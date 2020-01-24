Владельцам бизнеса: 5 советов, как побороть страхи

Добрый день, уважаемые коллеги.

Недавно я провел письменный опрос среди собственников бизнеса: что волнует, что беспокоит и с чем хотелось бы справиться. И получил удивительные результаты.

На первом месте безоговорочно находится страх, неуверенность в будущем, непредсказуемость ситуации с бизнесом, государством, экономикой. Это можно выразить как неуверенность вперемешку со страхом.

На втором месте оказалась проблема кадров. Как выйти из оперативного управления? Где найти продуктивных сотрудников, которые не выносят мозг, а работают на результат? Где найти тех, кто работал бы не за получку, а за процент и т. д. Или как сделать так, чтобы собственник стал собственником? Где найти или как вырастить исполнительных директоров, которые могли бы заниматься оперативным управлением, чтобы собственник вышел из текучки? Эти вопросы беспокоят собственников.

На третьем месте оказалась проблема времени. «Нет времени, ничего не успеваю сделать», — отвечают бизнесмены. «Работаю по 10-12 часов в сутки, как загнанная лошадь, минимум 6 дней в неделю».

Глупо даже пытаться сейчас давать решения всем этим вещам, потому что о каждой проблеме можно говорить сутками. Но у меня есть несколько маленьких советов.

Потерпите немного. Год — полтора и ситуация в стране должна будет кардинально поменяться.

Подготовьте себе «подушку безопасности» и для семьи, и для своего бизнеса в виде наличных, желательно в иностранной валюте, если есть возможность.

Подготовьте еще одну «подушку безопасности» на случай, если придется эвакуироваться за пределы России.

Подготовьте ПМЖ или ВНЖ, вы не чиновники, вы можете это сделать. Вы просто обязаны это сделать.

Уберите из организации всех нытиков, всех, кто создает вам проблемы, всех, кто мило улыбается в глаза и ни хера не делает. Уберите всех страдальцев, страждущих и жаждущих. И оставьте тех, кто будет сражаться за вашу организацию и за вас до конца.

Дальше можно перечислить еще много пунктов, но все это мы рассматриваем на VIP-сессиях, следующая, кстати, будет 21-22 марта. А про нехватку времени я вам так скажу: прежде всего, нехватка времени у собственника бизнеса вызвана тем, что его заместители толком не работают или недорабатывают. Или не решают те проблемы, которые должны решать и не выполняют тех обязанностей, которые на них возложены, а тащат все эти проблемы к собственнику и заставляют его все эти проблемы решать. И мне абсолютно наплевать, что об этом думают заместители или наемные топ-менеджеры. Конечно, каждый из них считает, что он жутко перегружен, что платят ему мало, что платить надо за то, что он делает в 10 раз больше. Может быть. Но правдой также является то, что именно из-за того, что люди, находящиеся в этой иерархии чуть ниже владельца бизнеса, плохо работают, поэтому у владельца бизнеса мало времени. А также владельцы бизнеса не способны самоорганизовываться таким образом, чтобы этого времени было хотя бы в 3 раза больше. На VIP-сессии я подробно расскажу, как это можно сделать, на своем собственном примере. В том числе расскажу, как выйти из оперативного управления, которым я не занимаюсь уже ровно 10 лет.

Еще раз подчеркиваю, первое место в опросе бизнесменов заняла неуверенность в будущем, непредсказуемость этого будущего. К сожалению, это зависит не от собственника, а от внешней среды. И если мы говорим о нашей стране, то это очень и очень сильно зависит от слегка обезумевшей власти, думающей только о том, как остаться у власти вечно. Вот это, конечно, давит реально сильно. Ну и плюс методы и способы управления экономикой, которые используют наши спецслужбы, а именно они управляют всеми сферами жизни на сегодняшний день в России. Во всех этих условиях хочется пожелать только одного: заставьте себя улыбнуться, заставьте себя быть в энтузиазме. Заставьте себя смотреть на хорошие образцы и примеры. Смотрите хорошие, воодушевляющие фильмы и слушайте хорошую, воодушевляющую музыку. Больше гуляйте. Ходите на охоту, любите жену, любите детей. И поменьше смотрите неудачные примеры и политические новости. И, смотришь, в бизнесе дела пойдут лучше. И уверенности в будущем будет побольше.

Спасибо и удачи в делах.