ИП-шнику, бухгалтеру, юристу: 7 документов о поддержке бизнеса

Добрый день, уважаемые коллеги.

Нормативная база, которую я сегодня перечислю, является обязательной для любого предпринимателя в России, любого размера, будь то директор или владелец бизнеса. Поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения, послушайте меня и затем обязательно распечатайте эту нормативную базу, изучите ее сами, поставьте задачу изучить вашему бухгалтер и применять. Бухгалтеру — строго обязательно, юристу тоже, и кадровику.

Сейчас я сразу дам несколько нормативно-правовых документов. Они примерно одинаковой тематики. Итак, в соответствии с федеральным законом от 1 апреля Государственная дума и президент дали премьер-министру Мишустину, право устанавливать различного рода отсрочки по налогам, рассрочки и прочее. И теперь, наконец, вышло постановление правительства, где все эти вещи описаны.

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 года № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

Что же здесь написано, коллеги? В части, касающейся организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавируса, и даны следующие вот тут послабления.

Что же это за организации и предприниматели, пострадавшие больше всех? На этот вопрос у нас отвечает уже Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции». Перечень отраслей идет в виде названий и кодов ОКВЭД-2. Например, первый раздел — авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки. И тут много всего написано,не буду перечислять коды. Второй раздел, пострадавшие — культура, организация досуга и развлечений, в частности, деятельность творческая, деятельность искусства и организация развлечений. Третий раздел — физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, спорт, отдых, развлечения и т. д. Туристические агентства и прочие турфирмы, гостиничный бизнес, общепит и так далее. Откройте и найдите здесь себя.

Соответственно, для этих компаний, а также для организации ИП, включенных в реестр по состоянию на 1 марта, в соответствии с федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства». Для них устанавливаются следующие сроки уплаты налогов и авансовых платежей.

Например, налог на прибыль организаций, единый сельскохозяйственный налог, налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенки за 2019 год, откладывается на 6 месяцев. НДФЛ за 2019 год — на 3 месяца. Дальше: прочие налоги, за исключением НДС, откладываются за март и первый квартал 2020 года — на 6 месяцев. За апрель-июнь, за второй квартал и первое полугодие — на 4 месяца. Патентная система налогообложения — уплата откладывается. Если срок уплаты приходится на второй квартал, то откладывается на 4 месяца. И дальше большой список того, что откладывается.

Дальше идет раздел, что продлевается. Тут речь идет о продлении сдачи налоговых деклараций. Например, до 15 мая 2020 года срок предоставления декларации по НДС и расчету по страховым взносам за первый квартал. Продлеваются сроки предоставления документов на 10-20 дней и т. д.

И еще один раздел этого постановления: до 31 мая 2020 года приостанавливается вынесение решений о проведении выездных, повторных выездных налоговых проверок, проверок полноты исчисления уплаты налогов и т. д. То есть все проверки пока приостановлены до 31 мая 2020 года. И много-много всего написано про проверки.

Итак, господа бухгалтера, директора и собственники:

Шаг № 1

Распечатываем и изучаем Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 года № 409.

Шаг № 2

Распечатываем и изучаем Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434.

Шаг № 3

Распечатываем и изучаем Информацию ФНС России «Меры поддержки бизнеса».

И здесь налоговики подробно дают шаги, как вам этими мерами поддержки бизнеса воспользоваться.

1. Проверьте свой основной вид экономической деятельности в госреестре и посмотрите, относитесь вы к малому и среднему бизнесу или не относитесь.

2. Проверьте, относитесь ли вы к пострадавшим отраслям или нет.

3. Ответьте на вопросы и узнайте, какие конкретные меры поддержки распространяются на ваш бизнес. То есть вам надо заполнить соответствующую форму.

Шаг № 4

Он для бухгалтеров. Распечатываем и изучаем Информацию ФНС России «Декларационную кампанию продлили на три месяца».

На 2020 год в принципе приостановлены все проверки, кроме налоговых. Налоговики начнут проверять, как написано в одном из этих документов, после 31 мая. За исключением внеплановых проверок, если в вашей компании есть угроза жизни и здоровью людей. А также внеплановые проверки, если вас раньше уже проверяли, чтобы посмотреть, как вы исправились. Или внеплановые проверки возможны на основании поручений президента, правительства, прокурора с указанием конкретного юрлица или ИП-шника, которого надо проверить.

Шаг № 5

Распечатываем и изучаем Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 438.

Шаг № 6

Распечатываем и изучаем Постановление Правительства РФ от 10.04.2020 № 479.

Итак, я дал вам исключительно важную и нужную информацию для любого ИП или любой организации и особенно тех, кто пострадал от коронавируса.

Удачи в делах и не болейте.