть на это мои причины. Я немножко знаю их внутреннюю кухню. Вот мое отношение к нынешней власти. Но это не означает, что если власть сделала что-то хорошее, я этого не замечаю. Когда власть делает что-то хорошее, я замечаю и отмечаю это. И призываю вас поступать также.

Спасибо и удачи в делах.