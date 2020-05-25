ЕНВД точно конец: как Минфин оправдывает это «убийство»

Добрый день, уважаемые коллеги.

На последнем семинаре меня начали уверять, что ЕНВД не отменяется. Его обещали продлить и прочее. Я помню, что были инициативы депутатов сохранить ЕНВД для Дальнего Востока и Сибири, но это решение еще не принято, этот законопроект где-то там застрял.

После семинара я почесал репу. Думаю, может, я что-то упустил? Короче, ни одного нормативного акта об отмене ЕНВД я не нашел. Зато нашел замечательное Письмо Минфина от 13 марта 2020 г. № 03-11-11/19457, где министерство подтверждает отмену ЕНВД и называет нам причины, почему этот налоговый спецрежим надо обязательно отменять. И причины просто шедевральные.

«Основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов продление действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (далее — ЕНВД) не предусмотрено.

ЕНВД не учитывает масштабы экономической деятельности и применяется вне зависимости от размера фактической выручки или дохода налогоплательщика. На момент принятия решения о вводе ЕНВД отсутствовали современные технологии налогового администрирования, в связи с этим было принято решение об исчислении ЕНВД с физических показателей (площадь торгового зала, количество автотранспортных средств, количество работников и т.д.).

С развитием цифровых технологий совершенствуется применение контрольно-кассовой техники в режиме онлайн-касс, у налоговых органов появилась возможность контролировать фактически полученный доход, в то время как плательщики ЕНВД по-прежнему исчисляют налог с физических показателей, что приводит к злоупотреблениям со стороны хозяйствующих субъектов».

Давайте я переведу это на человеческий язык. Минфин нам говорит: «Мы вас раньше не могли контролировать, а сейчас можем». Знаете, что они считают злоупотреблением? Это когда доходы у тебя огромные, а налог ты платишь с квадратных метров или с количества автотранспортных средств. Конечно, это злоупотребление. И я не шучу. Это появилось в 2017 году, дай бог памяти, по-моему, это 27 Постановление Конституционного суда, могу ошибаться. Там черным по белому написано, что да, спецрежимы есть, но если бизнесмен, воспользовался спецрежимами, чтобы бюджет потерял доход, то, значит, ты злоупотребил своим правом на использование специальных налоговых режимов. Потому что, если ты мог платить больше, ты должен был платить больше, работая на ОСН.

Прелестные выводы, правда? И Минфин, собственно, эти прелестные вводы подтверждает.

Первое. На эту минуту нет никаких документов, свидетельствующих о том, что государство собирается продлить ЕНВД. Наоборот, есть документы, где государство собирается отменить ЕНВД и при этом объясняет эту отмену тем, что оно тогда сможет с вас больше получить.

По данным Минэкономразвития (этот документ подписал Орешкиным), если вы слетаете с 1 января 2021 года с ЕНВД и переходите на УСН, то ваши налоги вырастут от 50% до 300%. *А если вы переходите на ОСН, то ваши налоги вырастут в 3-7 раз, то есть на 300-700%. Но кого это волнует? Бюджету нужны деньги.

Второе. Я очень надеюсь, что у наших чиновников и у нашего президента возобладает здравый смысл и на период восстановления экономики (2021-2024 года), ЕНВД сохранят. Давайте хотя бы помечтаем.

Третье. Давайте надеяться на себя и на свои способности решать возникающие проблемы. Что точно я имею в виду? На семинарах я даю сотни решений, как, не пользуясь отсрочками нормально вести бизнес, как абсолютно законным способом снизить налоги и продолжать спокойно работать. Это самая лучшая инвестиция, которую вы можете сделать.

Еще собираются в КоАП внести новую статью, где будет 6 лет срок давности, если вы, допустим, перечислили на обнал 5 млн рублей, то с вас возьмут (в течение 6 лет) штраф в размере 15 млн рублей с одновременным закрытием компании на месяц.

Ну и вашего директора, бухгалтера, владельца еще и подтянут по полной. Поэтому я рассказываю, как законно иметь наличку. Да, непросто, ведь приходится соблюдать 29 правил, которые разработаны. А нет больше у меня волшебных таблеток. Кончились. Остались только сложные решения. Но, слава богу, их еще много.

Жмем внизу кнопку «записаться», платим эти несчастные копейки (в сравнении с ценностью, которую вы получите на семинаре) и назло врагам, на радость детям, сохраняем свой бизнес и продолжаем жить.

Отскребите себя от пола, выберитесь из страха, выберитесь из неуверенности, возьмите под контроль свою жизнь, с помощью семинара вы точно это сможете сделать.

Спасибо и удачи в делах.