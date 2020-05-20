Биометрия, искусственный интеллект и Большой брат

Добрый день, коллеги.

Я неоднократно говорил, что я сдал биометрию лица, голоса, отпечатки пальцев. Что собираются сделать еще? Собираются ввести единый паспорт с 2021 года. Это будет такая пластиковая карточка с QR-код, буквенно-цифровой код, ваша фотография и электронный чип. Туда можно будет любую информацию записывать, эта карточка будет заменять водительские права, СНИЛС, паспорт. Короче, она все документы будет заменять. И вы с этой карточкой будете везде ходить, более того, аналог этой карточки будет встроен в наши мобильные телефоны. Все удобно. Цифра!

Одновременно с этим принят федеральный закон, по которому в Москве ближайшие 5 лет будет проводиться эксперимент по созданию (хотел сказать Большого Брата) искусственного интеллекта. И туда в качестве эксперимента приглашают поучаствовать все IT-компании, цифровые компании. Скажу честно, я не хочу рассказывать про этот законопроект о создании искусственного интеллекта, потому что это немножко вас придавит.

Но почему я об этом заговорил?

Давайте для начала отвечу, зачем я сдал биометрию. Там было написано: "Если ты не сдашь биометрию до лета 2020 года, то ты будешь ограничен в количестве транзакций. Кажется, предполагалось не более 10 транзакций физическому лицу и ограничат в сумме переводов — не больше 300 тысяч рублей в месяц. Ну, я честно вам скажу, я трачу намного больше 300 тысяч рублей в месяц на разные нужды. Вот почему я сдал эту биометрию. Но теперь, в связи с созданием искусственного интеллекта, а также для облегчения нашей жизни (если этот законопроект станет законом, а он им станет), вы будете иметь право добровольно, прямо со своего мобильного телефона или компьютера сдать всю эту биометрию.

Проект Федерального закона № 946734-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

«Физические лица в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим регулирование в сфере идентификации физических лиц на основе биометрических персональных данных, вправе с применением мобильного телефона, смартфона, планшетного или персонального компьютера осуществлять размещение в единой биометрической системе своих биометрических персональных данных, при условии соблюдения требований, установленных частями 20 и 21 настоящей статьи. Такое размещение осуществляется физическим лицом с использованием программного обеспечения, предназначенного для обработки биометрических персональных данных, предоставляемого оператором единой биометрической системы.

Государственные органы, банки и иные организации, осуществляющие сбор и обработку в своих информационных системах биометрических персональных данных вправе по согласию физического лица размещать указанные биометрические персональные данные в единой биометрической системе в порядке, установленном пунктом 1 части 13 настоящей статьи. Такое размещение осуществляется государственными органами, банками и иными организациями при условии соблюдения банками порядка проведения идентификации, установленного Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“, а иными организациями — требований, установленных в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи.

Использование единой биометрической системы с применением биометрических персональных данных, размещенных в порядке, установленном абзацем четвертым настоящий части, государственными органами, банками и иными организациями допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации, а также на основании договора с оператором единой биометрической системы».

Давайте я переведу это на человеческий язык. Я сдал свою биометрию, но я тогда не знал, что этими данными разрешили пользоваться всем органам власти, муниципалитетам, банкам и иными организациям, силовикам и так далее, нотариусам.... Наверное, вы поняли, оно куда-то там просочится.

Давайте сделаем выводы. Если бы вы меня спросили: «Сдавать ли сейчас биометрию?» Слушайте, я не знаю, это вам решать. Я объяснил, почему я ее сдал. Потому что было сказано, что будут ограничения. Будут ли они введены на самом деле летом этого года или нет, не знаю. Но их обещали ввести. Вот почему я сдал. Деваться некуда.

Чем это грозит? Ну, если мы с вами не проснемся и за наши налоги, за наши деньги не наймем себе более здравомыслящих национальных лидеров, то, чем нам это грозит, посмотрите политических аналитиков. Я обязан давать нормативную базу. Я не политический аналитик. Но тем не менее я имею право открыть рот и сказать, что делать. Отвечаю: оторвать задницу, в качестве шага № 1, и найти решение для ныне существующих проблем, выбраться из страха и апатии, начать зарабатывать.

На семинарах я даю сотни решений начиная от того, как, не пользуясь «подарками» от нашего государства, самому о себе позаботиться. Относительно всей этой биометрии, когда мы с вами о себе позаботимся и как-то восстановим свою финансовую ситуацию, а по моему мнению, нерешаемых проблем вообще не бывает. На шаге № 2 давайте попробуем обойтись без насилия, без революций и без прочих потрясений, давайте сделаем все возможное, чтобы в ближайший год у нас были руководители, которые действительно бы заботились о нас по той лишь простой причине, что мы являемся налогоплательщиками.

Я для себя решил, что я не буду больше скатываться в политическую область. Все-таки я являюсь экспертом в области законодательства для бизнеса. Но, думаю, идею я вам донес. Будете вы этим законопроектом пользоваться или нет — это ваше решение. Мне некуда было деваться, поэтому я воспользовался.

А вам хочу пожелать удачи в делах и всего самого наилучшего.