Субсидиарка с того света...

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодня рассмотрим Определение ВС РФ от 16 декабря 2019 г. № 303-ЭС19-15056. В чем суть дела?

Жила-была себе нефтебаза, правоохранители решили, что один из участников этого общества совершил растрату, утрату нефтепродукта на 183 млн рублей. Против замруководителя возбудили ряд дел. Потом он погиб в ДТП, а кредиторы стали взыскивать убытки с этой компании. Но ответчик в ДТП погиб. Что делать?

Суды трех инстанций отказались взыскивать убытки с наследников, потому что причиненные покойным убытки неразрывно связаны с его личностью и не могут быть переданы по наследству. А Верховный суд с этим не согласился и отправил дело не пересмотр. Судьи ВС РФ назвали ошибочным вывод коллег о дополнительном характере субсидиарки, возложенный на наследников, указав, что в банкротных делах это самостоятельная основная ответственность. И что в данном случае применяются нормы закона «О банкротстве», а не статьи ГК РФ «О субсидиарной ответственности».

В состав наследства входит все имущество и все долги наследодателя, за исключением ряда случаев. Соответственно, по мнению ВС РФ эти долги тоже входят. Таким образом, кредитора в его намерении привлечь виновного к субсидиарке не должна останавливать даже смерть последнего. При этом не важно, были ли среди полученного наследниками имущества активы, приобретенные за счет обманутых кредиторов или нет. Не является и препятствием тот факт, что родственники покойного в этом случае могут узнать о долгах уже после открытия наследства. Ну и так далее.

Причина, по которой я рассматриваю это постановление суда, вот в чем — я опасаюсь того, что налоговики часто стали привлекать к субсидиарной ответственности. И всякий раз, когда я рекомендую вам спасать свои активы и помещать их в те места (я рассказываю об этом на семинарах), которые будут недоступны для службы судебных приставов, рекомендую вам ориентироваться на нормыст. 61.2, ст. 61.3 № 127-ФЗ «О несостоятельности и банкротстве».

Но это решение Верховного суда, в части субсидиарки, возлагаемой на наследников после смерти владельца активов, довольно показательное и может создать новый прецедент. А может создать условия, при которых нам с вами будет довольно сложно спасать свои активы. Посмотрим, как будут события развиваться дальше.

Эта новость, к сожалению, хорошей не является. Единственная, может быть, хорошая новость, которую я мог бы здесь сказать — я полностью переделал трехтомник и буклет по оптимизации. В общей сложности написал около 500 страниц текста, если быть точным — 513. На ближайшем семинаре вам будет представлена совершенно новая версия буклета. Там я даю намного более четкие правила, нежели это было раньше. К сожалению, это не волшебная таблетка. Нет у меня одной волшебной таблетки, которая помогла бы вам избавиться от всех проблем. И я не знаю, как сейчас будет действовать новая команда ФНС России, которая сегодня была назначена. Но тем не менее, я постараюсь дать вам по максимуму решение о том, что делать и как спасти свои активы, чтобы не было ситуаций, когда Верховный суд возлагает субсидиарную ответственность даже на наследников.

Почему-то государственные мужи не способны предсказывать даже ближайшее будущее. Что я имею в виду? Когда государственные мужи, строго следуя букве безумных законов, принятых ими же, настаивают на том, что бизнесмен должен расплатиться с долгами при любых раскладах, даже путем полного разорения. Это все по закону. Но мне думается, стоило бы задуматься вот над чем: а больше ли денег получит бюджет с точки зрения краткосрочной или долгосрочной перспективы, или меньше? Больше экономика в результате получит или меньше? Ведь если бы этому бизнесмену помогли выжить, то и рабочие места бы сохранились, товары выпускались, услуги предоставлялись, люди бы зарплату получали и т. д. Кто-то из вас мог бы сказать: «Если он нарушил закон, то должен понести стопроцентную ответственность». Но тут ой, как все непросто. Я не стал настаивать на такой позиции. Я бы все-таки прописал какие-то федеральные законы, основанные на здравом смысле и менее удушающие, что ли.

Имейте в виду, что вышло такое определение Верховного суда и еще несколько лет назад стоило позаботиться о своих активах так, чтобы даже попав к наследникам, они у них остались, а не перешли в руки государства.

Спасибо и удачи в делах.