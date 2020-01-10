+146%: любишь кататься, люби и за утилизацию платить

Добрый день, друзья!

А вот еще одна инициатива, которая дойдет до кармана каждого гражданина, который вдруг решит продать свою старую машину и купить подержанную или новую. Речь пойдет о Постановлении Правительства Российской Федерации от 15 ноября 2019 года № 1457 «О внесении изменений в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора».

Для начала, что такое «утилизационный сбор». Например, если вы производите очечники, то после того, как эти очечники побывали в эксплуатации, их выбрасывают. Дальше два варианта развития событий у производителя: либо производитель эти очечники собирает и сам утилизирует, тогда он этот утилизационный и экологический сборы не платит, либо если он сам их не утилизирует, то он должен будет заплатить экологический сбор. Это относится и к производителям рубашек, и постельных принадлежностей, и даже автомобилей.

Предполагается, что мы с вами, покупая новый автомобиль, сразу должны заплатить деньги за его утилизацию, и она входит в стоимость автомобиля.

Но куда потом эти деньги деваются? Эти деньги потом из бюджета идут на погашение затрат, связанных с утилизацией. А этой утилизацией имеют право заниматься любые предприниматели, которые смогли это право получить. И тут у меня встает большой вопрос: а кто смог получить право утилизации, в том числе автомобилей? В разных регионах этим занимаются разные люди, но это всегда – уважаемые люди. Я знаю, кто этим занимается в Москве и Московской области. Фамилию этого молодого уважаемого человека вы все знаете, и название этой фирмы тоже. Дай бог здоровья парню и его папе.

Как изменятся коэффициенты, применяемые к базовой ставке для расчета утилизационного сбора?

Тут довольно интересно: если вы покупаете новый легковой автомобиль, то базовая ставка составляет 20 000 рублей. И до конца 2019 года вы, покупая новый автомобиль с объемом двигателя свыше 1 литра, но не более 2 литров, платили парням, которые занимаются утилизацией, 84 000 рублей. То есть в стоимости этого автомобиля «сидело» 84 000 рублей.

А с 2020 года, если вы покупаете автомобиль с объемом двигателя от 1 до 2 литров, вы заплатите уже 178 400 рублей! Коэффициент был 4,2 к 20 000, а сейчас он 8,92. Рост – более чем в 2 раза.

А если та же самая машина – подержанная, то утилизационный сбор составит 313 800 рублей!

А если вы покупали автомобиль с объемом двигателя от 2 до 3 литров, то в составе цены вы платили утилизационный сбор 126 000. Теперь за утилизацию такого же автомобиля придется заплатить 296 000 рублей!

Ну а если вы любите хорошие машины и купили автомобиль с объемом двигателя свыше 3,5 литров, то вам придется заплатить утилизационный сбор в составе стоимости нового автомобиля 445 000 рублей.

Но это лишь цветочки. Потому что, если вы покупаете подержанный автомобиль, то тут коэффициенты скаканули еще больше. Например, если вы покупаете автомобиль от 2 до 3 литров, то новый коэффициент – 14,8. И получается, что вместо 126 000 вы заплатите утилизационный сбор 480 000! Может, выкинуть на хрен этот автомобиль, чем 480 000 платить! То есть на подержанные автомобили астрономические коэффициенты!

Таким образом государство стимулирует покупать новые автомобили, и оно при этом не отвечает на вопрос: «Как быть обычному гражданину, сидящему на обычной зарплате, у которого тупо нет денег на новый автомобиль?» А теперь, благодаря таким утилизационным сборам, у него не будет денег и на подержанный автомобиль.

Знаете, что меня лично не устраивает в этом Постановлении Правительства? Я в состоянии заплатить этот утилизационный сбор. Дело не в этом. Этот утилизационный сбор не в состоянии заплатить 80% граждан Российской Федерации, как минимум. Почему, при официальной инфляции 3% в этом году, этот утилизационный сбор увеличен на 120–150%? Вот что мне непонятно. Ну, увеличьте на величину инфляции. Или денег не хватает у пацанов, которые занимаются переработкой? Или у нас люди – новая нефть, и можно теперь драть последнюю шкуру?

Почему все, что гражданам не выгодно, Правительство индексирует, а все, что гражданам выгодно – индексировать забывает? Например, почему бы нашему Правительству не увеличить пенсии на 150%? Или про бизнесменов скажу: 700 рублей суточных, которые не индексировались черт знает сколько лет. Ну давайте суточные поднимем в 2 раза, до 1500 рублей. Это было бы и честно, и нормально. В конце концов, 700 рублей в день, если ты поехал в командировку – это нищенское существование. Или 4 000 рублей матпомощи, которые можно выплатить своему сотруднику в безналоговом режиме, не индексировались лет 15 уже. Почему бы нам это не увеличить в 2 раза? И вот вышел закон, наконец, отменяющий пособие матерям. А пособие было аж 50 рублей в месяц! Решили, наконец, чтоб не смеяться уже, отменить эти 50 рублей в месяц совсем. Ну а почему бы их не увеличить раз в 30, например?

Знаете, довольно странная картина: когда с тебя сдирают шкуру – тут увеличивают в разы, не обращая внимания на инфляцию, никому ничего не объясняя, не советуясь. В этом Постановлении Правительства даже нет оправданий. Они даже оправдания забыли написать, понимаете? Написали бы какие-нибудь оправдания, а зачем мы это делаем: «Денег в кармане не хватает у уважаемых людей». А просто написано:

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень видов и категорий колесных транспортных средств…», и все нормально. И дальше п.2: «Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г.».

И дальше эти коэффициенты скаканули в разы, и если вы хотите купить новый автомобиль, денег из вашего кармана будет изыматься в разы больше. То есть всю страну «поставили раком», потому что сейчас у нас почти все имеют хоть какую-то машинку. И причем, господа бизнесмены, если вы думаете, что вас «поставили раком» просто как гражданина, вы ошибаетесь: я ни слова не сказал про увеличившиеся коэффициенты для вас. Когда вы покупаете грузовики – тут отдельная тема для радости. Кому интересно – читайте это Постановление Правительства.

Я хочу услышать ваше мнение, дорогие подписчики. Потому что до тех пор, пока вы будете молчать, с вами будут вот это делать. Хотя бы мнение! Я не призываю никого никуда выходить. Я не призываю вас что-то делать. Мнение-то осмельтесь свое высказать в виде лайка или комментария какого-нибудь. Это же беспредел, по моему мнению. Я считаю подобное отношение к гражданам беспределом. Может быть, кто-то из вас похвалит наше Правительство и наших чиновников.

Спасибо и удачи в делах!