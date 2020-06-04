Как ФНС сдерет шкуру с выживших бизнесменов в 2020 году

Добрый день, уважаемые коллеги.

Четвертая, заключительная серия по «Публичной декларации целей и задач ФНС России на 2020 год». Предыдущие статьи были очень эмоциональные, потому что ситуация действительно вызывает у меня беспокойство. Потому что налоговики собираются вас победить. Они собираются сделать это сразу после кризиса. В 2018 году средние недоимки, пени и штрафы в расчете на одного налогоплательщика составляли 22,2 млн рублей, в 2019 году – 33,5 млн рублей (рост 66%). А в кризисном 2020 году, сразу после карантина они собираются доначислить каждому из вас 35 млн рублей тем, кого проверят. И это вызывает беспокойство.

В 2020 году налоговики собираются бороться и противодействовать коррупции в своих рядах. То есть будут создавать налогоплательщикам комфортные условия, но пресекая, эффективно борясь и противодействуя схемам незаконного уклонения от уплаты налогов для обеспечения справедливых и равных для всех условий ведения бизнеса. Одновременно с этим налоговики будут бороться с коррупцией в собственных рядах.

Ожидаемый результат:

«Сохранение высокой доли налогоплательщиков, дающих высокий уровень оценки работе, проводимой ФНС России по противодействию коррупции».

И на 2020 год спланировано не меньше 80% налогоплательщиков, которые скажут, что с налоговиками невозможно договориться и коррупции в налоговых органах нет.

Одновременно с этим, в части, касающейся борьбы с коррупцией, будет повышаться уровень правосознания государственных и гражданских служащих ФНС России и внедрения антикоррупционных стандартов поведения, основанных на знании общих правил и обязанностей. Также будет формироваться у служащих ФНС России негативное отношение к коррупции.

У налоговиков будет много задач: и валютное законодательство контролироваться, и взаимозависимость, и аффилированность, и перекрываться лазейки по уплате налогов будут, но последний раздел документа, меня вообще умиляет. Вводится персональная ответственность структурных подразделений ФНС России. Это тех, кто вас будет проверять и брать с каждого по 35 млн рублей за одну выездную налоговую проверку.

Вводится персональная ответственность структурных подразделений ФНС России за достижение результатов и показателей этой публичной декларации задач ФНС России на 2020 год.

Чтобы налоговики на местах качественно работали, первоочередной задачей идет «Повышение эффективности использования инструментов налогового администрирования». В документе 6 таких пунктов. Но, мне кажется, уже этого пункта достаточно, чтобы понять, к чему мы идем.

Ну что, дорогие мои, нерадостные новости, прямо скажем. Честно говоря, еще недавно у меня была такая довольно странная мысль: «Что-то налоговики затихли». Раньше тут наехали, там наехали, тут взыскали, тут перекрыли кислород. А тут, я смотрю нормативную базу, думаю, что-то затишье какое-то. Ну понятно, почему затишье. Им запретили проверять в карантин. А на днях сажусь за компьютер, готовиться к съемкам, и тут – хлоп, вылезает эта концепция работы на 2020 год. Думаю, опа-на, затишье закончено.

Что делать? Не знаю. Пресса меня и мои организации называет налоговыми экспертами с работающими решениями по экономии денег, путем законной оптимизации налогов. Сами налоговики нас так называют. Если нас так называют, буду поддерживать эту позицию налогового эксперта, у которого есть законные и работящие решения по экономии денег за счет законной недоплаты налогов и обеспечения безопасности активов.

Я сформировал новый буклет, который включает в себя все дополнительные материалы, связанные с этим кризисом и новой нормативной базой. В общей сложности вы получите около 400 страниц текста. Думать вам больше не придется. У вас не хватает денег? Так вот, я вам расскажу, где их взять. Причем быстро. И у вас получится, я вас уверяю. Увидимся 16-17 июня на семинаре.

Спасибо и удачи в делах.