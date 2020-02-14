Как инспекция «за базар» не ответила...

Приветствую вас, коллеги.

Меня зовут Денис Морозов, я партнер Школы бизнеса Владимира Турова.

Как часто вы обращаетесь за помощью или советом к другим людям? От этого совета вы хотите либо получить выгоду, либо спастись от неприятностей. И это вполне логично.

Множество организаций готовы проконсультировать вас за определенную плату, разумеется. Но если мы говорим про налоги, то рекомендации юридических компаний не имеют юридической силы. И ФНС это подтверждает. В Письме от 17 января 2020 г. №ЕД-4-2/523@налоговики рассказывают, что все возможные рекомендации и письменные разъяснения третьих лиц не могут являться основанием для неуплаты налогов или снижения штрафных санкций с налогоплательщика.

Кто же может давать советы, которые можно использовать в бизнесе, быть в безопасности от налоговых доначислений и рисков привлечения к ответственности? На этот счет ФНС говорит, что есть определенные государственные органы, которые этим занимаются. Например, каждый налогоплательщик может обратиться с письменным заявлением в Министерство финансов или в ФНС с просьбой разъяснить те или иные моменты применения налогового законодательства.

Мы неоднократно обращались в Минфин через наших клиентов, поскольку если юридическая организация обращается за разъяснением, то это письмо не имеет юридической силы. Минфин может на это письмо вообще не отвечать. Поэтому через своих клиентов мы делаем запрос, дабы подтвердить разработанную теорию, которая может кардинально улучшить бизнес нашего клиента в плане налогообложения. Но, к сожалению, иногда приходит ответ-отписка. Да и вообще, любой ответ на вопрос приходится ждать довольно долго, где-то 2-3 месяца.

Однако разъяснения ФНС по вопросам применения налогового законодательства не застрахуют вас от недоимок. Если налоговики докажут, что недоимка была, ее придется заплатить. Интересная ситуация, да? Не так давно к нам обратился клиент, у которого произошла очень нехорошая ситуация. Он зарегистрировался как ИП в середине 2016 года, и он имел право 2 года применять нулевую ставку на УСН. У него возник вопрос: до какого числа можно применять эту льготу: только 2016 — 2017 год или еще и первое полугодие 2018 года? Этот вопрос он направил в свою территориальную налоговую инспекцию, где ему ответили: «Дружище, ты можешь до середины 2018 года спокойно пользоваться льготой. Нам от тебя никаких налогов не надо».

Ответ был от официальных должностных лиц с печатью и подписью. Все как положено. И наш ИП-шник, довольный, не платил первую половину 2018 года никаких налогов, думая, что он добросовестный налогоплательщик. А в конце 2018 года, когда он сдал декларацию, ему выкатили акт камеральной налоговой проверки, где ему вменяют умышленный характер правонарушения. Налоговики разводят руками, мол, «в законе-то написано по-другому». И его «официальный ответ на конкретный вопрос конкретному предпринимателю» их не интересует. Теперь ИП ждет не 20% штрафных санкций за недоимку, а все 40%. Само собой, данный акт обжалуется. Налоговики сильно переживают по поводу того, что информация уйдет в вышестоящую налоговую инспекцию в рамках апелляционной жалобы.

Тщательно проверяйте ту информацию, которую вам предоставляют. Смотрите и анализируйте все сами. Думайте своей головой.

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Спасибо за внимание, и до следующих встреч.