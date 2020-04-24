Всем выйти из подполья: промышленники и поставщики возвращаются к работе

Добрый день, коллеги.

В нашем в нашем законодательстве хорошие новости. Например, Постановление Правительства от 3 апреля 2020 года № 434, о том, как наше правительство собирается подержать отрасли среди микро, малого и среднего бизнеса. Чтобы вы заняли лидирующие позиции на планете Земля. Чтобы лучшие товары нашего производства были на всей планете. Правда, я нашел только два хороших документа. Я ежедневно анализирую нормативную базу, и честно вам скажу, за последние недели очень устал от нормативного трэша. И решил найти что-нибудь ободряющее.

Письмо Минпромторга России от 07.04.2020 № ЕВ-23970/17 «О работе промышленных предприятий в условиях пандемии COVID-19». И здесь Министерство промышленности и торговли пишет, что есть отрасли, которым разрешено работать. Этими отраслями являются металлургические предприятия, цементные, стекольные заводы, производители отдельных видов конструкционных, изоляционных и других видов строительных материалов. Но дальше Минпромторг пишет, что если металлургический комбинат работает, то у него есть длинные цепочки поставщиков, которым запретили работать. И теперь всем этим цепочкам поставщиков тоже разрешат работать.

Как это будет выглядеть?

«В этой связи, Минпромторг России просит при рассмотрении вопросов, связанных с приостановкой (ограничением) вышеуказанных предприятий в субъектах, принимать решения по ограничению, а не приостановке деятельности предприятий, обеспечивающих ответственные строительные объекты, функционирование непрерывных металлургических производств и производств строительных материалов, при наличии соответствующих подтверждающих писем от металлургических предприятий, производителей строительных материалов и при условии обеспечения руководителями таких организаций необходимых санитарно-гигиенических норм в соответствии с рекомендациями Минздрава России и Роспотребнадзора».

То есть вот эта цепочка поставщиков и производителей, работающих на основные компании тоже будет работать. Ну что тут сказать? Хорошо, лишь бы соблюдали меры безопасности, чтобы не болеть этим вирусом. И чем больше компаний сейчас начнет работать, тем нам всем будет лучше.

Это реально хорошая новость. Люди должны работать, им надо как-то выживать. Поэтому идет такой разнонаправленный процесс. С одной стороны, мы наблюдаем, как бы так аккуратнее сказать, что у некоторых органов власти буквально крышу снесло, когда им разрешили граждан штрафовать, наказывать и отлавливать. Это отрицательный тренд, к сожалению, который не добавляет им авторитета. А с другой стороны, по каким-то причинам власти начинают разрешать предприятиям выходить из подполья. Разрешают им работать.

Власть это делает из страха или из совести и заботы о людях? Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях.

Спасибо и удачи в делах.