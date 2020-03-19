Конституция «на коленке»... или 5 моих поправок в главный документ страны

Добрый день, уважаемые коллеги.

Я старался избегать разговоров о внесении изменений в Конституцию. Но все изменилось, когда эту тему стали комментировать люди, которые, как они сами в телевизоре сознались: «Впервые в жизни прочитали Конституцию». Или те, кто не имеет никакого отношения к государственному строительству и тем более, юриспруденции.

Конституция как основной закон страны является базовым фундаментом всей юридической сферы, которая обеспечивает жизнедеятельность общества. И я все-таки решил вставить свои пять копеек и тоже прокомментировать происходящие вокруг Конституции события на своем мелкодилетантстком уровне. Потому что я не считаю себя специалистом в области конституционного строительства.

Начну издалека. Надеюсь, что сегодняшняя информация пойдет вам на пользу. Впервые по-серьезному я проштудировал Конституцию, будучи взрослым человеком. Посмотрел на нее абсолютно со всех точек зрения и изучил историю ее принятия. Впервые я это сделал в 1997 году, но я неоднократно к этому вопросу обращался. Так как Конституция является основной жизни каждого из нас, меня торкнуло провести небольшое исследование. Это исследование я провел примерно среди 400 чиновников, и результаты меня, честно говоря, поразили. Я задавал всего 2 вопроса:

Читали ли вы Конституцию РФ, будучи уже взрослым человеком? Не в школе/институте, когда изучали право«, а уже самостоятельно, осознанно. Хотя бы главу вторую «Права человека»? Это первый вопрос, который я исследовал.

Применяете ли вы положения Конституции, работая на своей должности чиновником?

Эти опросы были анонимными, поэтому я надеюсь, что они достаточно точные. Подчеркиваю: опрос прошли примерно 400 государственных служащих. Я получил следующие результаты:

15% респондентов ответили, что они открывали и читали Конституцию вне школы и вне института, будучи уже взрослыми.

2% ответили, что используют Конституцию в своей работе.

И много лет подряд на семинарах я указывал на эти результаты и где-то даже подкалывал чиновников, говоря, как они могут управлять страной, если они не читали и не используют в своей работе основной закон страны.

А потом я вынужден был извиняться перед чиновниками. Почему? Потому что, когда я провел аналогичное исследование среди топ-менеджеров российских компаний, результат оказался точно таким же. И мы получили довольно идиотскую ситуацию. Одни, не зная основного закона, пытаются управлять другими. А те, кем они управляют, тоже не знают и не пытаются использовать основной закон для собственной защиты. Довольно странная картина.

Мне было интересно составить свою точку зрения на предлагаемые изменения в Конституцию. Я изучил этот документ, прежде чем перед вами открывать рот. И вот вам мое мнение. Что из себя представляют новая Конституция или новые поправки в ныне действующую Конституцию.

Первое.

Это вообще не Конституция, и те тексты, которые туда всовывают, максимум, чему они соответствуют по своему качеству — реферату студента первого курса юридического вуза.

Вот в качестве реферата студента-первокурсника я бы это проглотил. Но если бы такой текст мне показал, например, глава какого-то небольшого российского города или района и сказал: «В этом виде я хочу, чтобы текст действовал на территории моего муниципального округа»... Я бы обвинил этого главу района в жутком непрофессионализме. Я уже не говорю о том, какого качества должен быть этот документ на уровне субъекта федерации или на уровне какого-то министерства и ведомства. Итак, это не Конституция. Это текст реферата.

Второе.

Этот текст жутко противоречивый.

В одном месте пишут: «Мы наследники Советского Союза», а в другом — «Мы нация, которая будет проповедовать Бога на территории России». Тут надо определиться. Если вы наследники Советского Союза, то будете ли вы уничтожать церкви, будучи наследниками Советского Союза и так далее? И этих противоречий там очень много.

Третье.

Многие говорят, что Конституция написана под Путина и что таким образом он обеспечивает себе власть. Это неправда.

Мои выводы совершенно другие. Я думаю, что поправки вообще никак не поддерживает власть Путина, она становится в разы более неустойчивой.

Четвертое.

В части, касающейся системы органов власти, нынешняя редакция Конституции рвет эту власть к чертовой матери.

Там нет ни парламентской, ни президентской республики. В ней нет даже полупарламентской или полупрезидентской, как во многих странах мира, в частности, во Франции или на Украине. Там нечто совершенно новое, наше, русское.

Пятое.

С юридической точки зрения, нормы, которые собираются включить в Конституцию, настолько мелочевые, непродуманные, что...

Слушайте, я по каждой статье готов вам приводить примеры. Ну чего только стоит разговор в Конституции о заработной плате и прожиточном минимуме? Ну, это не дело, в Конституции говорить о прожиточном минимуме, понимаете? Или чего только стоит этот задуманный хаос с ликвидацией независимости судебной власти. У нас она и до этого только на бумаге была.

Вы скажете: «Ну а ты-то, что предлагаешь? Вот ты критикуешь, ну так предлагай, раз рот открываешь». Я бы предложил внести буквально 5 ключевых изменений в главный документ страны.

1. Я бы жестко прописал, что президент не может занимать больше 2 сроков, и, возможно, сократить эти сроки до 4-5 лет. И не подряд, а вообще.

2. Я бы выделил в отдельную категорию судебную власть и действительно сделал бы ее независимой. Таким образом, чтобы судебная власть никак не зависела от исполнительной власти и от президента. Судебная власть в части, касающейся назначения, должна зависеть только от законодательной власти, причем избранной на свободных выборах. И в данном случае речь не идет о Совете Федерации.

3. Я бы ввел отдельные нормы, касающиеся обязательности исполнения любых международных соглашений в части, касающейся гл. 2 Конституции, которая обеспечивает права и свободы человека.

4. Я бы сделал так, чтобы КС РФ тоже стал независимой структурой и действительно стоял на страже Конституции. Главный документ страны обладает нормами прямого действия, особенно в части, касающейся соблюдения прав человека.

5. Я бы не делал это бегом. Если уж говорить о новой Конституции, она должна приниматься либо на всенародном референдуме, официально объявленном. И предварительно ее пару лет нужно обсуждать всем миром, либо на конституционном собрании. Но нельзя основной закон страны принимать быстрее, чем школьник в состоянии написать реферат. Я не являюсь специалистом в конституционном строительстве. Я неплохой специалист в гражданском праве, хороший специалист в налоговом праве и я великолепно знаю фундаментальную область экономики и область финансов. Но я не специалист в конституционном строительстве. Но даже я своими куриным мозгом понимаю, что основной закон страны нельзя написать «на коленке», а потом наспех его принять.

А как вы считаете? Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях.

Спасибо и удачи в делах.