Черный понедельник. Кто виноват и что делать

Добрый день, уважаемые коллеги.

9 марта 2020 года произошло мировое падение всех индексов на мировых биржах. А 10 марта:

Мосбиржа уже упала более чем на 10%;

индекс РТС упал больше чем на 16%;

рубль продолжает дешеветь...

Ну, в общем, что заказывали, то и получили.

Что значит «заказывали»...

По моему оценочному суждению, это все проделки нашего самого знаменитого нефтяника Игоря Ивановича Сечина, который давно выступал за то, чтобы объявить америкосам нефтяную войну и задушить эту гадину Америку — самую величайшую нефтяную державу. Ишь ты, разгулялись там, сланцевую нефть начали добывать! По мнению Игоря Ивановича, если обрушить цены на нефть до 40 долларов за баррель, то таким образом американская экономика, американская сланцевая нефть схлопнется, и мы будем на коне.

Игорь Иванович наверняка сходил к Владимиру Владимировичу. Тот дал отмашку. Соответственно, так как наш новый премьер-министр в этих вопросах подчинен Игорю Ивановичу, как я считаю, он дал команду министру энергетики Новаку. И Новак «достал саблю» и отказался продлять сделку с ОПЕК. В результате мы объявили, что будем добывать столько нефти, сколько хотим.

Саудовская Аравия сказала: «Ах так! Вы собираетесь добывать нефти столько, сколько хотите?» И тоже вступила в эту войнушку. Окончательно эта войнушка будет развязана с 1 апреля, когда эти соглашения об ограничении добычи перестанут действовать.

Что в результате

Первое. Если рассматривать нефтяную войнушку между Россией и Саудовской Аравией, то Россия точно проиграет, это к бабке не ходи. У саудитов запас прочности больше, резервы больше и все остальное больше. Хотя их бюджет рассчитан, по-моему, по 80 долларов за баррель. Тем не менее, в этой части саудиты покрепче.

Если смотреть на Америку, обрушим ли мы полностью добычу сланцевой нефти? Сильно сомневаюсь. Но зато мы:

гарантированно обрушили российский рубль;

гарантированно обанкротим тысячи российских компаний-импортеров;

гарантированно обрушили доходы населения, потому что цены сейчас начнут расти на все , включая топливо. А в Америке цена на топливо упадет. В общем, отымели всю страну.

Второе. Давайте не будем драматизировать и поддаваться панике. Не знаю, как вас, а лично меня в этой жизни мое любимое государство грабило уже несколько раз: 1991 год, 1993 год, 1998 год (когда доллар вырос с 5 до 25 рублей), 2014 год... Затем меня ограбили в результате пенсионной реформы, затем — в 2017-2018 годах. И это тоже мое родное государство сделало. Поэтому я уже устал считать.

Я к этому отношусь уже философски. Если вы не можете это контролировать, зачем расстраиваться? Лучше давайте направим свое внимание на то, что делать.

Что делать

1. Убрать из организации всех тех, кто разносит какие-то плохие слухи или создает панические настроения. К чертовой матери их, за борт.

2. Сосредоточить свое внимание на достижении целей компании.

3. Поменьше смотреть плохие новости.

4. Диверсифицировать свои вложения. Это давно нужно было сделать. И иметь какие-то подушки безопасности, в том числе за пределами нашей страны.

5. Увеличить скорость. Ребята, пошевеливайтесь.

А рядовым гражданам и тем, кто работает на зарплате, мне даже сказать нечего. Вас просто ограбили в очередной раз.

Но что хочу сказать напоследок? Это тоже пройдет. Переживали и более худшие времена. Ничего с нами не случится, выживем в очередной раз. Это вам очередное доказательство, что представляет из себя наше родное «Всё». Потому что, если бы это наше оно по-нормальному избиралось и зависело от мнения избирателя, это бы «Всё» так не поступило. А когда вот это «Всё» от нашего спящего голоса вообще не зависит, мы с вами имеем то, что имеем. Поэтому побольше оптимизма.

А с другой стороны, когда мимо зеркала будете проходить, скажите зеркалу: «Привет, это ты, в том числе, являешься причиной того, что тебя имеют». Может быть, станет полегче.

Спасибо и удачи в делах.