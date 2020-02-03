«20 лет налоги не менять!»: слово Президента

Добрый день, друзья.

Люблю я нашего президента, аж сил нет. Я всегда говорю, когда Путин что-то предлагает или выступает, мне прямо хочется встать по стойке «смирно», и, открыв рот, слушать, аплодировать и говорить: «Ну, какой хороший президент!» Единственное, что меня останавливает, это то, что он 20 лет все это обещает. А оказалось, что «бояре» у него плохие. Чиновники у нас плохие. Поэтому ну, никак обещания в отношении бизнесменов не хотят реализовываться.

И вот недавно Владимир Владимирович пообещал нам в послании Федеральному собранию:

не корректировать налоговое законодательство для бизнеса 6 лет;

оставить в том же виде налоговое законодательство для крупных компаний на 20 лет;

зафиксировать на 3 года нормативную базу по строительству производственных объектов;

принять пакет законопроектов по защите капиталовложений;

возмещать регионам часть их выпадающих доходов от использования инвестиционного налогового вычета за счет федерального бюджета. В результате регионы получат деньги в виде компенсации и смогут давать больше преференций на своих территориях;

смягчить наказание по ст. 210 УК РФ и т. д.

Ну, кайф же? Хорошо, что президент такое пообещал. Вполне возможно, что все это будет реализовано.

Но учитывая недавнее выступление главы ФНС, все эти преференции, которые Владимир Владимирович пообещал — вообще ничто в сравнении с тем, что нам пообещал Егоров. А глава ФНС нам пообещал, что все будут работать легально и будут созданы комфортные условия для уплаты существующих налогов. Это же здорово, что нам создадут комфортные условия.

Короче, чтобы вы не сдохли от новых комфортных условий и не протянули ноги, дам вам добрый совет: приходите на ближайший семинар. Тогда у вас будет шанс, работая в новых комфортных условиях, как-то выжить. Это не шутка, к сожалению.

Удачи в делах, коллеги.