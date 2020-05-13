Кризис и МРОТ: как рассчитать региональную надбавку к зарплате

Добрый день, уважаемые коллеги.

Спасибо вам большое, что вы все еще живы. Спасибо, что не соглашаетесь со всеми этими трудностями, продолжаете работать, учиться и делать все возможное, чтобы выжать из налогов все мыслимое и немыслимое.

На последнем семинаре по оптимизации мне задали вопрос: «Правительство сказало, что выделит нам по 12 130 рублей в расчете на одного человека, правда?» Да, оно действительно выделит. Об этом написано в Постановлении Правительства РФ от 24.04.2020 № 576. Также есть Письмо ФНС России от 27.04.2020 № БС-4-11/7080@.

И вдогонку был вопрос: «Надо ли к 12 130 рублям прибавлять районные, северные и прочие коэффициенты?» Я ответил, что не надо. И я не ошибся, буквально на следующий день ФНС выпустила соответствующую информацию.

Информация ФНС России «Разъяснен порядок определения МРОТ при расчете страховых взносов по пониженным тарифам для субъектов МСП».

Тут разъяснен порядок определения МРОТ при расчете страховых взносов по пониженным тарифам для субъектов малого и среднего бизнеса.

«ФНС России обращает внимание, что эта величина МРОТ является фиксированной. Ее размер не увеличивается на районные коэффициенты и процентные надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, которые предусмотрены трудовым законодательством и являются частью оплаты труда работников.

Так, страховые взносы с выплат по итогам месяца, в том числе учитывающих такие коэффициенты и процентные надбавки, исчисляются следующим образом:

— в части выплат, превышающих МРОТ, — по совокупному тарифу 15%. В том числе: на обязательное пенсионное страхование — 10% (как в части выплат с начала года, не превышающих предельную величину базы для исчисления страховых взносов, так и свыше ее предельной величины), на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 0%, на обязательное медицинское страхование — 5%;

— в части выплат менее, либо равным МРОТ — по совокупному тарифу 30%». То есть 12 тысяч — это фиксированная величина. Все, что сверх этого — уже будет попадать под 15% страховых взносов.

Бухгалтера поймут, о чем я сейчас сказал. Там есть предельная величина, по-моему, 1 млн 66 тысяч рублей. И неважно, за год зарплата накопится больше этого миллиона, меньше этого миллиона, 15% страховых взносов ежемесячно рассчитывается при условии, если зарплата свыше 12 130 рублей, независимо от районных коэффициентов надбавок и всего остального.

Вы даже представить себе не можете, какое количество нормативной базы я ежедневно просматриваю, чтобы выбрать для вас что-то действительно полезное. Такого количества изменений я в своей жизни не видел, а я в этой области уже давно работаю. Это, наверное, в целом сейчас идет эпоха изменений. Наверное, все-таки правы те специалисты, которые говорят, что мы уже живем в другом мире. И нужно учиться работать по-новому.

Что бы я вам рекомендовал? То, что я сейчас скажу, не воспринимайте, пожалуйста, как рекламу. Я действительно отслеживаю все возможные изменения, касающиеся мира бизнеса, выбираю самые важные, снимаю на этот счет ролики, но в них все не помещается. Поэтому к следующему семинару я подготовил огромный буклет, где даны абсолютно все ключевые изменения, с которыми вы можете столкнуться. И вы должны их знать, просто чтобы не вляпаться.

Я и моя команда, мы действительно работаем на вас, чтобы вы могли с минимальными налогами правильно и легально, подчеркиваю, в полном соответствии с законодательством снизить налоги. Потому как отсрочки — это дело хорошее, но не известно, что будет в конце года и в каком состоянии будет наша экономика. Но скажем прямо, все эти меры поддержки, мягко говоря, недостаточны. И остается надеяться только на себя. А я вам с полной ответственностью могу сказать, что для многих из вас после семинара появится шанс сильно сэкономить на НДС и налоге на прибыль. Может быть, для 90% из вас появится шанс в разы и абсолютно законно снизить страховые взносы и НДФЛ. Те, кто бывал на семинарах, знают, что я не вру.

И те отзывы, которые я читал после семинара, они воодушевляют меня. Они заставляют меня действовать дальше, поэтому тут же был назначен следующий семинар, который пройдет 16-17 июня.

Желаю вам, конечно же, воспользоваться возможностью получить эти 12 130 рублей. Хоть какая-то помощь. Желаю вам удачи, процветания, пожалуйста, не будьте в страхе, не размазывайтесь, не теряйте контроль над жизнью, не теряйте самообладания. Решение есть. Я знаю, о чем я говорю. Все будет хорошо.

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Удачи в делах.