Работодателей штрафуют за плохую дезинфекцию и отсутствие прививок у персонала

Добрый день, уважаемые коллеги.

Работодателей начали штрафовать за отсутствие прививок у работников, а штрафы назначили довольно большие. И суды встают на сторону государства.

Например, водителей такси Подмосковья обязали до середины августа сделать прививку вторым компонентом вакцины. Диспетчерским и агрегаторам запрещено передавать заказы на перевозку шоферам, у которых нет QR-кода, подтверждающего иммунизацию и соответствующего сертификата. Одну компанию уже оштрафовали на 50 тысяч рублей.

«Это первая судебная практика в России, когда суд привлек агрегатора к ответственности за подобное нарушение. На агрегатора наложили штраф в размере 50 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

А вообще организацию могут оштрафовать аж на 300 тысяч рублей.

Также работодателей штрафуют за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Постановление Верховного Суда РФ от 09.08.2021 № 36-АД21-4-К2

Компанию оштрафовали за низкую концентрацию дезинфицирующего раствора. В Роспотребнадзор из медицинского учреждения передали информацию, что в одной из организаций есть заболевшие коронавирусом. Роспотребнадзор тут же решил проверить эту компанию на предмет того, как они соблюдают противоэпидемические правила.

Ведомство провело свое расследование. И в ходе проверки было установлено, что дезинфекцию помещений предприятия проводили раствором с концентрацией меньше, чем необходимо. Хорошо хоть вообще проводили. Давайте скажем честно, не все это делают. В этой компании все-таки делали, но концентрация средств была меньше необходимой. А это могло стать причиной распространения инфекции, поскольку дезинфекция на рабочих местах является одним из главных способов разрыва цепочки передачи вирусов. По мне, это полный бред, от тумбочки заразиться невозможно. Но да, надо проводить дезинфекцию, руки мыть и так далее.

Организация за невыполнение противоэпидемических мероприятий была оштрафована на 200 тысяч рублей, и все суды признали эти штрафы правомерными.

Спасибо и удачи в делах.