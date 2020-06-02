Налоги-2020: три «священные» цели ФНС

Добрый день, уважаемые коллеги.

На последнем семинаре я провел опрос среди бизнесменов о том, что их тревожит, какие у них проблемы. И результаты, честно говоря, вызвали у меня большое беспокойство.

Первое место и первая проблема, которая занимает бизнесменов — неуверенность в будущем.

Второе место — непредсказуемость ситуации. Непонятно, что будет через месяц, квартал, тем более непонятно, что будет через год.

Третье место — проблема потери контроля над ситуацией. В той или иной степени у каждого присутствует из нас потеря контроля.

Опрошено было минимум 279 владельцев российского бизнеса. Что я еще увидел? А увидел еще одну странность, переходящую в дикость. Где-то на уровне подсознания бизнесмен понимает, что он слишком много отдает государству в виде налогов. Если взять вашу грязную прибыль, которая рассчитывается по моей методике, как общий доход с НДС, минус вся себестоимость товаров, сырья, материалов, транспорта и подрядчики, приходящиеся на общий доход, и мы получаем некую грязную прибыль с НДС. И от этой грязной прибыли с НДС вы напрямую, а также косвенно, вы отдаете родине от 45% до 73% налогов от вашей грязной прибыли. Это не зависит от того, являетесь вы физическим или юридическим лицом. Цифры зависят от системы налогообложения. Я это исследовал очень подробно.

Если вы просто «физик», то это зависит от того, какие товары вы предпочитаете покупать. Например, когда вы покупаете литр бензина, то в виде налогов вы платите государству 69-73% от цены. Когда вы покупаете молоко, вы платите государству 48% налогов. Это уже сидит внутри.

И в результате бизнесмен, в хорошие докризисные времена получал от грязной прибыли от 5% до 25%, а сколько получало государство, я вам уже сказал. При этом работает здесь эффект мультипликации. Конечно, если сейчас возьмете калькулятор и скажете: «Ты что, сумасшедший? 25%? Хорошо, 25% я получаю, но государству я плачу только 7% налогов от оборота или от грязной прибыли 13-18-20%. Откуда ты взял цифру 73%?» Послушайте, это вы напрямую столько платите. Но я же вам дал еще цифры так называемых «скрытых налогов», которые вы тоже платите, будучи физическим лицом.

И ключевая проблема тут заключается в плане действий налоговиков. Сегодня поговорим о фундаментальном документе ФНС России: «Публичная декларация целей и задач ФНС России на 2020 год».

Я не просто так начал с объемов налоговых платежей, хочу, чтобы вы понимали, что будет уже в 2020 году. Так вот, это не единственная проблема. Это правда, у вас мало денег, потому что кризис, потому что снизилась покупательская способность. И можно придумать еще тысячу причин, почему у вас мало денег. И если бы вы обратились ко мне не как к налоговому эксперту, а как к человеку, который чуть-чуть разбирается в рекламе и маркетинге, я бы вам сказал: «Если ты хочешь заработать денег, то в первую очередь вкладывай в исследование рынка, в пиар, маркетинг, продажи и продавцов». И это было бы правдой. Но есть один маленький нюанс. Можно заработать намного больше денег, если просто грамотно и полностью законно недоплатить их государству.

Но вернемся к «Публичной декларации целей и задач ФНС России на 2020 год». Какая же у ФНС России миссия? Вы, наверно, сейчас будете в полнейшем восторге.

«МИССИЯ ФНС РОССИИ — высокое качество услуг и комфортные условия для уплаты налогов при эффективном противодействии схемам незаконного уклонения от уплаты налогов для обеспечения справедливых и равных для всех условий ведения бизнеса».

Каким незаконным схемам в первую очередь будут противодействовать налоговики?

На первом месте неправильное дробление. Так считают налоговики. Я и тысяча наших клиентов так не считаем. За последние лет 5 через мои семинары прошло не меньше 50 тысяч российских бизнесменов. И эти 50 тысяч российских бизнесменов тоже так не считают. Эта проблема для них больше не является проблемой, мы ее решили.

На втором месте, чему налоговики будут противодействовать — обналичка. Это вообще никакая не проблема, на семинаре я это беспокойство тоже убираю. Я говорю, как можно делать и как нельзя. Говорю пределы допустимой, так сказать, самообороны. Как минимум налоговики к вам не смогут пристать, и вы не вляпаетесь.

На третьем месте вещь, с которой налоговики будут успешно бороться в 2020 году — конвертные зарплатыи так далее.

Я еще много буду рассказывать про налоговиков и их победы. Работают они, поверьте мне, эффективно. По моему мнению, это самое эффективное государственное учреждение. Что-что, а шкурку они сдирать умеют. Я вам это докажу на их же цифрах.

В 2020 году ФНС «трансформируется в цифровую сервисную компанию, обеспечивающую надежное и эффективное администрирование и оказание услуг по самым высоким стандартам».

Да, вам будут оказывать услуги по самым высоким стандартам, а из следующих статей вы узнаете, что значит, самые высокие стандарты в десятках миллионов рублей, доначисленных одной компании.

Ситуация, скажем прямо, не сильно радостная. Я, когда этот документ увидел, зная, в какой жопе находится сейчас российский бизнес и зная все о нехватке денег в российском бизнесе... Можете мне верить, можете не верить, но те 50 тысяч российских бизнесменов, которые в последние годы посетили мои семинары, подтвердят, что я даю исключительно работающие решения, разжеванные, с описанием пошаговых алгоритмов. Все сделано таким образом, чтобы вы, просто послушав меня, взяли буклет, и черт возьми, решили свою проблему с деньгами. Внаглую. Цинично. Но полностью законно.

Потому что, если рассматривать экономику на 2020 год манна небесная нам с вами не светит точно. В следующих статьях вы узнаете цифры налоговиков и поймете, что не все так просто. Короче, с работающими решениями жду вас на семинаре 16-17 июня. Я вас не подведу. Я вам гарантирую, что вы получите работающие решения по экономии денег.

Спасибо и удачи в делах.