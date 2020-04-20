Не ждите помощи от государства...

Добрый день, уважаемые коллеги.

Посмотрел на днях выступление Владимира Владимировича Путина с очередными мерами поддержки экономики.

Первое, на что хочу обратить ваше внимание. По всей видимости, все-таки меры поддержки недостаточные, так как здесь 4100 дизлайков и только 806 лайков (я смотрел на канале Царьград ТВ). То есть, люди считают данные меры недостаточными. Вместе с тем, президент объявил, что если вы, бизнесмен, в течение апреля сократили свой персонал не более чем на 10%, и вы в состоянии это подтвердить, то, вы можете подать после 1 мая заявку и получить от государства компенсацию по 12 130 рублей в расчете на одного человека.

Допустим, в бизнесе работает 50 человек, вы подаете заявку после 1 мая, и в первые 2-3 недели вы получите 605 500 рублей поддержки. Достаточна ли эта поддержка? Ну, конечно, недостаточна. Но тем не менее хоть что-то, огромное спасибо.

Плюс было объявлено про льготные кредиты, про гарантии со стороны государства по этим кредитам. Льготные кредиты будут получать минимум на 6% дешевле, чем те, кто хочет получить деньги на зарплату. Так льготные кредиты будут получать те, кто хотят получить деньги на пополнение оборотных средств.

Я вам так скажу: в этой ситуации давайте будем надеяться на себя. Давайте получим эту поддержку от государства, естественно, раз уж дают — надо брать. Но, прежде всего, давайте будем надеяться на себя.

Вот конкретный пример. Вы меня только простите, не буду называть номер судебного дела и название этой компании, потому что не хочу загнобить бизнесмена и лишний раз его протащить «фейсом об тейбл». Но, честно вам скажу, когда я смотрю на результаты этого судебного решения, которое налоговики разослали по всей стране, я просто удивляюсь безграмотности юристов, которые работали у этого бизнесмена.

Налоговая инспекция доначислила этому бизнесмену НДС в общей сумме 1,8 млрд рублей. За что? Бизнесмен импортировал товар, но он его при импорте якобы не импортировал. Он его покупал уже у российских компаний. Эта схема была известна черт знает сколько десятилетий назад. Еще в 2003-2004 годах я просил бизнесменов так не делать. А тем более сейчас.

Я на каждом семинаре рассказываю, как можно делать, как нельзя делать. В деталях. Цитирую налоговиков:

«В ходе выездной проверки инспекция установила, что первичные документы налогоплательщика содержат недостоверные сведения. Следовательно, они не могут служить основанием для предъявления НДС к вычету и увеличения расходов по налогу на прибыль. Контрагенты компании обладали признаками фиктивных организаций: не совершали реальные хозяйственные операции, не имели недвижимого имущества, основных и транспортных средств, трудовых ресурсов. При этом фактически импортные товары, в отношении которых организация представляла документы в подтверждение вычетов по НДС и расходов по налогу на прибыль, приобретались у иных лиц. Эти товары ввозились в Россию и декларировались сторонними организациями, которые были подконтрольны налогоплательщику. Через формальный документооборот с контрагентами цена на эти товары завышалась, а сам он получал необоснованную налоговую выгоду. Поэтому инспекция доначислила компании налоги, пени и штрафы в общей сумме более 1,8 млрд руб».

То, что я сейчас скажу, это не тупая реклама моего семинара. Я полностью переделал весь буклет, весь трехтомник «Белые способы оптимизации налогов». В буклете, который вы получите на семинаре, вы найдете в деталях, что можно делать, а чего нельзя. И если бы этот парень или кто-то из его юристов побывали на моем семинаре, я даю стопроцентную гарантию, что на 1,8 млрд рублей они бы не попали.

Поэтому нет никаких проблем, если мы получим помощь от государства. И Путин сказал, что это еще не конец помощи. Будут дальше смотреть и, может, еще кому-то помогут. И, может быть, дизлайки превратятся в лайки. В конце концов, государство обязано о нас заботиться. Это мы скопили эту копилку.

Но все-таки, давайте больше не будем рассчитывать на государство. Давайте будем рассчитывать на себя.

И не допускать вот таких идиотских ошибок, когда компания попала на 1,8 млрд рублей недоимок, пеней и шарфов по налогу на прибыль, по НДС. То есть если из всего семинара, который будет 28-29 апреля, вы извлечете хотя бы то, что можно делать сейчас по НДС, то уже время потрачено будет не зря. А там, кроме этого, я даю еще огромное количество дополнительных данных.

Поэтому призыв простой: надеемся на себя и добиваемся успеха, несмотря ни на что.

Спасибо и удачи в делах.