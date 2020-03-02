Не плати за «практику»: суд отказал в доначислении страховых

Приветствую, коллеги.

Каждый из нас когда-то учился в школе, институте, кто-то даже получил дополнительное высшее образование. Вот и я начал обучение, придя работать к Владимиру Турову. В начале карьеры я заключил с организацией ученический договор, согласно которому компания, обязалась обучить меня нормам поведения внутри организации и взаимоотношению с клиентами. То есть на протяжении полугода я обучался тому, как и какую информацию необходимо предоставлять клиенту.

Пока обучался, я не был допущен к общению с клиентами. Я как ученик не мог предоставлять ту или иную информацию, я не консультировал клиентов. Само собой, за обучение я должен был что-то получать, и мне платили стипендию, которая не облагается страховыми взносами.

Недавно я наткнулся на интересное Определение Верховного Суда РФ от 24 июня 2019 г. № 310-ЭС19-8828 по делу №А62-1497/2018. В этом определении речь идет про огранщика алмазов.

Изначально завод брал на работу человека, который должен был научиться правильно осуществлять огранку алмаза. Поэтому на первоначальных этапах с ним заключался ученический договор, но работу он выполнял практическую. Невозможно научиться огранке алмазов, зная только теорию. В любом случае нужно что-то делать руками.

На первых этапах работа не всегда может оказаться качественной. Поэтому компания приняла решение о реализации алмазов, сделанных учеником, ведь они не перестали быть алмазами.

Интересно, что те специалисты, которые уже прошли ученичество, и уже профессионально делают огранку, им выплачивали больше заработной платы. Поскольку они уже находились на трудовых договорах. А ученику за его ту же самую работу выплачивали чуть меньше. Но все выплаты ученику не облагаются страховыми: стипендия и выполненная практическая работа.

Само собой, Пенсионный фонд возмутился: «Что за дела?».

То есть, у нас есть стипендия, которая не облагается страховыми, но давайте доначислим организации за те работы, которые фактически выполнил ученик. Этот товар был продан. И это трудовая функция, которую человек выполняет.

Но Верховный суд не согласился с этим мнением и отменил все решения. Ученики, даже производя какой-то конечный ценный продукт, выполняя практические задания, могут предоставлять этот конечный ценный продукт для дальнейшей реализации. То есть выплаты за их практическую работу также не будут облагаться страховыми взносами, как и стипендия.

Надеюсь, информация была для вас полезной.

Спасибо и удачи в делах.

Автор публикации — Денис Морозов