«За ремонт!» и еще 9 тостов про идеальное дробление

Эта статья про идеальнейшее, безупречное со всех сторон дробление бизнеса (а, может, дробления и вовсе не было). Эталон сплоченной работы трех компаний (на самом деле четырех). Читая такие дела, хочется кричать в рупор: «Учитесь, коллеги! Слизывайте систему работы вплоть до мельчайших деталей!»

Особенно, если у вас опт и розница, и это две компании на спецрежимах, либо одна из них. Особенно, если у вас есть много всего общего... Ну, вы поняли. Это статья для вас: прочитайте внимательно, выучите наизусть и срочно внедрите еще вчера. Почему я так категорична? Потому что, по мнению инспекторов, ваш бизнес:

А) это единый бизнес; Б) это схема дробления; В) это 100% схема по уходу от уплаты налогов. А = Б = В, а вы обманываете государство.

Поэтому устраивайтесь поудобнее и изучайте.

Постановление АС Волго-Вятского округа от 22.01.2020 года по делу №А43-50002/2018: налоговая хотела объединить 3 компании и доначислить аж 370 млн руб.

Как было дело?

Схема работы выглядела так. Компания (ОСН) занималась оптовой торговлей алкоголем. И не просто продавала, но и оказывала клиентам весь спектр логистических услуг: от комплектации и упаковки до развоза по торговым точкам. 159 клиентов из 20 регионов России... И два «особенных» ООО (далее контрагенты), которые работали на спецрежимах (УСН ЕНВД). У этих «особенных» компаний было 55 магазинов под общим товарным знаком. И, кстати, услуги по управлению оптовой компании и двум ее «особенным» розничным торговцам оказывала одна консалтинговая фирма. Инспекция пришла к оптовику (далее налогоплательщик): ее заинтересовала схема работы... Ведь, похоже это схема дробления бизнеса.

Почему?

У сотрудников ИФНС было всего лишь 6 емких аргументов:

Во-первых, общий учредитель с долей участия 1%. Докапываются часто, но не всегда объединяют по этому признаку. Все зависит от степени подготовки, смекалки и профессионализма управленца. Например, в Постановлении АС Уральского округа №Ф09-8406/17 от 12.01.2018 года по делу №А60-14635/2017 учредитель грамотно объяснил структуру работы компаний и спас компанию от доначислений.

Во-вторых, общий склад, который налогоплательщик частично сдавал в аренду контрагентам. Сдача в аренду взаимозависимым лицам — частая придирка инспекторов. Особенно, если эти лица — родственники (Постановление АС Уральского округа №Ф09-7828/18 от 22.11.2018 года по делу №А07-36410/2017). Но наличие общего склада — не всегда объединяющий признак, главное, толково и документально подтвердить реальность и независимость (Постановление АС Поволжского округа №Ф06-25957/2017 от 08.11.2017г. по делу №А12-72620/2016).

В-третьих, общая управляющая компания. Если счетами нескольких фирм управляет одна компания, значит это дробление. Такой довод не редкость. Например, в Постановлении АС Дальневосточного округа № Ф03-6025/2018 от 30.01.2019 года по делу №А73-21299/2017 сотрудники ИФНС доказали несамостоятельность в том числе за счет «общего управления».

В-четвертых, общий товарный знак, который принадлежит налогоплательщику. Работа под одним брендом — приманка для инспекторов. В Определении ВС РФ № 308-КГ18-12753 от 05.09.2018 года по делу №А32-44581/2017 общий товарный знак был лишь прикрытием бестолковой схемы дробления.

В-пятых, общая вывеска с режимом работы одного из контрагентов. Кстати, это самый популярный аргумент в сфере торговли и ресторанного бизнеса. Многие бизнесмены этим грешат и думают: «А что такого?» Например, в Постановлении АС Поволжского округа №Ф06-44818/2019 от 17.05.2019 года по делу №А65-27699/2018 ресторан и бар объединили в том числе по этому общему признаку.

В-шестых, общий IP-адрес и доверенные лица. Особенно, когда нет управляющей или бухгалтерской компании на аутсорсинге. Зачем каждой компании свой главбух и свое доверенное лицо, когда можно сэкономить: Постановление АС Волго-Вятского округа №Ф01-3921/2019 по делу №А79-5935/2017 от 23.08.2019 года.

6 аргументов на 370 млн рублей.

Тем не менее у налогоплательщика на все «почему» инспекции были твердые и грамотные «потому что».

За что пьем?

Поднимем же бокалы за грамотные «потому что» налогоплательщика. Итак, 10 чудных тостов, за которые нужно выпить которые нужно запомнить...

Тост № 1: «За реализацию!» Доля реализации контрагентам составляет всего лишь 17,15% от общего объема.

Тост № 2: «За документы!» Все документы в комплекте и грамотно оформлены (договоры на поставку, акты оказанных услуг, товарно-транспортные накладные).

Тост № 3: «За Росалкогольрегулирование!» Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка не нашла нарушений в работе налогоплательщика. Да и у контрагентов все лицензии на продажу алкоголя при себе.

Тост № 4: «За гендиректора!» Гендиректор (он же учредитель) подробно рассказал всю цепочку взаимодействия с контрагентами:

«Заказы от ООО „1“ и ООО „2“ равно как и от остальных покупателей поступают в электронном виде через различные каналы обмена (электронная почта, вайбер, вотсап, телеграмм). Далее служба операторов расхода формирует на основании заказов задание на наборку продукции со склада по позициям заказа. После осуществления наборки операторы формируют комплект товаросопроводительной документации (ТТН, справка к ТТН или к ТД, декларация о соответствии) в строгом соответствии федерального закона № 171-ФЗ, на основании производится отгрузка на склады указанных покупателей, которые в 2014 — 2015 гг. арендовали у нас помещения на основании соответствующих долгосрочных договоров аренды, зарегистрированных в установленном порядке). Одновременно с заказом приходит задание на отгрузку этой продукции, в котором указываются адреса торговых точек покупателей и объемы поставки в конкретную торговую точку. Стоимость логистических услуг определяется исходя из объемов оказанной услуги (количество рейсов, объем перевозки и т.п.) и отражается в актах оказанных услуг».

