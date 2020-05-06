Модернизация экономики и высокие технологии: как РФ станет мировым лидером

Добрый день, уважаемые коллеги.

Когда я увидел это постановление правительства, то подумал: «Как классно! Теперь Российская Федерация благодаря этому документу выйдет в лидеры технологических держав мира». Думаете, я шучу? Нисколько.

Постановление правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 447 «О внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России». Обратите внимание, что «карантин» уже существовал, кризис стартовал, вся страна ругалась на наше правительство, что оно ни хрена не делает и не помогает бизнесу. И вся страна была не права. Оказывается, в это время наше правительства работало.

Над чем же оно работало?

Была создана правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию, которая является постоянно действующим координационным органом. Эта комиссия отвечает за выработку государственной политики в области модернизации экономики и инновационного развития РФ.

Задачами комиссии является: вывести Российскую Федерацию и ее достижения на позиции одного из лидеров глобальных технологических рынков в отдельных высокотехнологичных отраслях.

А также:

«поддержки частных высокотехнологических компаний; развития технологий искусственного интеллекта; развития института интеллектуальной собственности, в том числе правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и защиты интеллектуальных прав; разработки и реализации Национальной технологической инициативы; развития и популяризации технологического предпринимательства; развития межрегионального сотрудничества в высокотехнологичных областях...» и т. д.

Например, здесь перечислены все организации, которые под крышей комиссии будут заботиться о нас:

«обеспечение взаимодействия государственной корпорации развития „ВЭБ.РФ“, акционерного общества „Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций“, акционерного общества „Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства“, акционерного общества „Российская венчурная компания“, некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, федерального государственного бюджетного учреждения „Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере“, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и иных институтов инновационного развития, в том числе выработки предложений по определению направлений и реализуемых ими инструментов поддержки развития высокотехнологичных областей, включая венчурное финансирование и (или) прямое финансирование инновационных и (или) технологических проектов».

Знаете что? Я хочу, чтобы все это произошло, потому что на это будут выделяться триллионы рублей. Хочу, чтобы все те фонды, которые я перечислил, эти деньги не распилили, а отдали вам, бизнесменам. А пока эти деньги до нас не дошли, давайте сами о себе позаботимся.

В каком плане? ЕНВД с 1 января 2021 года прикрывают, к сожалению. Даже по данным Минэкономразвития, если вы будете переходить на упрощенку, то налоги вырастут до 3 раз. Многие, к сожалению, во время кризиса разорятся. А те, кто останутся, будут платить и за себя, и за того парня, который разорится.

Налоговые проверки возобновятся с 1 июня этого года. За дробление с вас три шкуры сдерут, если вы неправильно что-то раздробите. Что касается отсрочек (я о них много говорил), то однозначно можно ими воспользоваться, если вы будете на 100% уверены, что РФ в 2021 году будет развиваться так же, как США и Китай. А согласно прогнозам, подъем экономики в Китае и США начнется во 2 квартале 2021 года. Но относительно Российской Федерации я таких гарантий вам дать не могу.

Давайте пока нас никто не дергает по максимуму защитим активы и сами о себе позаботимся, заработаем на законной оптимизации налогов, вместо того, чтобы переживать. Коллеги, ищите решения! Поднимайтесь со стула и сгоняйте оттуда ваших сотрудников! Жду вас на моем семинаре, мне есть чем с вами поделиться.

Спасибо и удачи в делах.