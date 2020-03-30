Борьба с COVID-19. Как государство поддерживает экономику и бизнес

Добрый день, друзья.

Сегодня поговорим о том, что делает правительство и чиновники, чтобы побороть коронавирус и экономический кризис. И да, конечно, этих мер совершенно недостаточно, но, тем не менее, давайте их похвалим за то, что они делают. И потребуем, чтобы они делали больше.

Как я сказал в предыдущем ролике, просто поливание грязью и создание ужастиков не решит наши проблемы. А наоборот, опустит нас по эмоциональной шкале до уровня плинтуса, где мы будем с вами лежать, хлопая глазами и вопя: «Ты о нас не позаботился». Нет. Так это не работает.

Итак, на повестке дня обзор средств массовой информации.

«Парламентская газета»

«Кабмин подготовил план поддержки экономики из-за коронавируса»

«Правительство России подготовило антикризисный план в связи с последствиями распространения коронавируса, предусматривающий создание антикризисного фонда в размере 300 миллиардов рублей за счет оптимизации бюджетных расходов». Как по мне, то этого крайне мало, недостаточно, но уже спасибо.

Куда эти деньги потратят?

В первую очередь план предполагает поддержку населения. В частности, компенсации доходов людей, находящихся на карантине за счет работодателей и больничных листов, выдачу которых предлагается наладить дистанционно. Нет никаких проблем, если правительство оплатит эти больничные листы за свой счет или за счет ФСС, но я категорически против, чтобы эти деньги платились за счет работодателя.

Правительству нужно задать себе вопрос: «Где бизнесмену взять денег?» А если бизнес встал из-за экономических санкций/ограничений или коронавируса, как сейчас, идешь, а торговые центры, кинотеатры, кафе — все закрыто, что делать? Где владелец кинотеатра возьмет деньги, бедолага, чтобы выплатить зарплаты сотрудникам? Если кинотеатр закрыли, как он может что-то выплатить?

У меня в фирме все проще. Например, мы полностью перешли в онлайн. То есть я могу выкрутиться, но хотя тоже довольно трудно. Но как быть этому директору кинотеатра, если его государство закрыло совсем? Поэтому с такими мерами я не согласен с правительством. Мне не понятно, откуда работодатель будет брать деньги.

Еще предусмотрены налоговые каникулы для компаний в сфере туризма и авиаперевозок. Но обсуждается, что список отраслей, которым тоже объявят налоговые каникулы, может пополнится. Хорошо, почему туризм и авиаперевозки не будут платить налоги, а все остальные будут? Чем туризм и авиаперевозки лучше? Давайте тогда уже не просто обсуждать другие отрасли, давайте, может быть, объявим налоговые каникулы для всего микробизнеса, малого бизнеса и может даже среднего бизнеса? Ничего с бюджетом не произойдет. У нас же есть ФНБ (Фонд национального благосостояния России). Для малого бизнеса малого и среднего бизнеса предполагается квартальная отсрочка по выплате налогов. Ну, это мертвому припарка! Ну что даст эта квартальная отсрочка, когда в течение квартала у тебя доходов ни фига нет? Дорогие чиновники, пожалуйста, исправьте это.

Но круче всего, конечно, госкомпаниям. Госкомпании получают отсрочку до полугода для выплаты дивидендов.

Ну и дальше для предотвращения распространения коронавируса предполагается обеспечение необходимыми материалами для производства тестов по выявлению инфекции. Это все делается. За это спасибо.

Сайт ФНС России

«ФНС России реализовала меры поддержки малого и среднего бизнеса»

Компании туристической и авиационных отраслей смогут оплатить налоги до 1 мая. Оказывается «налоговые каникулы» — это не освобождение от налогов, это лишь отсрочка. Ну, тогда это тоже мертвому припарка. Потому что туристическая отрасль встала, авиакомпании тоже встали. Тут надо просто освободить их от налогов, да и все.

И дальше налоговики пишут, что информация о перечнях организаций, которые получат эти отсрочки, предоставят ответственные органы власти. И что дополнительно обращаться бизнесменам в налоговые органы не потребуется. Кому интересно — почитайте эту информацию на сайте ФНС, либо позвоните по телефону горячей линии — 8-800-222-22-22. И спросите, дали ли вам отсрочку по налогам или вас совсем освободили и т. д.

«ФНС России приостанавливает до 1 мая 2020 года проведение проверок»

Но не всех. Тут тоже все очень хитро. Налоговики говорят, что те налоговые проверки, которые уже начали, они, конечно же, закончат. И будут проводиться налоговые проверки с истекающим сроком проведения — один год.

Также будут проводиться проверки в части, касающейся сложных операций по установлению обстоятельств ухода от уплаты НДС и иные проверочные мероприятия в случае крайней необходимости. Но я все равно хочу похвалить налоговиков, за то, что количество проверок действительно очень сильно сократят из-за коронавируса. Не говоря уже о том, что за последние 5 лет количество выездных налоговых проверок было сокращено в 3 раза.

