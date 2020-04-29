Как защитить бизнес: ФНС «подогнала» судебную практику

Добрый день, уважаемые коллеги.

Я уже говорил, что налоговые органы, несмотря на карантин, продолжают работать. И они выпустили три больших обзора. Первый — это обзор правовых позиций по вопросам налогообложения за второй квартал. Второй — это Письмо ФНС России от 09.04.2020 № КВ-4-14/6053@ «О направлении Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов № 1 (2020)». Здесь есть большие разделы:

1. Споры о признании недействительными решений об отказе в государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя. Крайне важный раздел, вы должны знать, в каком случае вам откажут, а в каком случае вас все-таки зарегистрируют.

2. Споры о признании недействительными решений о государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя.

3. Иные споры с участием регистрирующих органов.

И много разной судебной практики, очень рекомендую юристам распечатать и изучить. Информация очень специфическая, но она нужна для бизнесменов, чтобы знать, в каком случае тебе дадут возможность заниматься бизнесом, а в каком случае откажут.

И третий документ — это Письмо ФНС России от 02.04.2020 № БВ-4-7/5648 «О направлении обзора судебной практики по спорам, возникающим при налогообложении физических лиц». А этот обзор я бы рекомендовал изучить не только юристам, но и бухгалтерам. Тут есть очень интересные вещи. Например, упущенная выгода признается налогооблагаемым доходом.

«Упущенная выгода признается налогооблагаемым доходом. Отсутствие в статье 217 НК РФ упоминания об освобождении от НДФЛ сумм возмещения реального ущерба не означает, что такие поступления формируют объект налогообложения, если они изначально не отвечают требованиям статьи 41 Кодекса».

В чем тут дело?

«Суммы возмещенных гражданину расходов, которые он должен будет понести для восстановления нарушенного права, не образуют экономической выгоды...» И написано, почему: соответственно, вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дела. И вывод сделан такой: «При новом рассмотрении судами требования заявителя удовлетворены в части: суммы индексации, начисленные на возмещение реального ущерба, не подлежат налогообложению НДФЛ...»

Хорошее решение? Хорошее.

Или еще один пример: человек выходил из бизнеса, он должен был получить фактическую стоимость своей доли, и ему эту фактическую стоимость доли оплатили векселем Сбербанка. И налоговики доначислили ему налоги. За что? Типа: «Ты вексель получил — всё, у тебя уже возникает налогооблагаемая база по НДФЛ». И налоговики проиграли суд, потому что налогооблагаемая база у него возникает тогда, когда он эти деньги фактически получит. А не тогда, когда ему вексель на руки выдадут. Опять же, хорошее решение.

Что я хочу сказать? Просто изучая подобные документы, вы можете себе иногда миллионы целые сэкономить. Потому что очень часто в подобных оборах есть то, чего вообще не написано ни в НК РФ, да вообще нигде этого не написано. А в подобных обзорах как раз судебная практика. Учитывая, что эти обзоры готовят сами налоговики и во многих письмах признали, что они взяли на себя обязательство следовать судебной практике. И теперь, благодаря этому вы сможете выигрывать дела у местных налоговиков, где-то даже ставя их на место, и экономить свои деньги.

Или вот еще пример, с которым я полностью согласен.

«Стоимость проезда работника на транспорте в личных целях, оплаченная работодателем, является доходом работника в натуральной форме».

И спорить тут не о чем. Почему работодатель начала тут спорить, я не знаю. Тут налоговики правы полностью.

А вот это особенно важно сейчас:

«Не подлежат налогообложению доходы в виде единовременных компенсационных выплат медицинским работникам».

Просматривая ролики в последние дни, вы, наверное, заметили, что я полностью изменил подход к съемкам. Если в начале апреля я себе позволил отклониться от своей специализации и наснимал роликов про коронавирус или роликов юридического толка, но на темы, которые не имеют отношения к оптимизации, налогам и обеспечению безопасности бизнеса. Один из роликов мне даже пришлось удалить, потому что он набрал за 3 дня десятки тысяч просмотров, и я посмотрел, что он плохо действует вам на нервы. Хотя я всего-навсего я там цитировал закон.

Но сейчас я ушел опять в эту скучную тему законодательства. Потому что, используя вот эти сухие ролики, мы как раз и можем себе заработать денег за счёт грамотного подхода, за счет грамотной экономии на налогах. И да, я буду получать намного меньше просмотров, но пользы для вас принесу больше. Поэтому давайте проголосуем в комментариях, кто за то, чтобы вот так я и дальше продолжал работать исключительно с законодательством, направленным на бизнес, напишите: «ЗА». А если вы хотите, чтобы я все-таки касался и каких-то юридических сфер, не имеющих отношения к бизнесу, а имеющих отношение к социуму, напишите: «ПРОТИВ».

Я считаю, что каждый должен полоть свою грядку, каждый должен заниматься своим делом. Мне даже некогда вам передать всё законодательство. У меня там очередь из роликов и статей на 3 месяца вперёд уже выстроилась.

Спасибо и удачи в делах.