50 трлн рублей в казне... Ну и какой это кризис?

Добрый день, уважаемые коллеги.

Весь интернет забит коронавирусом и кризисом. Я решил посмотреть, а возможен ли вообще кризис, при тех деньгах, которые есть у нашего государства.

Исходя из того, что я нашел на сайтах Центрального банка и Минфина, подчеркиваю, я пользовался исключительно официальными данными, могу сказать следующее: теперь я понимаю почему наше правительство, президент и государство в целом не до конца, скажем так, понимают сложившуюся ситуацию у бизнесменов. Потому что у них, поверьте мне, я докажу вам это на цифрах, нет и не может быть никакого кризиса.

Поехали по цифрам.

Наши резервы

Золотовалютные резервы Центрального банка на 1 марта 2020 года составляли 570 млрд 381 млн долларов. Из которых в валюте — 450 млрд 629 млн долларов, а в золоте —119 млрд 752 млн долларов. Пик же был 13 марта 2020 года, когда золотовалютные резервы Центрального банка составляли 581 млрд долларов, что по курсу сегодняшнего дня (7 апреля 2020 года) 75,6 рубля — 43 трлн 929 млрд 600 млн рублей! Астрономическая цифра... Вы поймете это, когда начнем анализировать бюджет.

Но куда-то там в течение недели, с 13 по 20 марта, потерялись-затерялись 29,8 млрд долларов, это 2,3 трлн рублей. Я стал искать, куда же делись эти деньги и все, что я нашел из объяснений Центрального банка, это то, что «это преобладающее воздействие отрицательной валютной и рыночной переоценки».

Простите, я не стал разбираться, что такое «преобладающее воздействие отрицательной валютной и рыночной переоценки», когда все это время доллар рос, в отношении рубля. Я не понимаю, ну, да ладно.

Давайте посмотрим, что есть на официальном сайте Минфина России. На 7 апреля 2020 года размещена самая последняя информация о том, что в Фонде национального благосостояния лежат 7 трлн 840 млрд 550 млн рублей (данные размещены в конце февраля 2020 года). Итого, 7 трлн 840 млрд 550 млн рублей лишних денег у Минфина и добавляем 43 трлн 929 млрд 600 млн рублей... Ну, как ни считай, а 50 трлн рублей у нашего государства скоплено, на случай неблагоприятных обстоятельств.

Про бюджет

Много это или мало? Давайте посмотрим на федеральный бюджет и на консолидированный бюджет Российской Федерации, который включают в себя федеральный бюджет, все региональные бюджеты и муниципальные бюджеты. По расходам федеральный бюджет на 2020 год сформирован в сумме 19,5 трлн рублей, а по доходам — на 20,3 трлн рублей, т.е. он должен быть профицитным. Сейчас кризис, допустим, профицитным он не будет, но расходную часть придется выполнить.

Весь консолидированный бюджет Российской Федерации составляет 39 трлн 110 млрд рублей. Насколько он может рухнуть из-за кризиса? Почти не должен. Потому что в ближайшие дни они договорятся о цене на нефть. И чтобы доказать, что он рухнуть не может и что деньги в Фонде национального достояния и Центробанка сохранятся, и их можно потратить на микро и малый бизнес, я проанализировал всю ситуацию с экспортом и импортом.

Экспорт и импорт

Хочу сказать, что мы по-прежнему с вами остаемся сырьевой державой, нравится нам это или нет. И если смотреть импорт прошлого года, позапрошлого года, то от топливно-энергетических товаров, а именно нефти и газа, мы имеем примерно 64-65% экспорта. На втором месте у нас экспорт металлов и изделий из них — 9,9% экспорта. При этом, что интересно, сразу сравню с импортом — 7,16%. Химпром: экспорт — 6,1%, импорт 19,6%. Машины и оборудование: экспорт — 6,5%, импорт — 44%. Это лишний раз нам говорит, что Россия является сырьевым придатком. Продовольственные товары и сырье из них: экспорт — 5,5%, импорт — 12,5%. Лесоматериалы: экспорт — 3,1%, импорт — 1,5% и т.д.

Ну, если у нас такие огромные запасы денег, но ведь и работающих много. Хватит ли этих денег, чтобы обеспечить тех, кто сидит по домам? Об этом я расскажу в следующей статье.

Знаете, вместо того, чтобы часами слушать о том, какие у нас проблемы в стране, давайте лучше думать о том, что будет с нами, если государство этими деньгами не поделится. Давайте направим свое внимание в созидательное русло. Поделится — отлично, поблагодарим. А вдруг нам не дадут...

Дам вам простой совет: если вдруг сотрудники вашей фирмы сидят по домам — дайте им реальную картину. Дайте им правду, сколько есть на зарплату, на продвижение, на хоздеятельность и т. д. Это шаг № 1. А шаг № 2 —проанализируйте свой бизнес, чтобы понять, что делать дальше. За анализом вы можете обратиться в мою фирму. Комплекс решений просто огромный, приведу лишь один пример: что делать с персоналом. Может быть, кого-то надо оставить и поддержать, а может быть от кого-то нужно безболезненно избавиться. Тех профессионалов, которых вы выращиваете годами, их, конечно, нужно сохранить любой ценой.

Здесь и сейчас — лучшее время, чтобы подготовиться и рвануть вперед, пока ваши конкуренты сходят с ума от четырех стен.

Спасибо и удачи в делах.