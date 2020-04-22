Обвал отраслей на 80% и 12 130 от государства: как выжить бизнесу

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодня поговорим о Мониторинге потребительского спроса, проводимом лабораторией «СберДанные», который показывает, что уже в марте началось резкое снижение затрат в значительной части потребления.

Ну что ж, давайте посмотрим на данные в апреле и на наиболее пострадавшие отрасли. И после этого мы должны будем ответить на вопрос, а что со всем этим хозяйством можно было бы сделать, насколько достаточно меры поддержки со стороны президента России и правительства?

В первую неделю апреля потребительский спрос на ювелирные изделия обвалился на 97%, вторую неделю апреля — на 95%.

Обвал в турагентствах: на первой неделе спрос обвалился на 97%, на второй — тоже 97%.

Салоны красоты, массаж, СПА и прочие подобные вещи: на первой неделе спрос обвалился на 85%, на второй — на 92%.

Покупки обуви, аксессуаров, одежды и прочих вещей: на первой неделе спрос обвалился на 94%, на второй — на 93%.

Покупка авиабилетов: на первой неделе спрос обвалился на 93, на второй — на 94%.

Автодилеры: на первой неделе спрос обвалился на 91%, а вот на второй неделе апреля автодилеры стали расти, обвал составил только 66%. Потому что вышло распоряжение господина Мантурова, который разрешил автодилерам работать.

Спорт: в среднем спрос обвалился на 92%.

Отели: в среднем спрос обвалился 85, 88%.

Развлечения: на первой неделе спрос обвалился на 85%, на второй — на 73%.

Что еще тут сказать? Много всего. Понятное дело, что цветы и подарки рухнули, бары, кафе, рестораны — тоже; книги, музыка, фото, авиа, видео — понятное дело, рухнули. Недавно разговаривал с одной владелицей сети спа-салонов, у нее есть медицинская лицензия. Но, несмотря на это, в зону поддержки она не попала, все закрыто. Соответственно, медицинские услуги: падение на 68% в первую неделю, на 66% во вторую неделю.

Даже у строителей, металлургов и стекольщиков идет проседание, только оборонка у нас не падает. Ну, оставим в покое оборонку. О ней Владимир Владимирович заботится. Что еще росло?

Продуктовые магазины росли весь март. И первую неделю апреля они показали рост 9%, вторую неделю апреля — 10%. Цифровые товары тоже выросли: первую неделю апреля рост на 7%, вторая неделя — на 2%. Ну а максимальный рост —потребление алкоголя. Спрос на алкоголь вырос в районе 30%.

Итак, мы с вами, мягко говоря, наблюдаем первые признаки катастрофы. Если такие тенденции продолжатся, как катастрофу, мы с вами прочувствуем это где-то после июля этого года.

Наверняка экономисты, работающие в правительстве, понимают это. Наверняка они нашему президенту что-то подсказывают.

Что решил президент?

Президент на совещании с членами правительства решил нас всех поддержать следующим образом: малым и средним компаниям пострадавших отраслей будет предоставлена прямая безвозмездная финансовая помощь со стороны государства. И объем этой поддержки для каждой конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля 2020 года исходя из 12 130 рублей в месяц на одного сотрудника. Единственное обязательное условие и требование к этой компании — сохранение занятости на уровне не менее 90% штатной численности по состоянию на 1 апреля.

То есть если по состоянию на 1 апреля вы сохранили штатную численность не меньше 90%, то, напишите заявление после 1 мая, а с 18 мая (не указано, в какой срок), вы получите за апрель по 12 130 рублей, на каждого сотрудника. Много это или мало, 12130 рублей на одного человека? Давайте скажем честно, спасибо нашему президенту за заботу. Это первое, что мы ему скажем, а второе — эта поддержка ни о чем. Это выглядит как подколка. Иди и проживи на 12 130 рублей в месяц с детьми, заплати за квартплату и за все остальное. Довольно интересная забота о нас с вами.

Как же еще о нас будут заботиться? Согласно официальной информации, которую я взял с официального сайта президента России, по зарплатным кредитам: не менее 70% их объема будет обеспечено гарантиями «Внешэкономбанка». А оставшиеся 25% вы обеспечите самостоятельно, заложив ваши оставшиеся активы, если есть что закладывать. Правда, наш министр экономики, Решетников, заявил, что он попробовал взять такой кредит в двух банках, но потерпел фиаско. Ему не дали, ну, наверное, вам дадут.

Тем не менее на сайте президента написано, что данная мера позволит снизить риски для коммерческих банков и повысить доступность кредитных ресурсов. Ладно, не буду говорить ничего отрицательного. Посмотрим, как дальше будет.

Для системообразующих предприятий предлагается льготное кредитование на пополнение оборотных средств. Ставка по таким кредитам будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России. Половина кредитов будет обеспечена госгарантиями Минфина. Отлично. Где бизнесмен возьмет денег для второй половины, чтобы ее обеспечить гарантиями? Я вам так скажу, прочитав эти два пункта, понятно, что минимум 2/3 микро, малого и среднего бизнеса, даже если хотели бы получить эти кредиты, они их получить не смогут. По той лишь простой причине, что закладывать тут уже нечего.

Дальше, в регионы России будут направлены 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Много это или мало для региональных бюджетов? Если из совокупного федерального бюджета (консолидированного бюджета) в 39,5 трлн рублей вычесть размер федерального бюджета на 2020 год по его расходной части — 19,5 трлн рублей, получается, что совокупные бюджеты регионов — 20 трлн рублей. А если разделить на 85 субъектов федерации, получается — 230 млрд рублей на один регион. А теперь берем помощь, 200 млрд рублей, делим на те же 85 субъектов федерации и получаем 2,3 млрд рублей на один регион.

Когда смотришь на эту цифру, что регионы получат аж 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов, кажется, «Ах, какие сумасшедшие деньги». Но когда смотришь, сколько это в совокупном бюджете того или иного региона, то эта помощь составляет не боле 1% от средневзвешенного бюджета субъекта федерации. Получается довольно интересная картина. Это опять подколка, такая же, как и помощь людям, оставшимся без работы. Лучше бы уж вообще не помогали, по моему мнению. Довольно грустная картина.

То, что мы не сдохнем — это точно. Я имею в виду микро, малый и средний бизнес. То, что мы как-то выживем — это точно. Но я бы посоветовал вам следующее, многие из вас, еще не потеряли надежду на помощь со стороны государства, это хорошо. Давайте этой помощью воспользуемся, возьмем по 12 130 рублей. Лишними они точно не будут.

Но, пожалуйста, давайте не будем больше на эту помощь рассчитывать. Я вам честно скажу. Я, 28-29 апреля, один вам на налогах сэкономлю больше, чем, вы получите благодаря всем этим государственным программам. Поэтому давайте будем надеяться на себя. Так, как-то будет надежней. Тем более этот дурдом рано или поздно, кончится. И в конце концов, все будет хорошо.

Спасибо и удачи в делах.