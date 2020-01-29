«Будут бить по отраслям»: Егоров намерен обелить бизнес

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодня поговорим о Данииле Егорове, новом главе ФНС России и о его большом интервью «Ведомостям». 27 января по лентам информационных агентств прошло сообщение, что он назначил всех заместителей. Там абсолютно новые люди, которые будут определять политику.

Давайте кратенько посмотрим, как же Даниил Егоров будет относиться к миру бизнеса и какую политику будет выстраивать.

1. Новый глава ФНС России собирается сделать максимально белым рынок за счет внедрения новых технологий контроля. То есть у нас, оказывается, технологии контроля над миром бизнеса совершенно недостаточно: ни АСК НДС-2, ни онлайн-касс, ни даже биометрии. Может, у вас есть идеи, какие еще новые технологии контроля за нами будут введены? Просто интересно.

2. Дальше глава Егоров говорит нам, что платить налоги станет проще и понятнее. Ну это же кайф! А основная задача, которая будет стоять перед ФНС, — не собрать больше налогов, а обелить рынок. А также сделать налогоплательщиков законопослушными и создать для них удобную модель, в соответствии с которой придется работать на 100% легально. И, согласно новой модели, при полном контроле благодаря новым технологиям, налогоплательщикам будет удобно платить НДС 20%, страховые взносы 30%, НДФЛ 13% и т. д. Это же здорово? Я на вашем месте сейчас бы поставил лайк Егорову и аплодировал.

3. По мнению Егорова, уплату налога нужно сделать неизбежной и одновременно максимально комфортной.

«Сначала оцениваешь, кто попадает под регулирование, сколько налогоплательщиков, потом смотришь, соответствует ли предлагаемое регулирование логике их поведения, если соответствует — начинаешь его тестировать на ограниченной группе, чтобы проверить, рабочая или нет модель, — сказал он «Ведомостям».

Если кому-то интересно, откройте «Ведомости», почитайте сами эту статью. Я вам так скажу, дорогие мои человеки, я много лет уже хожу, кукарекаю по поводу того, что государство заставит работать легально и обелит бизнес. И привожу примеры, которые уже обелил Егоров: сельское хозяйство, клининговая отрасль и т. д. Ну, а теперь, что называется, новому главе ФНС России «все карты в руки».

Какие конкретные шаги последуют, я пока не знаю, да и мало кто знает. Скорее всего, будет выбрана та же самая модель: будут брать отдельно взятые отрасли и «бить по отраслям». Что же делать? Не кидайтесь сейчас тухлыми помидорами в меня, потому что я назову вам просто технический факт: приходите ко мне на семинары. Там я подробно рассказываю, как шаг за шагом обелить свой бизнес и при этом не «вылететь в трубу». Знаете, я, наверное, Егорову теперь должен буду какой-то подарок подарить, потому что он теперь как «внештатный сотрудник» моей компании. Если Егоров принимает концепцию обеления каждого бизнеса, то нужно найти способ не разориться бизнесменам благодаря этому обелению. А это то, о чем мы будем говорить на ближайших семинарах.

Помню обеление в 2013 году, когда после изучения № 134-ФЗ, это был очень жесткий закон, я, размахивая руками, говорил: «Ребята, бегом, давайте обеляться! Учитесь легально экономить налоги, потому что вышел страшный закон». И я, честно говоря, думал, что у них в течение года обелить бизнес получится, но с тех пор прошло 7 лет... Все стало жестче, все стало хуже для бизнесменов. Но, скажем честно, никакого обеления не произошло, 99% компаний на ОСН по-прежнему работают нелегально. И вот пришел Егоров со своей новой концепцией, новыми планами...

Как вы считаете, получится ли в этот раз у нового главы ФНС России и у абсолютно новой команды, которую он привел, обелить российский бизнес или нет?

Мне интересно ваше мнение. Я сам по этому поводу сто раз уже ошибался. И ни одно мое предсказание по обелению бизнеса, скажем так, не сбылось. А как вы считаете? Жду ваших комментариев.

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Я очень хотел бы, чтобы вы выжили. Удачи, ребята.