«Корона» и налоги: 4 хороших документа для бизнеса

Добрый день, уважаемые коллеги-бизнесмены, собственники, директора, финансовые директора, главбухи.

В этой статье я дам несколько новостей. Вы же знаете, что я специализируюсь на оптимизации налогов, страховых взносов, безопасности активов. А еще я знаю, как вывести активы в безналоговом режиме, как абсолютно законно снизить и страховые, НДС, НДФЛ, налог на прибыль, как избежать банковского надзора. Об этом я рассказываю на семинарах, те, кто на них были, не пожалели.

Первая новость. Письмо ФНС России от 26.05.2020 № ЕД-20-8/71@.

Этим документом налоговики сообщают о продлении приостановления применения мер взыскания задолженности и соответствующих обеспечительных мер, установленных НК РФ (Имеют в виду ст. 101 НК РФ), до 1 июля 2020 года в отношении тех, кто пострадал от коронавирусной инфекции и попал в список пострадавших отраслей.

Ну, спасибо, конечно, что до 1 июля они ничего взыскивать не будут, а потом шкурочку сдерут. Потому что налоговики объявили о своих планах увеличить средний чек по доначислениям до 35 млн рублей в расчете на одну компанию.

Вторая новость. Информация ФНС России «Мораторий на проверки продлен до 30 июня».

«Правительство продлило срок моратория на выездные налоговые проверки и проверки валютного законодательства РФ до 30 июня 2020 года включительно».

Спасибо, конечно, что до 30 июня 2020 года налоговики приостанавливают выездные налоговые проверки, но после 30 июня наши налоговики помогут правительству в ликвидации дефицита бюджета, образовавшегося из-за кризиса. И это дефицит будет пополняться из трех источников:

1. Фонд национального благосостояния;

2. внутренние заимствования;

3. качественная работа налоговых органов.

В концепции работы налоговиков на 2020 год объявлено, что они создадут комфортные условия для налогоплательщиков, всех поставят в равные условия и ужесточат администрирование по перекрытию любых нелегальных способов снижения налогов, в частности, использования обнальных контор.

Третья новость. Информация ФНС России «ФНС России начала выплаты субсидий и налоговых бонусов самозанятым».

В России начаты выплаты субсидий и налоговых бонусов самозанятым. Отлично. Кому интересно, откройте, посмотрите.

Четвертая новость. Проект Федерального закона № 959325-7 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Здесь собираются освободить от НДС в части, касающейся безвозмездной передачи имущества, используемого для предупреждения и борьбы с коронавирусом. При этом ранее принятый НДС восстанавливать не потребуется. Окей, спасибо. Собираются признавать в расходах затраты на приобретение указанного выше имущества и переданного безвозмездно. Шикарно.

Этим законопроектом также освобождается от налогообложения доходы в виде списанной задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости и начисленных по ним процентов. Короче, для пострадавших отраслей можно взять кредит по льготной процентной ставке и если вы сохраните неизменным свой бизнес до 1 апреля 2021 года, вам этот кредит будет списан и вы будете освобождены от налогообложения доходов в виде списанной задолженности по кредитам. Шикарная новость? Да, конечно.

Здесь же освобождены от НДФЛ денежные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда. Тоже отлично. То есть те, кто «работает с коронавирусом будут освобождены от НДФЛ. Шикарно! В этом законопроекте речь идет о снижении фиксированного размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за 2020 год до 20 318 рублей. Мелочь, но приятно. Честно говоря, ни о чем новость, но приятно. Может быть, и лишние 5 000 рублей не помешают. А также (а вот это уже хорошая новость) снижение до нуля процентов тарифов страховых взносов по соответствующему виду страхования в отношении выплат в пользу физлиц, начисленных за апрель-июнь 2020 года для пострадавших отраслей.

Недавно я анализировал 139-страничный документ — «Концепция правительства РФ по восстановлению российской экономики до конца 2021 года». Если этот документ весь будет реализован — это здорово. Но, во-первых, нам уже много раз обещали коммунизм, а коммунизм до сих пор не наступил. Во-вторых, в том документе, на который я сейчас ссылаюсь, есть куча противоречий. И в-третьих, пусть этот документ будет реализован. Пусть Российская Федерация станет ведущей экономикой мира, в том числе в области высоких технологий, пусть российское образование займет лидирующие позиции в мире (такой пункт там тоже есть), я буду стоя этому аплодировать.

Пусть российский бизнес полностью восстановит свои доходы, а люди тоже восстановят свои доходы уже к июлю следующего года — тоже буду стоя аплодировать. А потом у нас начнется бурный рост. Я сейчас вам не хочу перечислять все тезисы из этого документа. Я лишь хочу сказать: «Пусть все это будет». Но давайте мы научимся надеяться, прежде всего, на себя.

С чем я сталкиваюсь, общаясь с бизнесменами? Бизнесмены меня спрашивают: «А у тебя есть точные решения, отвечающие на вопрос: а что делать-то?» Да, есть. В области налогов у меня все есть. В конце концов, я не сам себе придумал это звание, это пресса еще с 2005 года начала считать Турова налоговым экспертом. Ну, хорошо. Мне по фиг. Я до сих пор не считаю себя экспертом, потому что я считаю, что я плохо знаю эту отрасль. Но бизнесмены и пресса считают. Хотя, с другой стороны, конечно, тот объем данных, который я для вас подготовил для семинара, его нет ни у кого. И да, наверное, можно приклеить мне бирку налогового эксперта.

Короче, давайте так: берем калькулятор и берем любой мой абсолютно законный способ по оптимизации налогов (а я даю только способы, подтвержденные практикой, в том числе судебной практикой). И тупо считаем, сколько вы заработаете на каждом способе законной оптимизации. Записывайтесь на ближайший семинар, не пожалеете.

Спасибо и удачи в делах.