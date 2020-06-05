ИФНС Москвы: «Снимайте штаны, будем зуб лечить

Добрый день, уважаемые коллеги.

Я уже рассказывал, что с вами будет в 2020 году, используя официальную «Публичную декларацию целей и задач ФНС России на 2020 год». Честно говоря, сам был в легком шоке, когда эту декларацию прочитал. Эта декларация, мягко говоря, вызывает беспокойство.

По официальным данным, в апреле поступления в бюджет рухнули на 33%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. По официальным данным, компании, которые уже вышли из режима самоизоляции, их доходность составляет — 20-60% от докризисного уровня, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Думаю, нет, ну не может такого быть, чтобы налоговики не понимали эту ситуацию. Но, зная, что у бизнесмена тяжелое положение, налоговики в 2020 году все же планируют увеличить «средний чек» взысканных недоимок, пеней и штрафов до 35 млн рублей (в расчете на одного проверенного налогоплательщика). В 2018 году было 22 млн рублей, в 2019 году — 33,5 млн рублей. А в кризисный 2020 год они собираются увеличить сборы с тех, кто еще окончательно не протянул ноги. Думаю, ну нет, наверное, они это задекларировали, но так не будет. Ничего подобного.

Недавно получил на электронную почту письмо от своего приятеля налогового консультанта, который пишет следующее:

«Владимир Викторович, добрый день. Извините, что беспокою, но ситуация веселая, может, вам покажется полезной в ваших материалах. Это к вопросу о взаимоотношениях между налогоплательщиками и ИФНС. Суть вопроса: у одного моего клиента была переплата от покупателя по 4-му кварталу 2019 года. В первом квартале 2020 года ее, естественно, вернули. В результате чего образовался НДС к вычету...»

Ну, либо к вычету, либо к возмещению. Но в данном случае образовался НДС к вычету, что вполне естественно. И налоговый консультант он честный парень, он работает на сто процентов легально, я его знаю много лет, он пишет:

«Я не стал манипулировать в декларации по НДС, а так как реализация в первом квартале 2020 года была ноль и никаких новых поступлений (коронавирус, их закрыли), то в декларации за первый квартал получился НДС к возмещению».

Естественно, он подал НДС к возмещению. Налоговики, вместо того чтобы вернуть налогоплательщику деньги, выписали ему требование. И дальше мой приятель пишет:

«Содержание этого требования меня просто возмутило. Типа снимайте штаны, будем зуб лечить». И дальше он пишет, что это информация с земли, где мы все работаем и так далее.

Меня эта информация, мягко говоря, восхитила. Мало того, что, согласно этому требованию, налогоплательщик должен предоставить немедленно по окончании коронавируса в налоговую инспекцию три вагона разного рода документов. Судя по позиции замечательного главного государственного налогового инспектора ИФНС России по городу Москве, в России никакого кризиса нет. Наверное, этот инспектор считает, что пополнять бюджет в 2020 году надо любой ценой и что не надо возвращать налогоплательщику никакого НДС. И наверное, он считает, пофиг, что будет с этим налогоплательщиком, главное, чтобы ему, этому замечательному инспектору, дали очередную звездочку на погоны или премию. А то, что после этого этот бизнес окочурился окончательно — ну так бывает, как говорят наши верховные правители, сдохнет один, на его место придет другой.

Я вам так, скажу: «Баба-яга против подобного подхода». И я раньше стеснялся, что меня 15 лет подряд называют налоговым экспертом, умеющим делать чудеса и умеющим зарабатывать деньги для вас, налогоплательщиков и решать проблему нехватки денег с помощью законной оптимизации налогов. Ну что ж, будем соответствовать этому званию. На ближайшем семинаре я расскажу, как быть в таких ситуациях и как сделать так, чтобы в 2020 году вы не подпали под эту восхитительную «Публичную декларацию целей и задач ФНС России на 2020 год», согласно которой налоговики собираются побить все рекорды по взысканию недоимок.

Кому-то и вас эта информация покажется грустной, жесткой, нерадостной. Честное слово, обещаю, что следующие статьи сделаю более оптимистичными, и добавлю в них решения. В следующих статьях я расскажу, что президент, правительство и ФНС хорошие и как они о вас заботятся. А если вы не верите в их заботу, то жду вас на своем семинаре 16-17 июня. Там вы получите, дополнительный буклет со всеми антикризисными мерами. Это последний семинар по сниженным ценам, дальше карантин заканчивается, цены будут увеличены примерно на 50%.

Можете не верить, но я точно смогу после этого семинара по шагам вам сэкономить налоги и сборы, а также помогу обезопасить активы. И консультанты мои вас будут бесплатно консультировать, и дополнительные материалы вы получите со всей нормативной базой, имеющей отношение к этому кризису и льготам.

И помните, что больше не существует волшебных таблеток, вам придется учиться оптимизировать налоги так, чтобы налоговики не выставляли вам таких идиотских требований. И чтобы налоговики в год кризиса не содрали с вас 35 млн рублей, в расчете на одну проверенную компанию, как они планируют это сделать. Увидимся на семинаре..

Спасибо и удачи в делах.