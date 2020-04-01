Разделяй и властвуй: как изменится КоАП в 2021 году

Добрый день, уважаемые коллеги.

С 1 января 2021 года планируется, что в РФ появится новый Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, а также появится Процессуальный кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. То есть теперь Административный кодекс, разделяется на два кодекса. Пока это только проекты в Госдуме.

Хорошо это или плохо?

Я нашел оба кодекса полистал и увидел, что там больше порядка. По моему мнению, хорошего там больше, чем плохого, в сравнении с нынешним кодексом. Но что меня сильно смущает? Все это огромный массив информации, который не только юристы должны будут переварить, а все люди должны будут переварить и привыкнуть к этим правилам.

Знаете, по уму было бы если бы государство дало 2-3 года, чтобы люди привыкли к этому кодексу. Не вводили бы его в действие, а, например, сказали: «Так, люди, изучайте. Вот образовательные программы, будем все в телевизоре рассказывать».

Потому что по этому кодексу будут штрафовать за нарушение ПДД, неправильную парковку, нарушения КоАП и т.д. Но нужно сначала, чтобы люди соблюдали эти правила. Нужно сначала им «продать» идею соблюдать эти правила. Людям надо объяснить, что не так ужасны эти правила, что вот тут хуже, вот тут средне, вот тут получше. Нужно объяснить, как защищать себя по этому процессуальному кодексу, куда обращаться, к чему все это приведет, что со всем этим делать. Бизнесменам надо попытаться это переварить.

Знаете, у меня еще с прошлого года в домашнем офисе лежит огромная пачка законов, я их перекладываю из раза в раз, и думаю, надо их изучить. Но руки не доходят. Например, надо изучить изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Мне страшно к нему подходить... Кое-что я из него поизучал, кое с чем разобрался. Но там 630 страниц! И это только один закон.

В России незнание законов не освобождает от ответственности. И быстрое введение подобных вещей может привести людей в состояние легкого или сильного замешательства и вызовет массу недовольства.

Есть совсем хорошая новость из кодекса. Так как нововведения планируется ввести с 1 января 2021 года, то все нарушения и штрафы за 2020 год, которые вы не успели «погасить по старому кодексу», будут обнулены. Будет что-то типа амнистии, по крайней мере, так написано в законопроекте. И жизнь начнется, что называется, с чистого листа.

Если новый кодекс лучше предыдущего, стоит ли его вводить вот прямо немедленно, не давая людям шанса на то, чтобы они к нему привыкли и ознакомились?

Может быть, кто-то из вас напишет: «Нет, если закон хороший и он лучше предыдущего — бог с ним, с незнанием, пусть его вводят сразу». Не говоря уже о том, что не факт, что мой вывод верный, и эти кодексы лучше. Это моя точка зрения, и только после первого беглого просмотра этих двух законопроектов.

Выскажитесь, пожалуйста, стоит ли вообще так часто менять законы? Стоит ли придумывать все время новые и новые правила, не давая при этом людям привыкнуть к предыдущим? Жду ваших комментариев.

Спасибо и удачи в делах.