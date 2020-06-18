«Мой порядковый номер на рукаве»: россиян занесут в базу и пронумеруют

Добрый день, уважаемые коллеги бизнесмены, и не только бизнесмены.

Я сразу скажу, что эту информацию нужно максимально распространить. Почему? Потому что это имеет отношение не только к бизнесменам, но и к любым гражданам РФ, а также иностранному гражданину или лицу без гражданства, если он проживает в РФ.

С чего все началось?

Когда этот закон был законопроектом, я не стал его комментировать, в надежде, что президент его не подпишет. После второго чтения известнейшие деятели культуры сняли целый сериал по поводу того, что они протестуют против этого законопроекта и не хотят, чтобы им были присвоены номера. Они там называют эту систему не очень красиво и просят Владимира Владимировича не подписывать этот федеральный закон. И некоторые уверены, что Владимир Владимирович никогда в жизни не подпишет данный документ. Но нужно понимать, как устроена власть и откуда и от кого идут эти законопроекты.

8 июня 2020 года Путин Владимир Владимирович подписал данный законопроект. Но хватит тайн. К делу.

Федеральный закон от 08.06.2020 № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации».

Я быстро расскажу вам, что же такое единый федеральный реестр, содержащий сведения о населении Российской Федерации, то есть о каждом из нас.

Какова цель этого федерального закона? Зачем его приняли? Цели, конечно же, благие.

Первая цель — сформировать сведения о населении Российской Федерации, чтобы была достоверность и актуальность,

Вторая цель — это усовершенствовать предоставление государственных и муниципальных услуг.

Третья цель — реализовать государственную политику в области социально-экономического развития страны, а также защиты прав и законных интересов граждан.

То есть этот реестр, где будут содержаться все сведения о каждом из вас, направлен на то, чтобы защитить ваши права и законные интересы. Естественно, это голубая мечта абсолютно любого правительства на земном шарике — знать о каждом человеке абсолютно все вплоть до размера трусов. Поэтому, конечно же, тут еще декларируются некоторые цели.

Четвертая цель — официальный статистический учет населения.

Пятая цель — реализация полномочий органов госвласти.

Шестая цель — составление реализации государственных и муниципальных программ.

Седьмая цель — осуществление полномочий избирательных комиссий.

Восьмая цель — совершение нотариальных действий от имени РФ.

Цели супер, благие. К ним у меня нет вопросов.

Ст. 6 нам говорит, о ком будут собирать сведения. Во-первых, о гражданах РФ. И во-вторых, об иностранных гражданах и лицах без гражданства, временно или постоянно проживающих на территории РФ.

Что соберут?

«Сведения о физическом лице:

а) фамилия, имя и отчество (при наличии) и в случае их изменения иные фамилия, имя и отчество (при наличии);

б) дата рождения;

в) дата смерти;

г) место рождения;

д) место смерти;

е) пол и в случае его изменения иной пол;

ж) сведения о семейном положении физического лица, в том числе о записях актов о заключении и расторжении брака;

з) гражданство Российской Федерации и (или) гражданство (подданство) иностранного государства или иностранных государств;

и) сведения о наличии у гражданина Российской Федерации документа на право постоянного проживания в иностранном государстве (при наличии);

к) сведения об обращении гражданина Российской Федерации в полномочный орган иностранного государства о выходе указанного гражданина из гражданства данного государства или об отказе от имеющегося у него документа на право постоянного проживания в иностранном государстве (при наличии)».

