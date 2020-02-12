«Налоги должен платить сотрудник!»: как я вижу будущее страны

Добрый день, коллеги.

Начнем день с хороших новостей.

Первая хорошая новость: новый глава ФНС России обещал всех легализовать и создать комфортные условия для уплаты существующих налогов.

Вторая хорошая новость: Минфин выступил с инициативой создать частную службу судебных приставов, чтобы они с юрлиц долги взыскивали.

Третья хорошая новость: налоговики будут получать информацию от ФСБ. Не могу мимо пройти. Ну, как не прокомментировать такую хорошую новость? ФСБ, занимаясь оперативной деятельностью, собирает информацию, в том числе и о бизнесменах, в том как он платит или не платит налоги.

И теперь налоговики от ФСБ будут получать эту информацию, потому что проект совместного приказа ФНС России и ФСБ уже опубликован. Он называется: «О порядке представления органами Федеральной службы безопасности результатов оперативно-разыскной деятельности налоговым органам». Наверняка этот проект превратится в реальный приказ, в противном случае, зачем они его публиковали?

И ФСБ-шники по этому приказу будут делиться информацией с налоговиками либо по собственной инициативе, либо по запросу ФНС. Конечно же, информация о результатах оперативно-разыскной деятельности будет передаваться, если присутствуют нарушения УК РФ в налоговой сфере, в сфере банкротства или в сфере госрегистрации. Понятно, что если предполагаемая недоимка больше 5 млн рублей, то это уже уголовная статья. При необходимости эти данные будут рассекречиваться, если это не является гостайной. И, конечно же, ФСБ-шники, делясь с налоговиками этой информацией, хотят быть полезными в борьбе за пополнение бюджета.

Я даже не знаю, что по этому поводу сказать. Давайте не будем злорадствовать и скажем спасибо нашему государству, новому премьер-министру Мишустину, новому начальнику ФНС Егорову. Конечно, вы подумаете, что я с ума сошел. Я не шучу. Давайте им скажем спасибо за то, что они по-божески относятся к самозанятым (у них налог 4% или 6%). Или самозанятый работает на НПД, например, репетиторы, или люди, работающие в домохозяйствах, они же вообще не платят никаких налогов: ни НДФЛ, ни страховых. Или давайте скажем им спасибо за то, что у нас существует УСН, ПСН и пока еще жив ЕНВД.

Знаете, многие комментаторы-эксперты в YouTube, орут во все горло, что надо все налоги отменить, не трогать людей, они и так еле выживают и т. д. Это простой способ получить лайки, хайпануть. А я против того, чтобы освобождать эти категории от налогов. Я, наоборот, считаю, что все должны платить налоги, включая физлиц. И более того, нужно сделать так, чтобы физлица НДФЛ 13% свой сами платили. Чтобы я мог отдать сотруднику зарплату в 50 тысяч рублей, а НДФЛ он сам отдал в налоговую инспекцию.

Знаете, почему я выступаю за все подобные меры? Я выступаю за все подобные меры по очень одной простой причине: когда наши граждане сами начнут отдавать налоги в бюджет, они заставят чиновников и медицину нормальную сделать, и детские сады, и дороги, и коммуналку нормальную, и все остальное. А пока это все лежит на работодателе, никто не понимает, почему все нищие. Вы знаете, что в молочке сидит 50% стоимости — это налоги. А когда вы на своей машинке, экономя каждую копейку, приезжаете на заправку, и покупаете литр 92 бензина за 40 рублей (примерно), то знайте, в этом литре — 28 рублей — это налоги!

Поэтому я и говорю, что, с одной стороны, спасибо государству за то, что у нас такая щадящая шкала налогообложения, не как в Европе, где налоги доходят до 45% у физлиц. Налоги у нас мизерные, давайте скажем честно. А с другой стороны, я выступаю за то, чтобы те налоги, которые платит работодатель за сотрудника, переложить на самого сотрудника. Я бы и страховые взносы тоже переложил на сотрудника. Каким образом? Очень просто: с 50 тысяч рублей зарплаты, страховые взносы составляют 30%. Хорошо, 30% — это 15 тысяч рублей. Так вот, я бы лучше отдавал сотруднику 65 тысяч рублей. А дальше, я бы разрешил законом самостоятельно решать, как заботиться о своей пенсии — отнести эти 30% пенсионному фонду, которому доверяешь. А НДФЛ — отдать государству. И все.

И тогда наши люди, когда они сами бы платили налоги, научились бы задавать государству неудобные вопросы. А до тех пор, пока это возложено на работодателя, сотрудника не волнует, а где работодатель возьмет эти 30% страховых взносов. Совершенно не волнует. Ну и по прочим налогам так же. Ну, и конечно, я бы освободил зарплату от НДС. Конечно же, зарплата НДС не облагается, я в курсе. Только сотрудники счета-фактуры вам не могут дать и вы с этой суммы, выплаченной сотрудникам, не можете поставить НДС к вычету. Почему эти деньги должны облагаться НДС? Где тут логика?

Поэтому, дорогие коллеги-бизнесмены, мир не черно-белый. Тут есть плюсы и минусы. И я предлагаю обойтись в данном случае без эмоций, а просто посмотреть на то, что я сказал, с точки зрения здравого смысла. Как вы считаете, должна ли ФСБ заниматься работой налоговиков? Ведь, в конце концов, Федеральная служба безопасности должна ловить шпионов. Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях.

Спасибо и удачи в делах.