6 «рук помощи» бизнесмену в кризис

Добрый день, коллеги.

Итак, первое, что мы сегодня обсудим:

Информация Минпромторга России «Минпромторг России продолжает льготное кредитование спецтехники и деревянных домов».

Знаете, я на своих семинарах довольно критично относился к господину Мантурову и Минпромторгу. Господин Мантуров, заочно прошу у вас прощения. Вот что называется, люди познаются в трудной ситуации. Я об этом уже говорил, но то, как Минпромторг пытается помочь и действительно, помогает отраслям — это лучшее на сегодняшний день министерство. Другое дело, нужно понимать, что у Минпромторга и у экономического блока правительства нет права принимать решение, например, «распечатывать» Фонд национального благосостояния или «копилку» ЦБ. Это может сделать только президент, это решение политическое. Но в рамках своих полномочий ребята работают просто шикарно.

«В рамках механизма субсидирования будет продолжена компенсация банкам предоставленных скидок на уплату процентов по ранее заключенным кредитным договорам на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной техники и пищевого оборудования, а также деревянных домов. Для участия в программе по ранее принятым обязательствам кредитным организациям необходимо представить в Минпромторг России заявления и документы в срок до 1 мая текущего года. С 2020 года действие программы льготного кредитования распространено на широкий перечень машиностроительной продукции, в том числе на продукцию автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения, продукцию отраслей тяжелого, энергетического машиностроения, станкостроения, оборудование для индустрий детских товаров, музыкальных инструментов, реабилитационной и спортивной, оборудование для легкой промышленности».

Коллеги, шикарно.

«Банкам, прошедшим квалификационный отбор, будут возмещаться выпадающие доходы в размере 10% от стоимости техники или деревянного дома при условии предоставления скидки в не меньшем размере заемщику при уплате им первоначального взноса по кредиту».

В 2020 году на реализацию программы льготного кредитования предусмотрены бюджетные ассигнования 5.4 миллиарда рублей.

Хорошая новость? Да, хорошая. Вы скажете, что 5 млрд рублей мало. Я знаю, что мало. Но это одно из немногих постановлений, одно из немногих действий Минпромторга.

Еще рекомендую изучить один документ:

Информация ФНС России «Введены новые региональные меры поддержки организаций — владельцев налогооблагаемого имущества».

Здесь по регионам дается анализ: где, какие льготы, отсрочки или даже освобождения по налогу на имущество предоставляются по регионам.

Или еще один документ:

Поручение Правительства РФ от 27 апреля 2020 г. «Михаил Мишустин поручил обеспечить постоянный мониторинг и контроль за доведением мер поддержки бизнеса и граждан в регионах».

«ФСО России обеспечить проведение экспресс-обследований в субъектах Российской Федерации на предмет фактического получения гражданами и организациями федеральных льгот и мер поддержки в период эпидемии. О результатах докладывать ежемесячно в Правительство Российской Федерации».

Что у нас происходит? Президент что-то объявляет, правительство что-то выпускает, а на практике оно не работает. И вот, наконец-то, позавчера вышло это поручение, где поручили разобраться, почему ничего не работает и добиться, чтобы работало. Хорошо же? Хорошо. Пусть это все работает. Хоть какая-то помощь будет.

Потому что, например, из всех моих организаций только одна подпадает под получение 12 130 рублей в расчете на одного сотрудника. Во всем остальном — сами как-то выкарабкиваемся. Вы тоже сами как-то выкарабкиваетесь. Поэтому я и разработал семинар, где рассказываю, как выкарабкаться самому. Он будет 14-15 мая.

Или еще один документ:

Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 № 540 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434».

Этим постановлением вносятся дополнительные изменения в список пострадавших отраслей. Например, все, что связано с автомобилестроением, торговлей мотоциклами, деталями, узлами, машинами и так далее. Или все, что связано с торговлей бытовыми изделиями в специализированных магазинах, розничной куплей-продажей. Короче, промтовары. Хорошее постановление? Да, хорошее. Пусть еще хоть кто-то дополнительно получит какие-то деньги, отсрочки.

Или в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.04.2020 № 485, те граждане, которых уволили, должны быстренько встать на учет в центр занятости и получить 12 130 рублей. И еще получить пособие на детей.

«Гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными начиная с 1 марта 2020 г. и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в апреле — июне 2020 г. увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также опекуну (попечителю)».

И последний на сегодня документ:

Информационное письмо Банка России от 17.04.2020 № ИН-014-12/74

Теперь открывать расчетный счет можно без личного присутствия. Ну а потом уже, когда счет открыли, когда карантин закончится, написано, что кредитным организациям после всего этого все-таки рекомендуется обеспечить личное присутствие клиента или его представителя.

Эти хорошие новости я подбирал не специально. У меня нет привычки выбирать что-то сверхплохое или что-то сверххорошее. Но у меня правило: если кто-то делает что-то хорошее, я буду этого человека хвалить. И буду проповедовать эти хорошие документы, чтобы вы могли ими воспользоваться в своих интересах. И пусть это копейки, пусть это подачка — 12130 рублей, но вы могли ее получить. Пусть эта отсрочка, может быть, не решает всех наших проблем по налогам, но вы ее должны получить.

Моя задача, не играя в политику, информировать вас о любых возможностях сделать свою жизнь лучше. А на семинаре 14-15 мая по антикризису я дам огромное количество дополнительных данных, которыми вы можете воспользоваться. Займитесь формированием будущего уже сейчас. Обратитесь в мою компанию. И при помощи моих сотрудников вы точно найдете решения, как наладить финансы, продажи, продвижение и держать под контролем каждую копейку в своем бизнесе!

В конце концов справимся, все будет хорошо.

Удачи в делах!