«Идентификаторы:

а) записи акта о рождении;

б) записи акта о смерти;

в) документа, удостоверяющего личность физического лица, включая вид, номер и иные сведения о таком документе;

г) документов или отметок в документах, удостоверяющих личность, подтверждающих право иностранного гражданина и лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

д) сведений о регистрационном учете гражданина Российской Федерации и миграционном учете иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации;

е) сведений о принятом решении по вопросам гражданства Российской Федерации;

ж) сведений о постановке на учет в налоговом органе, в том числе в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;

з) сведений о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

и) сведений о постановке на воинский учет граждан Российской Федерации, обязанных состоять на воинском учете;

к) сведений о регистрации в системах обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования;

л) сведений о постановке на учет в органах службы занятости;

м) документа об образовании и (или) о квалификации, документа об обучении, включая виды, номера и иные сведения о таких документах, сведений о присуждении, лишении, восстановлении ученой степени, присвоении, лишении, восстановлении ученого звания;

н) учетной записи физического лица в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее — единая система идентификации и аутентификации);

о) записей федерального регистра сведений о населении о физических лицах, являющихся родителями физического лица, супругом (супругой) физического лица, ребенком (детьми) физического лица«.

Кто будет вести эту систему?

Вести эту систему будет ФНС России. Где ФНС России возьмет эти данные? Об этом написано в ст. 10:

1. МВД. Эти ребята предоставят данные о выдаче и замене документов, данные о выдаче и изъятии паспортов, о выдаче иностранным гражданам, лицам без гражданства разрешений и т. д.

2. Министерство обороны.

3. Роскомнадзор.

4. Министерство образования и науки.

5. ФНС. Сами налоговики все свои сведения тоже туда поместят. Например, данные о постановке на учет в налоговых органах физлиц, в том числе в качестве ИП или плательщика НПД.

6. Минтранс.

7. Минтруд.

8. ПФР.

9. ФСС.

10. ОМС.

11. ЗАГС. Тут еще целый список. Все наши государственные органы будут давать сведения в эту систему.

Но есть еще один крайне интересный пункт относительно сведений, которые будут попадать в эту систему. Вы никогда не узнаете, что там про вас будет записано.

«Федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности, органами внешней разведки Российской Федерации, органами государственной охраны и иными органами, уполномоченными на решение задач в области обеспечения безопасности Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел в рамках реализации полномочий указанных органов, установленных законодательством Российской Федерации, и в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, в федеральный регистр сведений о населении могут вноситься предусмотренные частью 2 статьи 7 настоящего Федерального закона сведения, ранее не учтенные в государственных информационных системах органов государственной власти Российской Федерации, органов управления государственными внебюджетными фондами, а также обрабатываться записи федерального регистра сведений о населении. Перечень указанных в настоящей части федеральных органов исполнительной власти определяется указом Президента Российской Федерации».

Перевожу это на человеческий язык.

Мы не знаем, какие сведения о каждом из нас в этот реестр могут поместить ФСБ или служба госохраны, или иная другая служба. Перечень всех этих органов определяется указом президента. Скажу сразу, вы будете иметь доступ к своим сведениям только при условии, что вы сдали биометрию лица и голоса. Плюс вы будете иметь доступ только к открытым данным. Вы можете посмотреть свою фамилию, имя, отчество, год рождения, семейное положение, адрес прописки. Ко всем остальным сведениям доступа вы иметь не будете. К ним будут иметь доступ только спецслужбы.

И на основе этих сведений будет формироваться, скажу аккуратно, государственная политика в отношении тех или иных граждан РФ.

Против п. 8 ст. 8 данного федерального закона сильно протестовали деятели культуры. Согласно этому пункту, каждому из нас будет присвоен уникальный номер, который не меняется от рождения до смерти. К этому уникальному номеру все и будет привязываться.

«Запись федерального регистра сведений о населении в федеральном регистре сведений о населении идентифицируется не повторяющимся во времени и на территории Российской Федерации номером».

Вот против такого номера деятели культуры протестовали. «Мы люди, у нас есть фамилии, имена, отчества, а вы нам номера присваиваете».

Я хочу получить номер 14666666. Короче, этот номер я за собой забил. Или пусть будет 136666666. Вот я хочу получить такой номер, чтобы у меня все там шестерки были. Так что этот номер я за собой зарезервировал. Если хотите, то тоже можете резервировать номера.

В этом общем федеральном регистре будут не все граждане. Избранные граждане попадут в отдельный реестр, недоступный ни для кого. Кто попадет в этот список избранных будет определять президент РФ.

