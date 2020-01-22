430-ФЗ спасет вас от махинаций с недвижкой

Добрый день, друзья.

Сегодня у меня реально хорошая новость. Но сначала приведу пример: за последние 3 года я и офис моей компании пережили 2 попытки рейдерского захвата. И его защита стоила мне много нервов, а про деньги вообще говорить не буду... К чему это я?

Наконец-то добросовестные правоприобретатели недвижимости будут защищены!

Давайте с этим более тщательно разберемся, ибо это один из немногих случаев, когда подписывается реально хороший федеральный закон.

Итак, Федеральный закон от 16.12.2019 № 430-ФЗ.

Почему я 3 года судился? Хотя купил помещение абсолютно законно, на абсолютно легальные деньги, заплачены были все налоги, реестр был трижды перепроверен, я был абсолютно законным правоприобретателем, никаких сомнений не было вообще.

И тем не менее, 3 года пришлось доказывать, что я не идиот.

Причем, знаете, что интересно? Мы пытаемся уже третий год возбудить против жуликов уголовное дело, потому что сначала один заявил, что это его офис, потом другая группа, сейчас уже третья группа «нарисовалась». Мы всех «выиграли», это наш офис.

И когда мы приходим в прокуратуру, в Следственный комитет или в МВД, мы говорим: «Раньше вы говорили, это гражданский спор, но, потом еще две группы объявились, вам не кажется, что в одно и то же время существует несколько законных правоприобретателей?» Мы потихонечку эту ситуацию дожмем.

Раньше эти жульнические действия строились на недоработке ст. 302 ГК РФ «Истребование имущества от добросовестного приобретателя»:

«Если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли».

И вот появляется такой человек, подделывает документы и говорит: «Я 10 лет назад по долевому участию в строительстве наличные деньги внес. Чека ККМ нет, а есть подписи и т. д.». Именно на этом строилось мошенничество и по квартирам. Теперь это будет уже невозможно.

Во-первых, появляется п. 6 ст. 8.1 ГК РФ:

«Приобретатель недвижимого имущества, полагавшийся при его приобретении на данные государственного реестра, признается добросовестным (статьи 234 и 302), пока в судебном порядке не доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии права на отчуждение этого имущества у лица, от которого ему перешли права на него».

То есть, если я перед тем, как купить этот офис, трижды, официально, через выписки, через связи, через знакомых все проверил, получил официальные бумаги в Росреестре, что все это помещение не под арестом, «чистенькое», законное.

Если бы этот закон вышел 3 года назад, то у меня бы лично никаких проблем не было, не было бы бессонных ночей и бесчисленных потерь финансов. Но теперь, спасибо Путину, вы будете защищены.

Плюс добросовестные приобретатели жилых помещений будут теперь защищены, потому что в ст. 302 ГК РФ добавляется еще п. 4. Суть в том, что если вы живете больше 3 лет в жилом помещении, которое досталось вам от любых государственных органов, то государство теряет право требовать назад это жилье.

Данный федеральный закон очень и очень хороший.

Когда-то из Росреестра исчезло мое дело, а потом через скандал появилось, но уже с вырванными листами и исчезнувшими документами. А потом каким-то странным образом там появились подложные документы...

Теперь вас это уже волновать не будет. Вы проверили документы, все «чистенько», вы законный правоприробретатель — все, можете спать спокойно. Федеральный закон № 430-ФЗ защищает права юридических и физических лиц, купивших свою недвижку законно.

Спасибо и удачи в делах.