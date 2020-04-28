Как получить отсрочки и льготы по аренде госимущества

Добрый день, уважаемые коллеги.

Мы продолжаем знакомиться с нормативной базой, которая, я надеюсь, вам очень помогает в столь непростое время. Я уже говорил о Распоряжения Правительства от 19 марта 2020 года № 670-р, где я рассказывал о том, что если вы арендуете муниципальное, региональное или государственное имущество, то можете получить отсрочки и льготы по арендной плате. И вы даже можете перенести арендную плату 2020 года на 2021 год и заплатить арендную плату 2020 года в 2021 году равными долями. И вот правительство решило откорректировать Распоряжение Правительства от 19 марта 2020 года № 670-р.

Рекомендую сначала изучить это распоряжение, а потом его новую редакцию — Распоряжение Правительства от 10 апреля 2020 года № 968-р.

"Росимуществу по договорам аренды федерального имущества обеспечить:

а) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов — субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, заключение дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей по договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации (в том числе земельных участков), за апрель — июнь 2020 г. на срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 г.; б) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов — субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды деятельности в сфере авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, организации конференций и выставок, бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), заключение дополнительных соглашений, предусматривающих освобождение таких арендаторов от уплаты арендных платежей по договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации (в том числе земельных участков), за апрель — июнь 2020 г. Освобождение от уплаты указанных арендных платежей осуществляется в случае, если договором аренды предусмотрено предоставление в аренду федерального имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации (в том числе земельных участков), в целях его использования для осуществления указанного вида деятельности (видов деятельности), и при наличии документов, подтверждающих использование соответствующего имущества для осуществления указанного вида деятельности (видов деятельности)«.

Вы скажете: «А где же тут про субъекты федерации?» Цитирую пункт 4 этого распоряжения:

«Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться положениями, указанными в пункте 1 настоящего распоряжения».

Итак, коллеги. Воспользуйтесь этим распоряжением. Но одновременно с этим хочу сказать, что полностью всю информацию про все отсрочки я буду давать на семинарах. Все эти материалы уже в собранном виде по всем-всем отсрочкам, они будут включены в дополнительный раздаточный материал.

Что бы я рекомендовал вам? Я уже неоднократно говорил, что получаю ежедневно сводки разных мировых агентств, институтов и так далее, и половина этих экспертов утверждают, что весь мир в 2021 году начнет подниматься, а Россия еще из экономического кризиса не выберется. И что Российская Федерация выберется из кризиса в промежутке 2022-2024 годов. Если, конечно, не дай бог, этот сценарий случится, то надо пользоваться всеми этими отсрочками или все-таки постараться как-то собраться с силами и надеяться на себя.

Что значит надеяться на себя? Допустим, случился самый плохой сценарий. Например, если вы работаете в Москве и Московской области, то будем сидеть на карантине до конца мая, то давайте это время используем, чтобы провести реорганизацию. Разработаем какие-то новые стратегии продвижения, моя компания может вам в этом помочь, обучим работать на совершенно другом уровне. Заставьте себя направить внимание на какое-то обучение практического толка вместо того, чтобы читать эти бесчисленные отрицательные новости.

Спасибо и удачи в делах.