«Не верьте юристам!»: консультации вас не спасут

Добрый день, коллеги.

Я неоднократно сталкивался с тем, что бухгалтеры или аудиторы при обращении за консультацией выдают свои заключения письменно. Где рекомендуют определенные шаги или действия. А вы задавали этим консультантам вопрос: «Гарантируешь ли ты, что твоя консультация предоставлена правильно? Что к тебе не придерутся?» И вам, наверно, специалисты всегда отвечали: «Ну как я могу тебе гарантировать? Я не государственный орган».

Что об этих консультациях думает Минфин вместе с налоговиками? Министерство финансов вместе с налоговой инспекцией выпустили на этот счет Письмо от 17 января 2020 года №ЕД-4-2/523. И здесь черным по белому Минфин с налоговиками пишут, что если вы получили разъяснения от налоговых органов, и сделали так, как налоговики там написали, тогда эта бумажка вас защитит. А если вы получили соответствующее разъяснение от юристов, адвокатов, бухгалтеров, от кого угодно, то эта бумажка вас не защищает.

«При этом выполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты налога (сбора, страховых взносов) или по иным вопросам применения законодательства о налогах и сборах, данных третьими лицами, в перечень обстоятельств, исключающих вину лица в совершении налогового правонарушения, не входит».

Какими бы качественными письменные разъяснения бухгалтерско-аудиторских или юридических компаний у вас на руках ни были, это не исключает вашу ответственность за возможное совершение налогового правонарушения. И более того, в последнем абзаце они здесь пишут, что это даже не смягчает вашу ответственность.

Поэтому я рекомендую вам поступать, как я и мои специалисты. Когда мы кого-то консультируем и даем какое-то письменное заключение, мы пишем плюсы, мы пишем минусы. Мы расписываем, где нормативная база на стороне клиента, где могут придраться, и дальше наши рекомендации. И мы всегда клиентов предупреждаем, что, задавая нам хоть триста вопросов и требуя от нас любую нормативную базу, клиент будет сам отвечать. Потому что закон, налоговики и Минфин не принимают наши юридические заключения.

Я сталкивался в одной из стран, где работают другие законы, со следующей ситуацией. Если у тебя официальная бухгалтерско-аудиторская компания или юридическая компания, и ты разработал какой-то способ оптимизации налогов, и он полностью соответствует закону — ты с этим способом приходишь в налоговый орган, он его проверяет, ставит штамп с одобрением, и все, после этого ты предоставляешь это клиентам. Потому что налоговики подтвердили, что тот способ, который ты предоставляешь, он полностью соответствует закону и в этом случае бизнесмен будет защищен. Но это происходит не в Российской Федерации. У нас на каждом шагу происходит такое: сегодня у Минфина мнение одно, послезавтра прямо противоположенное. У меня есть письма, где с разницей в четыре дня один и тот же чиновник Минфина подписал два прямо противоположных письма по одному и тому же вопросу. Речь шла о НДС.

В мире бывает по-разному бывает, но в любом случае требуйте от тех специалистов, которые вас консультируют, исчерпывающую нормативную базу, судебную практику как «за», так и «против». И требуйте, чтобы специалисты изложили свое мнение и были готовы его обосновать и помочь вам потом защищаться. Это то, как делаем мы.

Желаю вам побольше оптимизма. Что касается законодательства, тут уже по-другому действуем. Законы нужно знать. Даже если это законы удушающие. В чем тут польза? Польза в том, что, зная этот удушающий закон, вы постараетесь либо его обойти, либо не делать так, как там написано. В любом случае, это вам пойдет на пользу. И смотрите даже на законодательство оптимистично, будучи уверенным в том, что рано или поздно его сделают работающим на вас и для вас.

Удачи в делах.