Тост № 3: «За работяг!» Кладовщики и грузчики тоже подтвердили реальность отношений. И ни грамма общего в их отношениях не было.

Тост № 4: «За граммы общего!» Налогоплательщика и контрагентов связывали лишь арендованные склады, общая управляющая компания, логистические услуги и пристрастие к алкоголю. Ах, да! И учредитель.

Тост № 4: «За ремонт!» Помещение закрыто на ремонт, внутрь инспекция не попала, и тем более на дворе 2017 год. Поэтому нельзя судить по общей вывеске и закрытым дверям о том, что было в 2014-2015 годах.

Тост № 5: «За товарный знак!» Товарный знак налогоплательщика и товарный знак контрагентов — лишь слегка похожи. Но это два абсолютно разных знака обслуживания, зарегистрированных в порядке закона, с разными правообладателями.

Тост № 7: «За самостоятельность!» Оборотно-сальдовые ведомости контрагентов подтверждают самостоятельное ведение расходов. А именно:

«...расходы на оплату аренды и коммуналки в торговых точках, расход на ремонт и обслуживание помещений торговых точек, склада, офиса, расходы на амортизацию, транспортные расходы, расходы на ремонт и обслуживание оборудования, ИТ оборудования, оргтехники, расходы на услуги связи, материальные расходы, расходы на оплату труда, командировочные расходы, и налоги с ФОТ, расходы на оплату налогов, сборов, взносов, расходы на поиск и обучение персонала, расходы на спецодежду и форму персонала, расходы на торговые расходные материалы, хозтовары, расходы на получение лицензий и разрешений, расходы на рекламу, расходы на качество, расходы на программное обеспечение, расходы на страхование, расходы на аудит и консультации, подписку, расходы на оплату бумаги и канцтоваров, почтовые, печати, штампы, бланки, юридические, нотариальные расходы».

Тост № 8: «За штатное расписание!» Штатное расписание налогоплательщика значительно отличается от штатных расписаний контрагентов. У контрагентов только 3 должности: управляющий магазином, старший продавец-консультант, продавец-консультант. А у налогоплательщика... 41 должность, которая соответствует заявленному виду деятельности.

Тост № 9: «За продавца-консультанта!» Продавец-консультант, который в разное время работал на обоих контрагентов, рассказал, что должностные инструкции совпадают. Значит, налогоплательщик не занимался розничной торговлей, а исключительно оптом.

Тост № 10: «За управляющую компанию!» Управляющая компания оказывала «участникам схемы» разные услуги. Что вполне логично, ведь системы налогообложения разные. Налогоплательщику:

подготовка, оформление и передача налоговой отчетности (налоговые декларации по НДС, по налогу на прибыль организации, по налогу на имущество организаций (налоговых расчетов по авансовому платежу по налогу на имущество организаций), по транспортному налогу, по земельному налогу);

подготовка платежных поручений на оплату по счетам и отправка через Клиент-банк, получение банковских выписок;

обработка первичных учетных документов, подготовка и составление налоговой и бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством РФ;

услуги по ведению кадрового делопроизводства.

Контрагентам:

оформление и передача по электронным каналам связи налоговой отчетности: налоговая декларация по ЕНВД и по налогу, уплачиваемому в связи применением УСН;

подготовка платежных поручений на оплату по счетам и отправка через Клиент-банк, получение банковских выписок;

обработка данных по участию в программе лояльности.

Поэтому совпадение IP-адресов, а также представление полномочий на получение банковских выписок одним и тем же сотрудникам управляющей компании, логично и в рамках закона.

И на посошок выводы судей. Суды всех трех инстанций решили, что это не схема дробления, а обычная предпринимательская деятельность:

«Выводы инспекции о создании налогоплательщиком формального документооборота ввиду формального перемещения товаров на склады спорных покупателей материалами дела не подтверждаются. Доказательства, представленные налоговым органом, как правомерно указали суды двух инстанций, не опровергают реальность сделок и не указывают на недостоверность сведений, содержащихся в представленных обществом документах в обоснование налоговой выгоды. Наличие взаимной заинтересованности у субъектов предпринимательской деятельности в построении длительных хозяйственных связей, не свидетельствует о противоправном умысле, направленном на уклонение от уплаты налогов, а является целью предпринимательской деятельности».

Комментирует Екатерина Трошина, юрист и налоговый консультант юридической компании «Туров и партнеры»:

Недостаточно просто «на бумаге» оформить отношения, нужно еще и аргументировать, четко знать свою позиции и иметь деловые цели существования каждой из компаний. Сейчас предприниматели часто удивленно поднимают брови: «Как же так? Главное, бумажка есть, остальное не важно. Это и есть доказательства!». Важно! И эта судебное решение наглядно показывает, как четкая позиция налогоплательщика и наличие обоснованности действий дает прекрасную возможность отстоять свои права. Даже если у вас есть признаки, которые указывают на взаимозависимость. Реальность сделок и самостоятельность — вот главные аргументы, когда вас обвиняют в дроблении. Если вы соблюдаете все признаки самостоятельности и добросовестности, то вам не составит труда отстоять свои права.

Автор статьи: Наталья Нагорнова