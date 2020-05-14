Льготная ипотека и госпошлина на гражданство: 14 свежих решений от чиновников

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодня будет быстрый обзор по наиболее важным документам последнего времени.

Федеральный закон от 24.04.2020 № 124-ФЗ.

Он упрощает процедуры госзакупок в условиях распространения коронавирусной инфекции. Честно скажу, какие-то упрощения хорошие, какие-то упрощения мне не нравятся. Например, с одной стороны, увеличивается максимальная сумма и максимальный годовой объем закупок, но тут же они пишут о том, что могут сделать это увеличение и покупать все у единственного поставщика. Мне не очень это нравится. Но если вы будете этим единственным поставщиком, тогда, конечно, вам хорошо.

Или еще пример: закрепляется право заказчика не устанавливать требования обеспечения исполнения контракта, если в соответствии с законом расчеты по контракту подлежат казначейскому сопровождению. Тут много изменений, если стало интересно, изучите этот документ самостоятельно.

Федеральный закон от 24.04.2020 № 136-ФЗ.

Правительству предоставлено право устанавливать особый порядок направления в органы ПФР сведения о трудовой деятельности. И, честно говоря, как только вышел этот закон, тут же на эту тему выходит Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 № 590.

«В случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица — не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений».

Зачем это сделано? Ну, это сделано затем, чтобы, не дай бог, никто не получил лишней копейки, чтобы наша власть сразу же знала, уволен ты, не уволен и т.д. Очень оперативно сработали: 24 апреля выходит № 136-ФЗ, а 26 апреля тут же появляется постановление правительства.

Постановление Правительства РФ от 23.04.2020 № 566.

В нем написано, что ипотечные рублевые кредиты по льготной ставке будут субсидироваться из федерального бюджета. Хорошая новость? Да, хорошая. Тут кучу денег на это выделяют. Если вы до 1 ноября успеете в банке взять ипотеку, то ипотека будет вам под 6,5% годовых, насколько я понимаю. Но размер этой ипотеки в Москве и в Питере должен быть не больше 8 млн рублей, а в регионах не больше 3 млн рублей. И если вы вложитесь в эти лимиты, то у вас будет низкая процентная ставка.

Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 № 575 и Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 № 582, эти постановления о получении льготных кредитов.

Вышло много разных постановлений, где каждое министерство насоздавало внутри своего министерства списки организаций, в совокупности этих организаций уже больше 1100, которые будут персонально поддерживаться в период коронавируса. Конечно, все эти постановления не отвечают на вопрос: «А как быть всем остальным?» Всех нас разогнали, говорят: «Сидите дома, платите зарплату, но работать вы не имеете права». Как быть остальным, правительство не говорит. Наверное, правительство считает, что мы с вами умные, мудрые, способные и справимся сами. Ну что ж, правительство делает нас сильнее.

Информация Минтранса России «Минтранс России подготовил перечень системообразующих организаций транспортного комплекса».

Минтранс определил список из 162 организаций. Среди этих 162 организаций — 129 попали в этот список «особо одаренных» на основе отраслевых показателей, 33 — по дополнительным критериям.

Министерство, которое у нас курирует ЖКХ, включило в свой список 76 организаций. Минкультуры включило в свой список 24 организации. Короче, в общей сложности их чуть больше 1100 (по состоянию на 1 мая). Как жить другим, в этих документах не говорится.

Еще новости.

Федеральный закон от 24.04.2020 № 133-ФЗ.

Теперь будут штрафовать в усиленном порядке тех граждан и те организации, которые устроили перепланировку жилых помещений без разрешения. Это

Федеральный закон от 24.04.2020 № 122-ФЗ.

До 31 марта 2021 года включительно будет проводиться эксперимент по использованию в электронном виде документов, связанных с работой.

Федеральный закон от 24.04.2020 N 135-ФЗ.

Иностранным гражданам, прибывающим на территории РФ, осуществляющих свою трудовую деятельность на основе патента, разрешили переоформлять патент, неограниченное количество раз, а не один, как это было раньше. Теперь иностранцы могут работать в нашей стране непрерывно долго.

Федеральный закон от 24.04.2020 № 129-ФЗ.

Жители Луганской народной республики и Донецкой народной республики освобождены от уплаты госпошлины за прием российского гражданства. Даже комментировать это не буду.

Федеральный закон от 24.04.2020 № 142-ФЗ.

Субъектам федерации предоставлено право приостанавливать взимание курортного сбора. То есть бизнесменам там будет чуть полегче.

Дальше, в Госдуму внесен правительственный Проект Федерального закона № 948530-7 об исключении необоснованного применения кредитными организациями права на отказ выполнения распоряжений клиентов.

О чем идет речь? Если это станет законом (а это станет законом), то банки, когда отказывают вам в расчетно-кассовом обслуживании, или говорят: «Забирай свои деньги и уматывай отсюда», они, наконец-то, письменно должны будут перед вами объясниться, почему они с вами так поступают. Ну, слава богу, хотя бы будем знать, за что нас так.

Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ. Категорически отказываюсь комментировать. Этим федеральным законом с 1 июля 2020 года в Москве будет проводиться эксперимент по установлению правового режима, связанного с разработкой и внедрением технологий искусственного интеллекта.

Ситуация и правда непростая, вы это знаете не хуже меня. И по мне, так как экономический блок правительства не принимает политических решений о распечатывании НФБ и 43 трлн рублей у Центрального банка. А они стараются, между прочим. Я не шучу сейчас и не издеваюсь. Просто экономический блок правительства не принимает политических решений на раздачу денег или на поддержку микро, малого и среднего бизнеса. Они действуют в тех рамках, в которые их поставили, и они, действительно, стараются. Но по мне, их старания, мягко говоря, недостаточны. Поэтому давайте, мы сами о себе научимся заботиться.

Вот я горжусь тем, что мне удалось помочь этим нескольким сотням бизнесменов, которые были на последнем семинаре. Это значит, и вам помогу. На новом семинаре 16-17 июня будет подготовлен новый дополнительный буклет с учетом всех этих безумно бесчисленных изменений и будет сформирована специальная таблица, где все эти изменения описаны. Короче, ребят, такого материала нет точно ни у кого.

Я и вся моя команда, работаем на результат, не считаясь ни со временем, ни с силами. Плюс будут бесплатные консультации моих специалистов и четыре дополнительных спикера. Поэтому приглашаю на следующий семинар. Честно говоря, стоит он копейки. Потому что то количество материала, которое я добавил, если вы хоть что-то оттуда примените, то это вам принесет если не десятки миллионов, то миллионы рублей.

Спасибо и удачи в делах.