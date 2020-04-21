Налоги из тюрьмы и 1% страховых для ИП: обзор судебной практики для бизнеса

Добрый день, уважаемые коллеги.

Ну, что я вам хочу сказать? Многие из нас сидят дома, а налоговые органы РФ работают. Берите пример с наших налоговиков. Вот, например, они только за последнее время выпустили несколько документов, рассмотрим один из них.

«Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации, принятых в первом квартале 2020 года по вопросам налогообложения»

На что стоит обратить внимание в этом обзоре?

«При определении размера дохода для расчета размера страховых взносов, подлежащих уплате индивидуальным предпринимателем, применяющим упрощенную систему налогообложения, с объектом налогообложения в виде дохода, уменьшенного на величину расходов, необходимо учитывать величину фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с извлечением дохода».

То есть раньше, когда вышло Определение Конституционного Суда от 30 ноября 2016 года № 27-П, налоговики кричали, что оно относится только к ИП-шникам на ОСН, которые платят НДС. И что только ИП-шник на ОСН может рассчитать страховые взносы (1%) не со всего оборота, а «доходы минус расходы». И теперь наконец-то, налоговики с этим согласились и указали в этом обзоре, что, несмотря на наличие отрицательной судебной практики, они на нее здесь ссылаются, все-таки, Определение Конституционного Суда № 27-П важнее. И это определение относится не только к ИП-шникам на ОСН, но оно относится ко всем.

И соответственно, ИП на УСН «доходы минус расходы» должен считать 1% страховых взносов не со всего оборота, а «доходы минус расходы» умноженное на 1%. Отлично? Отлично.

Вместе с тем, боюсь, что налоговики на местах могут иметь какое-то свое особое суждение на этот счет, поэтому вооружитесь этим обзором правовых позиций и покажите налоговикам на местах. И они тоже должны этот обзор применять, в частности, пункт № 1.

Или, например, пункт 5.

«Приобретение объектов основных средств до проверяемого периода не исключает необходимость учета фактически понесенных налогоплательщиком расходов в той мере, в какой они имеют отношение к налоговым периодам, охваченным выездной налоговой проверкой, с учетом права плательщика единого сельскохозяйственного налога на перенос убытков прошлых лет». Шикарно? Шикарно. Здесь налоговики были против, но суд был на стороне налогоплательщика.

Или еще, например, пункт 9.

«В случаях, когда при фактическом прекращении предпринимательской деятельности гражданин в силу непреодолимых обстоятельств не мог в установленном порядке своевременно отказаться от статуса индивидуального предпринимателя, он не лишается возможности приводить доводы и возражения, представлять документы и иные сведения, подтверждающие указанные обстоятельства».

Человек был индивидуальным предпринимателем и его посадили. И в 2014-2018 годах он отбывал наказание в виде лишения свободы по приговору суда. И, конечно, в тюрьме предпринимательская деятельность фактически им не осуществлялась. Он вышел из тюрьмы, и налоговики предъявили ему претензии, потребовав от него заплатить все фиксированные страховые взносы за все пять лет, пока он сидел в тюрьме.

Налоговики утверждали, что сидение в тюрьме не являлось основание для освобождения от налогов. И дай бог, чтобы Фемида наконец встала на сторону данного предпринимателя, и чтобы он не заплатил страховые взносы.

Насколько я помню, в законодательство уже внесли изменения, и теперь ИП-шники, которые сидят в тюрьме, в этот момент они не будут платить страховые взносы.

С другой стороны, существуют десятки способов законной экономии практически любых налогов. Самый трудный налог, конечно, это НДС. И об этом я рассказываю на семинаре, где я по-честному скажу, что для отраслей, нет ни единого шанса сэкономить НДС на 100% законно. Но есть иные способы экономить. Тут, конечно, я не расскажу об этом, но в буклете я ткну пальцем и скажу: «Смотрите, так и так, при соблюдении таких-то параметров, наверное, ты будешь неинтересен налоговикам и сможешь тогда сам о себе позаботиться».

Потому что, я боюсь, что налоговый контроль все эти годы ослабевал, проверок было все меньше и меньше. Но теперь налоговой контроль усилится после 1 июня. Почему так? Надо пополнять бюджет. Сейчас ведь государство собирается потратить много денег на поддержку нас с вами, хотя этого недостаточно. И бюджет надо будет пополнять. Поэтому боюсь, что мы с вами столкнемся с еще большим тотальным контролем как за налогоплательщиками, физическими лицами, так и за налогоплательщиками, юридическими лицами.

И я бы рекомендовал к этому, конечно, подготовиться. И как это делать я подробно буду рассказывать 28-29 апреля на очередном большом семинаре.

Спасибо и удачи в делах.