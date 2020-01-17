«Налоги - дело добровольное»: разбираем статью 45.1 НК РФ

Добрый день, уважаемые коллеги.

В начале 2019 года интернет был взорван многочисленными роликами, где люди, называющие себя специалистами и консультантами в области налогообложения, торжественно объявили, что в Российской Федерации отменяются все налоги и сборы! И при этом с воодушевлением и восторгом зачитывали п. 5 ст. 12 НК РФ:

«федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются настоящим Кодексом».

И, прочитав это, они пришли к выводу, что налоги в РФ отменены и их платить не надо. Но никто из них не удосужился почитать статьи, которые написаны раньше или посмотреть пункты, которые написаны в ст. 12 НК РФ до п.5 или после него. И никто из них не удосужился понять, что речь здесь идет о том, что и федеральные, и региональные налоги и сборы могут быть как установлены только настоящим Кодексом, путем внесения изменений в НК РФ, так и отменены только Кодексом. То есть ни правительство, ни президент, ни Конституционный суд, ни какой другой орган не может ни установить дополнительные налоги, ни отменить их , они устанавливаются и отменяются только законами РФ после внесения изменений в настоящий Кодекс. Это и вызвало бурю непониманий.

Также я неоднократно замечал, что в комментариях под моими статьями и роликами кто-то пишет, что налоги вообще платить не надо! Типа РФ является акционерным обществом, либо ООО, либо другой коммерческой организацией. И что это коммерческая организация, зарегистрирована в США и т.д. Полный трэш.

Новость, которая «взорвала» интернет

А еще в конце декабря 2019 года был ролик, после которого даже мои знакомые просили пояснить, правду ли говорит мужик из интернета... Этот товарищ прочитал из НК РФ статью, где написано, что с 1 января 2020 года отменяются имущественные налоги. И что налог на имущество, на землю, на транспорт физлица могут не платить. Все это должно происходить в добровольном порядке.

Этот замечательный человек, который называет себя налоговым консультантом, процитировал ст. 45.1 НК РФ. Она вступила в силу 29 октября 2019 года. По сути дела, с 2020 года только заработала. И он нам процитировал следующее:

«Единым налоговым платежом физического лица признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства налогоплательщиком — физическим лицом в счет исполнения обязанности по уплате налога на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 6 статьи 228 настоящего Кодекса, транспортного налога, земельного налога и (или) налога на имущество физических лиц».

Процитировав это, он говорит: «Ну, гляньте, теперь транспортный налог, налог на имущество и налог на землю физлица могут платить, а могут не платить. Они должны сделать это добровольно». И никому в голову не пришло прояснить, что такое единый налоговый платеж.

Поставим точку в этом вопросе

Неужели кто-то из вас в здравом уме и в трезвой памяти считает, что наше государство вот так возьмет и освободит вас от всех налогов по п. 5 ст. 12 НК РФ? Или всех граждан России возьмут и освободят от налога на имущество, от налога на транспорт? Короче, вы поняли... Скорее Земля сойдет со своей оси, а Солнце улетит в соседнюю галактику, чем кто-то из вас дождется, чтобы какое-то государство освободило своих граждан от налогов. Да сейчас, разбежались!

В этом году расскажу, как увеличат налоги в следующем году. Вы же мало платите! Вам их увеличат. Но снижать? Да вы чего, обалдели?

Как правильно понимать заявление, что единым налоговым платежом физического лица признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему? О чем идет речь? Каждый из нас платит налог на квартиру, на дом, на землю, на машину и т.д. И мы как платили эти налоги, так и продолжаем платить. Есть ст. 45 НК РФ, где все написано, есть целая глава по имущественным налогам, по транспортному налогу. Ничего в этом отношении не меняется. Налоговики как присылали бумажные уведомления о том, что ты должен заплатить имущественные налоги, так и будут присылать. Если у вас есть личный кабинет, через него вам пришлют уведомление об уплате имущественного налога. И вы будете платить.

Но теперь государство решило сделать себе хорошо. Государство разрешило физлицам взять пачечку денег и отдать их федеральному казначейству. И эти деньги будут лежать у федерального казначейства, пока не кончатся. Денег может хватить на уплату имущественных налогов на ближайшую пятилетку. И вот эти деньги лежат 5 лет, а государство каждый год берет и погашает ваши налоги.

То есть вы посчитали, что вам на ближайшие 5 лет надо положить 400 тыс. рублей на имущественные налоги и отнесли эти деньги государству. Они лежат на счету федерального казначейства. Срок уплаты налогов уже наступил — осенью государство с этого вашего счета выдергивает 40 тыс. рублей налогов и погашает. Все. У вас осталось 360 тыс. Проходит еще год, государство еще берет и еще погашает ваши имущественные налоги. И так далее, год за годом. То есть единый налоговый платеж — это деньги, которые вы добровольно отдали федеральному казначейству в счет уплаты ваших будущих налогов. И государство оттуда эти деньги будет брать для того, чтобы ваши налоги за вас платить:

«Зачет суммы единого налогового платежа физического лица осуществляется налоговым органом самостоятельно в счет предстоящих платежей налогоплательщика — физического лица по налогам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, либо в счет уплаты недоимки по указанным налогам и (или) задолженности по соответствующим пеням, подлежащим уплате в соответствии со статьей 64 настоящего Кодекса процентам. Решение о зачете суммы единого налогового платежа физического лица принимается налоговым органом по месту жительства этого физического лица (месту пребывания — при отсутствии у такого лица места жительства на территории Российской Федерации), а при отсутствии у налогоплательщика — физического лица места жительства и места пребывания на территории Российской Федерации — налоговым органом по месту нахождения одного из принадлежащих такому лицу объектов недвижимого имущества».

Про медвежью услугу

Если вы последуете совету того «налогового консультанта», который сказал, что в РФ теперь имущественные налоги платятся добровольно, то к вам придут. И у вас эти налоги все равно заберут, арестовав и очистив все ваши банковские счета. А если этого не хватит, ваше имущество будет описано по остаточной балансовой стоимости. Поэтому, кто хочет последовать «мудрому совету» этого налогового консультанта — следуйте. Не думаю, что этот налоговый консультант захочет понести потом какую-то материальную ответственность за тот совет, который он дал.

Наш министр после Нового года заявил, что в РФ какой бы кризис ни был, даже если совсем цена на нефть упадет ниже плинтуса, государство сможет выполнять свои обязательства в течение 3 лет. То есть подушка безопасности и копилка у государства создана мама не горюй какая. Но, по всей видимости, наши чиновники считают, что этого мало. Поэтому ожидаем в 2020 году дальнейших экспериментов над гражданами в части, касающейся взыскания дополнительных налогов.

Удачи, и не слушайте фейковые новости.