Мотивашки от ФНС: как нас «заставят» платить налоги в 2020 году

Добрый день, уважаемые коллеги.

Продолжаем обсуждать «Публичную декларацию целей и задач ФНС России на 2020 год».

Мои партнеры провели небольшое исследование, где первое место занимает проблема нехватки денег. Встает вопрос, где их взять? Отвечаю: «Самый быстрый и простой способ — взять их у государства путем законного снижения страховых взносов». Спасибо государству, что оно снизило их в 2 раза. А я вам их снижу еще раз в 5, плюс НДФЛ, налог на прибыль, да и с НДС хорошенько поиграем. Не будем больше стесняться и не будем себя больше сдерживать, как я вас сдерживал раньше и убеждал платить все налоги. В этот раз я тоже буду вас убеждать платить налоги, но после того как мы сэкономим все, что только можно. Просто сделаем так, чтобы у вас тупо были деньги.

Но тут встает еще один вопрос. Исследование показало совершенно какую-то странную ситуацию. Бизнесмены считают, что главбух ему сэкономит налоги. Могу с вами сыграть в беспроигрышную для меня игру. Я дам вашему бухгалтеру экзаменационные формы для первого класса средней школы по оптимизации налогов. И вы посмотрите, может вам главный бухгалтер или финансовый директор сэкономить на налогах или нет. Отвечу сразу: «Нет, не может». В эту игру я играю уже 20 лет. И я не видел ни одного бухгалтера и ни одного финансового директора, который по-настоящему был бы способен сэкономить вам налоги. То, что они делают, да простят меня главбухи и финдиректора, это детский сад и сбоку бантик.

Но если ваш главбух или финдиректор придет на мой семинар, лучше вместе с вами, то он увидит, что действительно в этой области он профессионалом не является. Так же как и я не являюсь профессионалом в области бухгалтерского учета. Я являюсь экспертом в области оптимизации налогов. Я могу свести к нулю чуть ли не все налоги и могу сделать это абсолютно законным способом, либо как минимум безопасным.

Вернемся к шедевру — «Публичная декларация целей и задач ФНС России на 2020 год». Я уже цитировал вам миссию ФНС России и рассказывал, что налоговики в 2020 году трансформируются в цифровую сервисную компанию, обеспечивающую надежное и эффективное администрирование. Это означает, что сбор налогов будет более эффективным, с противодействием схемам незаконного уклонения от уплаты налогов. А то, что я даю на семинарах, схемами не является.

В этой декларации много шедевров. Тут есть еще замечательные вещи.

В 2020 году налоговый контроль будет осуществляться на основе риск-анализа и побуждению налогоплательщика к добровольному исполнению своих обязанностей. И я знаю, как налоговики будут налогоплательщиков побуждать добровольно исполнять налоговые обязанности. Но я хочу, чтобы ты, налогоплательщик, исполняя свои налоговые обязанности добровольно, заработал на этом деньги и желательно побольше. И как это сделать я расскажу на семинаре 16-17 июня.

Также налоговики в 2020 году займутся недопущением применения банкротства для уклонения от уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Что ж, ну если налоговики собираются заняться недопущением применения банкротства для уклонения от уплаты налогов, то во второй день семинара я расскажу, как избавиться и от виртуальных товарных остатков, и от всего остального, чтобы не заниматься управляемым банкротством.

Еще налоговики собираются оптимизировать регистрационные процедуры. А еще они собираются создать комфортные условия для уплаты налогов и сборов, и страховых взносов, чтобы вы были довольны.

«Качество предоставления госуслуг — фактор мотивации налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов к добровольной уплате налогов, сборов и страховых взносов».

После семинара вы их будете платить добровольно, но в 5 раз меньше, чем сейчас и при этом абсолютно легально.

Дальше, конечно же, налоговики собираются эффективно с вами разрешать споры, чтобы снизить нагрузку на суды. А также расширить свои сервисы для возможности получения налогоплательщиком всяких информационных услуг через интернет. Более того, есть на этот счет отдельное постановление правительства. Давайте вместе возрадуемся, в 2020 году начинается эксперимент, когда налоговики получат полный доступ в вашу компанию и начнут отслеживать каждую транзакцию. Пока это будут крупнейшие налогоплательщики, в список вошли примерно 4 000 российских компаний. Потом его расширят до 8 000, а потом доберутся до вас.

В 2020 году налоговики займутся повышением налоговой грамотности налогоплательщиков. Ну это же здорово? Правда, учить вас будут не тому, чему я вас учу на семинарах (как законно экономить налоги), а будут рассказывать вам, что все это невозможно. Нет, это возможно. И доказательством тому являются минимум 700 российских компаний, которым мы проводим ежегодно полную оптимизацию налогов. Доказательством тому являются десятки тысяч российских бизнесменов, которые посещают мои семинары.

А еще налоговики пишут, что «уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг — 96,96%». Это же здорово, что 96,96% граждан Российской Федерации довольны качеством предоставляемых государственных услуг со стороны налоговых органов.

«Доля налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих работу ФНС России по противодействию коррупции — 82%».

То есть 82% налогоплательщиков РФ удовлетворены, как налоговые органы противодействуют коррупции в собственных рядах. И 97% российских бизнесменов в части, касающейся валютного законодательства, были подвержены проверкам и соответствующему наказанию, такова эффективность работы налоговых органов.

Налоговики с гордостью говорят, то примерно 99,9% всех выездных налоговых проверок заканчиваются доначислением недоимок, пеней и штрафов. И налоговикам в 2019 году удалось взыскать в расчете на одного налогоплательщика, 33,5 млн рублей. Много это или мало? Еще 3 года назад эта цифра была 17 млн рублей. Потом она стала 22, потом 25-27 млн рублей, а вот какой будет эта цифра в 2020 году, я вам расскажу завтра.

Среди бизнесменов я наблюдаю некое метание и непонимание, что для оптимизации налогов требуется серьезное фундаментальное обучение. И первым шагом этого обучения является мой семинар. Волшебных таблеток больше нет. Волшебных уколов тоже. Единственной волшебной схемы тоже нет. И именно поэтому на семинаре вы получите основной буклет — 239 страниц с десятками алгоритмов, расписанных буквально по шагам, что вам сделать, чтобы вы могли заработать кучу денег на оптимизации налогов.

Еще вы получите дополнительный буклет — около 160 страниц текста с антикризисными материалами. И да, это огромный объем работы. Я это переписал полностью исходя из реалий нашей жизни, по состоянию на май 2020 года. И да, придется попахать. Но я могу вам гарантировать, что если вы хоть что-то из этого примените, то у вас появится надежда и шанс выбраться из этого кризиса почти сухим. И у вас, наконец-то, уйдет беспокойство за будущее своей компании. Это я вам гарантирую.

Я не обещаю вам, что я на этом семинаре буду милым и покладистым. Я не обещаю, что я буду пытаться вам понравиться. Но я точно обещаю вам, что те данные, которые я вам дам, помогут вам заработать.

Спасибо и удачи в делах.