«Время Бухгалтера»

«Взимание системой „Платон“ платы с грузовиков могут приостановить»

Следующая хорошая новость буквально одной фразой: платежи в систему «Платон» собираются отменить на время кризиса. «Временная отмена „Платона“ заявлена как одна из мер, позволяющих упростить и снизить издержки, связанные с транспортировкой продуктов питания и товаров первой необходимости непродуктового сегмента...». Если эта отмена состоится, то компания немножко, наверно, недополучат налогов, либо государство им все это «хозяйство» компенсирует. Ну, тем не менее хвалим наше правительство за желание отменить платежи в систему «Платон». Молодцы, спасибо, какая-никакая помощь бизнесмена будет оказана.

«В связи с пандемией в России введут мораторий на банкротство»

Тоже хорошая новость. «Мишустин дал Минэку меньше двух недель, чтобы внести законодательную инициативу объявления всероссийского моратория на подачу заявлений о банкротстве.

В кратчайшие сроки от ведомства ждут и план по реструктурированию долгов бизнеса.

Региональным властям и Центробанку рекомендовано до 1 мая не инициировать новые дела о банкротстве должников:

собственных;

своих структур;

банков».

Речь идет о том, чтобы налоговики не инициировали процедуру банкротства и дали возможность бизнесменам поработать и как-то справиться с этой экономической ситуацией. Однозначно новость хорошая. Огромное спасибо в данном случае правительству за меру.

ТАСС

«ФАС возбудила дело в отношении красноярских поставщиков медицинских масок»

Эту новость я хорошей не считаю. Но, может быть, кому-то эта новость понравится. Короче, 10 марта 2020 года в Красноярске возбуждено дело против ряда компаний, которые завысили цены на медицинские маски. Руководителям компаний грозит, в том числе и уголовная ответственность.

«При этом для Красноярского края оптовики устанавливали экономически обоснованные цены, а „нажиться“ решили на других регионах», — приводятся в сообщении слова статс-секретаря — заместителя руководителя ФАС России Андрея Цариковского. Ранее он также отмечал, что завышение цен на маски имеет все признаки «экономического мародерства» в условиях повышенного спроса.

«Это уже второе дело о картеле поставщиков медицинских масок в России. Несмотря на неоднократные предупреждения ФАС о недопустимости такого поведения, некоторые поставщики, пользуясь ситуацией, вступают в ценовые сговоры. Законом за это предусмотрена административная ответственность в виде „оборотных“ штрафов для юридических лиц и уголовная ответственность для должностных лиц компаний», — напомнил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев«.

Почему я считаю эту новость плохой? Что-то, а карать наши чиновники научились. А вот создать условия, например, как в Европе... Тогда бы огромное количество компаний ринулось на рынок производства масок и напроизводило бы их за неделю-две. Послушайте, я руководил в свое время швейным производством, и если подержать этих производителей, например, объявить, что те, кто перейдет на пошив масок — будет освобожден от налогов, то сажать никого не придется. И мы решим эту проблему не путем гнобления людей, а путем экономического стимулирования.

Ну, давайте сейчас посадим директоров в тюрьму, и будет классно — принцип революционной целесообразности восторжествует. Накажем козлов-бизнесменов, которые установили торговую наценку в размере 132-408%. Да, 408%, это много. Это нехорошо. Но вы меня простите, это рынок. А ФАС пытается построить социализм. Поэтому эта новость плохая. Но я уверен, скажи эту новость гражданам, они скажут: «Прекрасная новость, спасибо Путину за то, что сажает тех, кто хочет нажиться». Поэтому я включил это в состав этих хороших новостей. Благодарим првительство по желанию.

И последняя новость: Президиум Верховного суда опубликовал Постановление совета судей от 18 марта 2020 года № 808.

Первое. В судах будет приостановлен личный прием граждан. Документы подаются только через интернет.

Второе. В судах будут рассматриваться только дела безотлагательного характера о мерах пресечения. Все остальные дела переносятся на неопределенный срок.

Третье. Всем судам при наличии технической возможности инициировать рассмотрение дел путем использования систем видеоконференцсвязи.

Четвертое. Всем судьям и работникам аппаратов судов осуществлять самоизоляцию при малейших признаках заболевания.

Пятое. Ограничить доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов.

Настоящее постановление вступило в силу с 19 марта. Действовать, правда, пока будет до 10 апреля, но, скорее всего, продлят.

Итак, по моему мнению, государство предпринимает, мягко говоря, недостаточные меры. Но в то же самое время я прошу вас, давайте похвалим государство уже за то, что оно уже делает. Это как сотрудникам говоришь: «Молодец, но давай еще вот это, вот это и вот это». Такой подход является, по моему мнению, более здравомыслящим, чем все мазать черным цветом. И такой подход ведет нас к большему оптимизму и большему количеству решений.

Спасибо и удачи в делах.