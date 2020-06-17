Кризис маркировке не помеха: ФНС продолжает «чипировать»

Добрый день, друзья.

Анализируя очередные пачки нормативно-правовых актов, выступление главы ФНС России господина Егорова, посмотрев концепцию действий налоговых органов на 2020 год, во всех этих документах объявлено, что в 2020 году налоговики не отказываются ни от каких своих планов цифровизации уплаты налогов. Также они не отказываются от создания новых сервисов. В концепции написано, что это облегчит жизнь добросовестным налогоплательщикам, и всех остальных тоже заставят платить налоги. Добросовестным налогоплательщикам будет легче платить налоги, потому что у них не будет конкуренции в виде тех, кто недоплачивает НДФЛ, страховые, налог на прибыль, НДС и иные налоги.

Я стал копать дальше, как они собираются это делать. И, с одной стороны, вроде бы порядка будет больше. А с другой, зная, как сейчас живет российский бизнесмен, и понимая, что у него сейчас единственная цель – выжить, то даже мне стало немножко страшно.

Я изучил «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения», где правительство детально расписывает, как будет поднимать российскую экономику до конца 2021 года. Это постановление вызывает восторг! Там такие меры, что мама не горюй.

Лично мне непонятно, что будет с экономикой. Лично мне не очень понятно, сколько компаний восстановится после снятия всех карантинных мероприятий, а сколько нет. И мне совершенно непонятно, когда эти карантинные мероприятия будут сняты. Потому что если вы посмотрите официальную статистику по количеству заболевших, то в целом по России, за исключением Москвы и МО, количество заболевших увеличивается с каждым днем.

Давайте приведу пример, чтобы не быть голословным. Когда я говорю о том, что налоговики собираются цифровизировать всю нашу экономику, я, как минимум, говорю о пресловутой маркировке товаров. Налоговики решили от нее не отказываться, потому что маркироваться будут стаканы, степлеры, столы, футболки, стулья – все, кроме листьев на деревьях. Конечно же, бизнес автоматически будет выходить из тени. Но никто пока не задается вопросом, сможет ли он выжить в этих условиях. По крайней мере, в 2020 году, главное – выжить.

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.11.2019 № 127 «О введении маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации».

Ничего не останавливается. Все это вводится прямо сейчас.

Или вот, пожалуйста: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.11.2019 № 128 «О введении маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации». Все, ничего не останавливается, вводим. Или еще: Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.11.2019 № 129 «О введении маркировки шин и покрышек пневматических резиновых новых средствами идентификации». Вводим. В течение 2020 года потихоньку вводим…

«Государства — члены ЕАЭС самостоятельно определяют дату введения и порядок маркировки и уведомляют Евразийскую экономическую комиссию о такой дате. При этом запрет на оборот немаркированных товаров не может быть введен ранее 1 декабря 2020 года».

То есть вводим в течение 2020 года, а с 1 декабря 2021 года можно вводить уже запрет на немаркированные шины и резинотехнические изделия. И в предыдущих абзацах написано то же самое.

Да, есть какие-то послабления: дадим тебе льготный кредит на 12 130 рублей на одного сотрудника. У тебя градообразующее предприятие? Тебе тоже немножко поможем, и еще мы дадим тебе льготный кредит под 2% на заработную плату, если сожмешь, конечно, взять. А если ты доживешь до 1 апреля 2021 года, то мы тебе этот кредит простим, выплачивать его не будешь.

Но ключевой вопрос в том, что все эти меры, они хоть и помогают, но они не решают проблемы российского бизнесмена и российской экономики кардинально. Вот кардинально наша проблема не решается.

Что нам делать?

В каждом ролике говорю одно и то же: «Обратитесь в мою компанию или посетите мой семинар для начала. И после интервью с вами мы найдем кардинальные решения по оптимизации налогов. Уже 15 лет пресса называет меня и мои организации экспертами в области оптимизации налогов. Ну, во-первых, мы были первыми в России, кто стал проповедовать легальные методы работы с законным снижением налогов. Во-вторых, миссии моих компаний – помогать бизнесменам вести успешный и защищенный бизнес с минимумом налогов и с сохраненными активами.

В этой части в политику мы как бизнесмены не лезем. Как человек я могу высказать свое мнение. Например, мы всей семьей пойдем на голосование. Так как я не считаю новую Конституцию Конституцией, то понятно, как я проголосую. И вас призываю не считать новую Конституцию Конституцией и точно так же проголосовать. Но не сидеть ни в коем случае дома. Толку от этого сидения не будет.

Я стараюсь заниматься просвещением, и в политику мы не лезем. Соответственно, в части, касающейся просвещения, имея две лицензии Минобрнауки и имея право повышать вашу профессиональную квалификацию с выдачей соответствующих сертификатов, я, конечно же, приглашаю вас и на свои семинары, где вы получите абсолютно точные решения для всех ключевых налогов и сборов, и обеспечения безопасности активов. И, конечно, приглашаю вас в мою компанию. Мои специалисты проведут с вами интервью, и мы поможем вам найти кардинальные решения, как сэкономить законно прямо сейчас.

Спасибо и удачи в делах.