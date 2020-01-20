За вами следят: как Instagram стал «агентом» налоговиков

Из-за большого количества налогов считается, что Франция — родина всех налогов. И французы отличаются особо ярым энтузиазмом в отстаивании своих гражданских прав. Очередным поводом для волнений активистов стала новость: «Конституционный суд Франции разрешил налоговикам мониторить соцсети».

В чем проблема?

Налоговики хотят сканировать не только открытые Instagram-аккаунты, но и закрытые.

Раньше они не имели права просматривать закрытые аккаунты. На сегодняшний день такая практика существует и в России: любая информация, размещенная в открытом Instagram-аккаунте, является общедоступной. Это происходит, когда вы ставите галочку в пользовательском соглашении с Instagram при установке приложения и регистрации в соцсети.

Информацию из закрытого Instagram-аккаунта никто не может получить: это нарушение неприкосновенности частной жизни. Но КС Франции сказал: «Пожалуйста, просматривайте открытые Instagram-аккаунты, сканируйте, мониторьте и формируйте информацию из открытых источников надлежащим образом».

Глава Минфина Франции объяснил, что такой подход есть у американских и британских налоговых служб, у них также имеются широчайшие возможности по формированию доказательной базы даже из закрытых Instagram-аккаунтов.

В последнее время появилось большое количество инфоцыган, блогеров-мошенников, разных зазывал, каперов и аккаунтов со ставками на спорт. Все это, по сути, мошенническая деятельность.

И такие люди пользуются доверчивостью и юридической безграмотностью населения. Если положительный опыт мониторинга соцсетей будет перенят, это окажется очень хорошей практикой. Но, к сожалению, присутствует и негативная практика. Допустим, если наши налоговики получат возможность заглядывать в закрытые Instagram-аккаунты при возбуждении уголовного дела либо при проведении налоговой проверки, финансовое положение обычных граждан может оказаться под угрозой. А те люди, которые и так неплохо зарабатывают и имеют достаточное количество имущества, так же будут оставаться безнаказанными.

Помните, летом 2019 года налоговики предупреждали, что ФНС будет выявлять незарегистрированных «бизнесменов» из интернета. Например, тех, кто делает маникюр на дому или печет тортики на заказ. Но это была всего лишь крупная пиар-акция — практических решений пока не было. Даже если посмотреть официальную статистику, найдем лишь небольшие протоколы за ведение нелегальной предпринимательской деятельности. Штраф в таких случаях — около 1500 рублей. Это массовая практика. И на сегодняшний день она, по сути, никак не ставит под угрозу предпринимательскую деятельность в медиа-сегменте.

Мы живем в век цифровых технологий и возможностей, как для обычных граждан, так и для федеральных государственных органов. Сопряжение в этих сегментах очень велико. YouTube на сегодняшний момент — это отдельный огромный рынок услуг, товаров и практически отдельное государство.

Я рассказывал, что важно следить за той информацией, которую вы публикуете в соцсетях.

И нужно четко понимать, что можно установить ваш уровень дохода по фотографиям в Instagram. Допустим, вы подаете нулевые декларации, но фотографируетесь с дорогими машинами, отдыхаете в дорогих ресторанах — у налоговиков, конечно же, будут вопросы.

Поэтому помните, что всю информацию, которую вы выкладываете в соцсети, могут просмотреть. Закрытый Instagram-аккаунт посмотреть не могут. Но, боюсь, это временно.

Есть такое понятие, как Big Data, и ФНС работает над этим закрытым проектом. Грубо говоря, даже если вы сами не делаете сэлфи, ваше лицо может попасть на фотографию другого человека. Например, вы сидите в ресторане, другой человек делает сэлфи, и ваше лицо попадает на эту фотографию. И нейросети, Big Data, вся эта система может определить ваше лицо и то, что вы уже сидите в том или ином дорогом месте. Там будет отмечена даже геолокация.

И налоговики будут иметь возможность сопоставить данные, предоставляемые вами, с реальными фактами. Эта практика уже широко применяется спецслужбами. Сегодня с помощью нейросетей борются с международными преступниками. Поэтому будьте аккуратны при формировании вашего контента, следите за тем, что вы выкладываете и не ведитесь на провокации мошенников.

Успехов в делах и процветания вашему бизнесу.