Договор на берегу: как учредителю выйти из общества

Добрый день, коллеги.

Ну, наверно, эта новость действительно хорошая. Допустим, один из участников ООО-шки собирается выйти из общества и для выхода есть специальная процедура. Она довольно сложная и, скажем так, она может в той или иной степени нарушать права выходящего.

Как можно нарушить права? Общество же должно выплатить ему долю. Допустим, если человек выходит в феврале, то выплату он получит только в первом полугодии 2021 года. При этом будет выплачена его доля исходя из, скажем так, остаточной балансовой стоимости активов. Короче, ему можно выплатить и намного меньше, чем на самом деле это все стоит. Это один минус.

Но есть другой минус. Бывает такое, что кто-то выходит и весь бизнес рушится. Или, наоборот, для большей части учредителей было бы выгодно как-то «удалить» этого парня из общества, прописав это заранее в уставе. Так вот, теперь, если законопроект станет законом, а он им станет, то ситуация поменяется. И бизнесмены в самом начале своего пути, при регистрации компании, если у вас несколько партнеров, заранее все это сможете прописать в уставе. И заранее обо всем договориться, и потом уже не будет у вас никаких недоразумений. Как договорились, так и будет происходить.

Проект Федерального закона № 905956-7 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об обществах с ограниченной ответственностью“ в части совершенствования процедуры внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о выходе участника общества с ограниченной ответственностью из общества».

«Так, законопроектом предусматриваются, что переход к обществу доли или части доли вышедшего участника будет осуществляться с даты получения обществом заявления участника о выходе из общества или даты внесения соответствующей записи в реестр в связи с выходом участника из общества в зависимости от того, какая из указанных дат наступила ранее».

Дальше еще лучше.

«Нотариус, удостоверивший заявление участника общества о выходе из общества, в течение двух рабочих дней со дня такого удостоверения подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц».

И после получения оттуда документа, подтверждающего факт внесения записи в ЕГРЮЛ, передает этот документ обществу, которому перешла доля вышедшего участника, копию заявления, направленного в регистрирующий орган.

То есть участник сможет выходить без всяких проблем через нотариуса без решения собрания учредителей. Нотариальные действия по удостоверению заявления участника о выходе из общества, подача в регистрирующий орган заявления о внесении соответствующих изменений в реестр. А также передача обществу копии такого заявления осуществляются нотариусом, который заверил заявление участника о выходе из общества в рамках одного нотариального действия.

Это, пожалуй, самое важное. «Уставом общества может быть предусмотрено право на выход из общества для отдельных участников общества, прямо поименованных в уставе общества либо обладающих определенными признаками, например имеющих долю в уставном капитале не менее или не более определенного размера».

Кроме того, право на выход из общества может быть обусловлено наступлением или не наступлением определенных обстоятельств, а также предоставлено по единогласному решению общего собрания участников общества. То есть можно решить, что право на выход ты получишь только, если все проголосуют «за». Но это изначально будет записано в уставе, что очень хорошо. То есть как договорились на берегу, так и работаем. Меньше будет бардака, меньше будет вакханалии.

Мне хочется, чтобы в нашей стране было все-таки побольше оптимизма. Поэтому желаю вам удачи в делах, отсутствия налоговых проверок, побольше денег вам и вашим сотрудникам.

Спасибо и удачи в делах.