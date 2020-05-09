ФНС: как платить налог на имущество и кто получит отсрочки

Добрый день, уважаемые коллеги.

Мир бизнеса по-прежнему немного путается в отсрочках, рассрочках. И я уже говорил, что лучше сервиса, чем создала ФНС России, ничего не существует.

Также происходит большая путаница по налогу на землю, налогу на имущество, транспортному налогу и так далее. Плюс, путаницы по-прежнему присутствуют в отсрочках и рассрочках по арендной плате.

Для начала вы должны посмотреть Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409, затем — список пострадавших отраслей в Постановлении Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 и там по ОКВЭДам найти себя. И еще пригодится Письмо ФНС России от 14.04.2020 N БС-4-21/6203@.

Что из этого письма вы узнаете?

«Какие основные меры поддержки, касающиеся налогообложения имущества организаций, установлены на федеральном уровне (для всех субъектов РФ)?

Разъяснения (рекомендации)

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 „О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики“:

— для организаций, включенных на 01.03.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством РФ, продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу: за I квартал 2020 г. — до 30.10.2020 (включительно); за II квартал 2020 г. — до 30.12.2020 (включительно)».

Например, мой бизнес не признан наиболее пострадавшим. Нам просто сказали: «Сидите дома. Работы нет, но ты обязан откуда-то взять зарплату и заплатить». Здесь не сказано, где вы возьмете деньги на налоги. По всей видимости, к тому моменту, когда их надо будут платить, наша экономика будет процветать, у вас будет до хрена денег и вы сможете эти налоги в конце года заплатить.

Знаете, что интересно? Когда я изучал это постановление, я его понял по-другому. Я понял так, что ты можешь получить соответствующую поддержку и отсрочки по налогам, если ты либо субъект микробизнеса, малого и среднего бизнеса, либо ты находишься в реестре пострадавших. Но сейчас налоговики разъясняют, что нет, ты должен находиться и в реестре пострадавших, и одновременно быть субъектом микро, малого и среднего бизнеса. Довольно интересно они читают постановление правительства. Ну да ладно.

«- для налогоплательщиков налога на имущество организаций продлен на три месяца установленный Налоговым кодексом РФ срок представления налоговой декларации за налоговый период 2019 г., т.е. до 30.06.2020 (включительно)».

Процитирую еще один вопрос.

«В настоящее время транспортное средство индивидуального предпринимателя не используется. Возможно ли освободить его от уплаты транспортного налога?

Разъяснения (рекомендации)

Согласно главе 28 „Транспортный налог“ Налогового кодекса РФ, по общему правилу, уплата налога не зависит от фактического использования объекта налогообложения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 358 Налогового кодекса РФ. Введение дополнительных налоговых льгот по налогу возможно посредством принятия закона субъекта РФ».

Я понимаю, что, наверно, у кого-то из вас очередное письмо ФНС России восторга не вызвало. Но у меня есть идея. Если раньше во время семинаров я не просто убеждал вас работать легально и платить все налоги, а также убеждал вас не наглеть в части, касающейся некоторых абсолютно законных способов оптимизации налогов. Те, кто был на моих семинарах, помнят эти фразы, которые я неоднократно повторял: «Ребята, не наглейте. Да, вот тут мы можем страховые в 5 раз законно убрать, НДФЛ тоже, можем прибыль обнулить и т. д. И все это на 100% законно. Это подтверждено Минфином, налоговиками, Правительством, КС РФ и судебной практикой». Способов я на семинаре много давал. Но я вас убеждал не наглеть.

А сейчас я больше не буду вас убеждать не наглеть. Сейчас я буду вас убежать наглеть по полной программе. Потому что у нас нет другого выхода. Нам надо выжить, понимаете? Поэтому записывайтесь на мой семинар. Это будет лучшая инвестиция, которую вы когда-либо делали в жизни. Потому что, вложив 20 тысяч рублей, вы сэкономите себе если не десятки миллионов, то миллион, как минимум. И как минимум — спасете бизнес.

Потому что мы с вами прекрасно понимаем, что этих замечательных мер, мягко говоря, недостаточно. Решение точно есть. Хныкать не надо. Отскребите себя от пола. Да и фиг с ним. Вас что, первый раз отымели? Что плохо? Где плохо? Нет кризиса. Вычеркните у себя его из башки. Назло врагам, на радость детям, все равно выживем.

Спасибо.