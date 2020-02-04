В Госдуме предложили отменить налоги на Дальнем Востоке

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодня речь пойдет об интересной инициативе, но я пока что не знаю, как к ней относиться. С одной стороны, подобные инициативы полностью разрушают и дестабилизируют систему уплаты налогов, с другой стороны, надо как-то поддерживать регионы.

Итак, депутат Госдумы господин Андрейченко внес в нижнюю палату проект закона об отмене большей части налогов на дальневосточных территориях. А именно, Республика Саха (Якутия) и Бурятия, Приморский Хабаровский и Забайкальский края, Амурская, Камчатская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономной округ.

Какие налоги предлагает отменить господин Андрейченко в этих регионах? Он предлагает прописать в НК РФ, что граждане, ИП и организации на этих территориях не будут платить:

НДС;

акцизы;

НДФЛ;

налог на прибыль;

налог на добычу полезных ископаемых;

сборы за пользование объектами животного мира;

водный налог;

госпошлины и т. д.

Автор инициативы объясняет такие послабления тем, что там проживает только 5% населения страны и что там хорошо развиты добывающая промышленность. Но обрабатывающая деятельность ведется в значительно меньших масштабах. И хотелось бы способствовать таким образом развитию данных отраслей и территорий, потому как хочется заполнить эти территории людьми и остановить переселение людей с этих территорий на Центральную часть России.

То, что Сибирь и Дальний Восток в данном случае загибаются и население оттуда уезжает — это правда. И честно говоря, я бы лично пошел на эти меры. Может быть, не так радикально...

Может, параллельно с этим нужно создавать условия, чтобы россияне могли действительно туда переезжать, а не этот пресловутый «Дальневосточный гектар». Давайте скажем прямо, эта программа ни о чем вообще. Что ты с этим гектаром будешь делать? То есть, если ты переезжаешь из Центральной части России на Дальний Восток, тебе дадут гектар. И что? Где его дадут? Почему гектар, почему не тысяча, почему не 10 тысяч? Почему не профинансировать субсидии на покупку техники? Выдать и забыть.

У Минфина больше 9 трлн лишних денег. Триллионов! У Центробанка больше 50 трлн рублей, их деть некуда. При федеральном бюджете 19-20 трлн рублей, а в загашнике уже лежит 60 трлн рублей. И, как сказал один министр (не помню уже кто), что даже если в бюджет не будет поступать ни копейки, РФ проживет 3 года за счет накопленных резервов.

Так давайте дадим людям ну, триллион хотя бы?

Если других мер поддержки не будет, то эта сама по себе мера хороша, но она недостаточна. Короче, я за ту меру поддержки, которую предложил господин Андрейченко. А вы — не знаю, выскажитесь, пожалуйста, в комментариях.

Спасибо и удачи в делах.