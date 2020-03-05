«Избранники» ФНС будут на особом контроле

Добрый день, коллеги.

Документ, о котором сегодня пойдет речь, я бы рекомендовал проштудировать вам и вашему бухгалтеру. Потому что нас ждет налоговый контроль, усиленный раз в 10. Что называется, под лупой.

Итак, Приказ ФНС России от 06.08.2019 №СА-7-14/399@. Почему только сейчас даю? Да потому что он недавно был зарегистрирован в Минюсте. То есть этот приказ является нормативно-правовым актом, и процедура его регистрации в Минюсте заняла почти полгода.

В чем идея этого приказа, и к кому он относится?

Если вы или ваш бизнес подпадете под определенные критерии, то вас заберут из вашей налоговой инспекции, передадут в другую, которая будет вас контролировать намного качественнее.

По образу и подобию налоговых инспекций, работающих с крупнейшими налогоплательщиками. То есть вас не передадут в категорию крупнейших налогоплательщиков. Под вас создадут отдельные, специально уполномоченные налоговые органы, которые будут с вами работать. А у местных налоговиков вас заберут.

Чтобы вас забрали и передали, вы должны подпасть под один или несколько критериев:

вы платите больше 50 млн рублей налогов в год;

ваш годовой оборот составляет 2 млрд рублей и более;

среднесписочная численность ваших работников за каждый календарный год превышает 25 человек;

стоимость ваших активов свыше 50 млн рублей в год.

Если вы подпадаете под один из этих критериев, вас передадут специально уполномоченным налоговым органам. Короче, ФНС России сформирует этот перечень, передаст специально уполномоченным налоговым органам на территориях, те напишут запрос в вашу налоговую инспекцию, и местная налоговая отдаст вас для контроля.

Что я об этом думаю? Если учитывать, что, по словам Егорова, теперь первой целью налоговиков будет создание комфортных условий для работы и легализация бизнеса, то мне по барабану. Я всю жизнь работаю легально, я плачу все эти сумасшедшие налоги. Да, тяжело, но плачу. Мне скрывать нечего и по барабану, что меня туда передадут. Пускай куда хотят, туда и передают.

Но если же у вас есть некоторые опасения и вы под эти критерии попадаете, какие тут варианты?

1. Прийти ко мне на семинар и научиться правильно дробить бизнес, чтобы по-прежнему быть никому не интересным.

2. Если у вас не получается дробить бизнес, и при этом вы попадаете под эти критерии, то вам не просто надо прийти на семинар, вам надо на него бежать. Потому что на семинаре я расскажу, как вам работать легально в рамках имеющейся структуры. И плюс мои специалисты вас проконсультируют. Мы научим законно снижать налоги. Потому что, когда вас перетащат в этот новый уполномоченный налоговый орган, контроль за вами будет в 10 раз качественнее.

Я своим консультантам, когда их тренирую, говорю следующее: «Лучше вы будете плакать у меня в кабинете, чем у клиента или в налоговой инспекции». Так и здесь. Лучше я у вас вызову ярость и недовольство такими новостями, но вы будете предупреждены, чем эту ярость и недовольство у вас вызовут налоговики, когда они вас возьмут за жабры.

По моему мнению, данный приказ подготовлен для того, чтобы тех бизнесменов, у которых больше 25 человек, 50 млн налогов или больше 50 млн активов, чтобы их взять под особый контроль, и чтобы государство могло получить каждую копейку с них. Это программа легализации российского бизнеса. Я о ней говорил 320 раз уже. А еще я говорил, что рано или поздно, мы этого дождемся. Дождались, ребят. Поэтому еще раз приглашаю на свои семинары. Приглашаю к своим консультантам, чтобы они научили вас абсолютно законными методами постараться снизить все ключевые налоги.

Жду ваших комментариев. Мне интересно ваше мнение об этом приказе.

Удачи в делах.