«В целях обеспечения безопасности государства, а также прав и свобод отдельных физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите отдельных физических лиц в федеральном регистре сведений о населении предусматриваются формирование и ведение учета сведений, в том числе об указанных физических лицах, обособленно. Особенности обособленного формирования и ведения учета отдельных сведений федерального регистра сведений о населении определяются Президентом Российской Федерации».

Ну, конечно, у нас есть отдельные физические лица, в соответствии с законодательством РФ «О государственной защите отдельных физических лиц».

Закон просто шедевр. Он вступил уже в силу и будет реализовываться начиная с этого момента по 2025 год. Регистр будет обеспечивать автоматическую передачу сведений в ЕСИА, то есть эти системы будут состыкованы.

Через какое время после создания этого регистра мы его сможем купить на Митинском рынке? И какая цена будет установлена у некоторых государственных органов за право войти в секретную часть регистра? Ценник будет соответствующий. В прайс-лист это наверняка впишут. Ну да ладно. Это к теме не относится. Я вас должен с законом познакомить.

«Физическому лицу или его законному представителю в части сведений, составленных в отношении данного лица, и сведений о запросах, указанных в части 4 настоящей статьи, направленных в уполномоченный орган в отношении данного лица, за исключением случаев, установленных федеральными законами».

Короче, вы получите о себе, как я уже говорил общие данные. А то, что там про вас написало ФСБ, разведка, центр по борьбе с экстремизмом, вы не узнаете.

«Сведения о детях, не достигших совершеннолетия, не предоставляются родителям (одному из родителей) ребенка, в отношении которого они лишены родительских прав». То есть если человек лишен родительских прав, то сведения ему не дадут.

Что вам еще сказать про этот восхитительный закон? Да хватит, наверное. Давайте сделаем выводы. Хорошо это или плохо, наличие данного федерального закона? Первое, что нужно понимать, в той или иной степени подобными сведениями о населении располагали еще в Средние века. Когда рабовладелец или барин знал о своем подопечном все, что только можно. Так что это не ново.

Или, например, возьмем США, 1920-е годы, когда Гувер стал руководителем американской спецслужбы, он тоже составлял аналогичный реестр о населении. Или возьмем годы советской власти. Давайте скажем честно, что в той или иной степени, Комитет государственной безопасности тоже подобные сведения формировал. И в этих сведениях указывались и политические, и национальные, и сексуальные предпочтения. Так что в этой части для нас тоже не ново.

Но сейчас это переходит на абсолютно иной цифровой уровень. Будут ли эти сведения использоваться в ваше благо или они будут использоваться, как в северо-восточных провинциях Китая в отношении мусульманского населения? Может прочитать в интернете про северо-восточные провинции Китая, про Уйгурский автономный округ.

Пожалуйста, напишите в комментариях, как, по вашему мнению, государство будет использовать эти сведения. Будет ли оно их использовать в соответствии с объявленной целью? А цель — позаботиться о вас, о законности соблюдения прав и свобод человека, гражданина. А также — реализация государственной политики в сфере социально-экономического развития, защиты прав и законных интересов граждан РФ. Или же, по вашему мнению, эти сведения будут использоваться как-то иначе? Жду ваших комментариев с нетерпением.

Если мы хотим построить лучший мир, то мы должны оторвать задницу и начать его строить. Не на кухне возмущаться и не в интернете, а действием доказывать, что вы хотите построить что-то лучшее. Действие — это пойти и проголосовать. Неважно, как вы проголосуете, но это будет действие. Я не знаю, что вы будете делать. Я не политик в этой части. Моя задача — просвещать вас относительно законов, что я делаю, как мне кажется, качественно.

Я вас просвещаю относительно законов. Но вот в части, касающейся каких-то действий, связанных с политикой, или около политики, это не ко мне. Каждый должен полоть свою грядку. И я в этом отношении делаю много, как гражданин и как человек.

Спасибо и удачи в делах.