Три письма о том, как вернуться на работу во время «карантина»

Добрый день.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, понимая, что экономику надо как-то спасать, выпустила «Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников».

Почему они понимают, что экономику надо спасать? Да потому что, тут еще непонятно, из-за чего наше государство получит больший ущерб: от коронавируса или от того, что они экономику вынуждены остановить?

А еще есть несколько документов, которые мы обсудим:

Письмо Минпромторга России от 06.04.2020 № МД-23846/12 . Они тоже прекрасно понимают, что российскую экономику останавливать нельзя, и что с этим надо чего-то делать.

. Они тоже прекрасно понимают, что российскую экономику останавливать нельзя, и что с этим надо чего-то делать. Письмо Минпромторга России от 01.04.2020 № ЕВ-22775/17 «О дополнительных антикризисных мерах поддержки строительной отрасли». Этот документ просто шикарен, я посвящу ему отдельную статью. Здесь Минпромторг целую программу выдвигает, как помочь строительной отрасли. А за строительной отраслью там тянутся еще очень много отраслей. Здесь шикарные предложения по налогам. Но одновременно с этим Минпромторг убеждает нас сделать всё возможное, чтобы обеспечить безопасность сотрудников, и чтобы сотрудники не заболели.

Какие рекомендации дает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека?

«Организация ежедневного перед началом рабочей смены „входного фильтра“ с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и/или с признаками инфекционного заболевания»; «Организация при входе на предприятие мест обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками»; «Ограничение доступа на предприятие (в организацию) лиц, не связанных с его деятельностью, за исключением работ, связанных с производственными процессами (ремонт и обслуживание технологического оборудования)».

Дальше пункты о том, как работать с корреспонденцией, как ограничить перемещение работников в обеденный перерыв... Короче, если у вас есть централизованное питание и если это оно будет делаться за счёт работодателя, то, по мнению налоговиков, даже если у вас там шведский стол, вы должны его стоимость разделить на количество покушавших сотрудников и начислить НДФЛ и страховые взносы. Имейте это в виду. Налоговики своего не упустят.

Дальше очень важный момент: менять маски нужно не реже одного раза в три часа. Слышите? Ежедневно проводить полную дезинфекцию офиса, об этом написан целый пункт. Если вы вынуждены сейчас работать, то вы должны выучить этот документ наизусть. Таким образом, вы сохраните здоровье своих сотрудников, а может и жизнь.

И в письме от 6 апреля Минпромторг пишет то же самое, только в более короткой форме.

Внимательно изучите и применяйте Письмо Роспотребнадзора от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15. В этом случае вы сможете работать и зарабатывать деньги. И одновременно никого не заразите.

А чтобы вам, бизнесменам, не остаться без штанов и при деньгах, советую записаться на онлайн-семинар 28-29 апреля. Там я буду рассказывать, как законно экономить налоги и оптимизировать бизнес в это непростое время. Увидимся на семинаре.

Спасибо и удачи в делах.